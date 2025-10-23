Kelio remontas džiugina ne visus: Pakalniškių gyventojai rado trūkumų

Nuovaža į Stadiono gatvę po gyventojų pastabų buvo koreguota: sumažinti išilginiai nuolydžiai, o vandens nuvedimą nuo važiuojamos dalies užtikrina skersinis nuolydis, tad problemos su vandens kaupimusi važiuojamoje dalyje neliks. Rekonstruotą nuovažą apžiūri Pakalniškių kaimo vyrai.
Virginija Jacinavičiūtė
Posakis „Šaukštas deguto medaus statinę sugadina“ puikiai tinka apibūdinti kelio Vievis–Aukštadvaris (Nr. 221) remontui. Niekas neabejoja, kad kapitališkai suremontuotas kelias tapo kokybiškesnis ir saugesnis, tačiau Pakalniškių gyventojai mano, kad kai kurie darbai atlikti nekokybiškai. Gyventojai dėl galimybių klaidas ištaisyti kreipėsi į Seimo narį Kęstutį Vilkauską, tarybos narį Rimantą Baravyką, kurie, esą, kažkiek padėjo, bet ne tiek, kiek pagalbos reikėjo. Gyventojams apie problemą išsakius „Elektrėnų kronikos“ redakcijai ir paprašius patarpininkauti, informaciją perdavėme vicemerui Mariui Urvakiui, kuris suorganizavo gyventojų susitikimą su valstybinės įmonės „Via Lietuva“ atstovais. Po susitikimo remonto klaidos, pagal galimybes, bus ištaisytos.
Nuovažos – ne visur pagal lūkesčius
Pirmadienį Pakalniškėse susitikome su įmonės „Via Lietuva“ projektų vadovu Valdu Matuliūkščiu, Infrastruktūros projektų skyriaus vadove Gražina Macevičiene ir vicemeru Mariumi Urvakiu, kuris tapo tarpininku tarp darbus vykdančių įmonių ir gyventojų.
„Via Lietuva“ atstovai išsamiai pristatė projektą ir aptarė dažniausiai pasitaikančius gyventojų priekaištus. Viena dažniausiai minimų problemų – nuovažos. Remontuojant kelius nebeliko kai kurių anksčiau suformuotų nuovažų, o naujos ne visada atitinka gyventojų poreikius.
„Buvo gyventojų, kurie prašė nuovažų, bet jos buvo nelegalios – neregistruotos, tad „Via Lietuva“ pagal galiojančią tvarką jų negalėjo įteisinti ir įrengti“, – aiškino projekto vadovas. Pavyzdžiui, ponios Anastasijos atveju sena nuovaža buvo panaikinta, nes į jos sklypą veda du keliai. „Išlaikyti dvi nuovažas būtų neracionalu“, – sakė jis. G. Macevičienė pridūrė, kad nuovažos įrengtos visur, kur tai buvo įmanoma. „Nuovažų įrengimas griežtai reglamentuotas, atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus. Tai valstybinės reikšmės kelias, todėl atstumai tarp nuovažų čia yra didesni. Jei gyventojas turi patekimą iš vietinės reikšmės kelio ar kitos gatvės, naujos nuovažos įrengti negalima“, – komentavo projektų skyriaus vadovė.
Pasak vicemero M. Urvakio, kelio remonto metu savivaldybė nebuvo nuošalyje ir stengėsi išgirsti gyventojų lūkesčius. „Šis kelias eina per mūsų teritoriją, todėl tiesiogiai bendraujame su gyventojais ir sklypų savininkais. Girdėdami jų problemas, kreipiamės į kelio savininką – „Via Lietuva“ – ir ieškome galimų sprendimų. 32 ha teritorijoje esantys sklypai turės patekimą į savo valdas. Ne visais atvejais pavyksta įteisinti savavališkai įrengtas nuovažas, bet savininkai gali pasiekti savo sklypus per vietinius kelius“, – aiškino vicemeras.
Gyventojai įžvelgia trūkumų
Po susitikimo apsilankėme pas Pakalniškių gyventoją Algirdą Sakalinską, kuris redakcijai išsakė pastabų dėl jo kieme įrengtos nuovažos. Ji nukreipta į namo kampą, nors turėtų būti į kiemą. Vyras supranta, kad nuovaža greičiausiai nebebus perdaryta, tačiau ragina projektuotojus ateityje atidžiau įvertinti tokius sprendimus.
Grįžę į redakciją, sulaukėme dar vieno gyventojo – Česlovo Čižiaus – skambučio. Jis teigė, kad buvo parinkta netinkama vieta autobusų stotelei. Naujoji stotelė įrengta ties posūkiu į Užumiškes, nors anksčiau stovėjo ties posūkiu į Šeiriškes – arčiau kapinių. Pasak jo, senoji vieta buvo patogesnė, o vairuotojai jam minėjo, kad naujoje stotelėje beveik niekas nelipa. Greta gyvenantis Kazimieras Petravičius pritarė, kad senoji vieta buvo geresnė, ir pasakojo, jog su autobusų parko atstovais buvo žodžiu sutarta, kad autobusai ir toliau stos senoje vietoje. Gyventojai norėtų, kad visi vairuotojai būtų apie tai informuoti.
Č. Čižius atkreipė dėmesį ir į nuvažiavimą į Stadiono gatvę. Jo teigimu, įrengiant įvažiavimą padarytas per status nuolydis. Nors kelininkai bandė jį pataisyti, gyventojai liko nepatenkinti – kelias vis tiek status, apačioje susidaro dauba, kurioje po lietaus gali telkšoti balos, o žiemą gali susidaryti ledas. Gyventojai taip pat skundėsi, kad dėl įrengtos saugumo salelės su stulpeliais ties nusukimu į Abromiškes dabar į laukus nebegali pravažiuoti kombainai – žemdirbiams tenka daryti didelį lanką.
Vicemero komentaras
Mero pavaduotojas M. Urvakis redakcijai atsakė, kad autobusų stotelės Pakalniškių kaime visada buvo ir atskiro jų įteisinimo nereikėjo, tačiau rengiant kelio kapitalinio remonto projektą buvo numatyta pertvarkyti šias stoteles taip, kad jos taptų saugesnės ir patogesnės mūsų viešojo transporto keleiviams, tuo pačiu numatant ir dengtų laukimo paviljonų pastatymą jose.
Kelio sankirtos ir jos jungiamosios dalies sprendiniai su Stadiono g. Pakalniškėse po savivaldybės administracijos ir gyventojų pastabų buvo koreguoti ir buvusi situacija pagerinta: sumažinti išilginiai nuolydžiai tiek nuovažoje, tiek jungiamoje dalyje, o vandens nuvedimą nuo važiuojamos dalies užtikrina skersinis nuolydis, tad problemos su vandens kaupimusi važiuojamoje dalyje neturėtų būti.
Apie problemą dėl saugumo salelės M. Urvakis sako išgirdęs pirmą kartą, savivaldybės administracija skundų ar prašymų iš ūkininkų nėra gavusi. Susisiekus su kelio savininko AB „Via Lietuva“ atstovais, mero pavaduotojas taip pat buvo informuotas, kad skundų dėl valstybinės reikšmės kelių Nr. 221 ir Nr. 4730 sankirtos nėra sulaukę. Tad paragino ūkininkus, jei jie susiduria su nepatogumais, kuo skubiau kreiptis į kelio savininką AB „Via Lietuva“ arba į savivaldybės administraciją.
Liko be nuovažos
Labiausiai kaimynai susirūpinę Janinos Alšauskaitės, gyvenančios Paupio gatvėje, padėtimi. Po kelio remonto moters namas liko išvis be privažiavimo. Vietoje anksčiau buvusio keliuko dabar – nuovaža, kuri atsiremia į nukastą kalną, o iš kitos pusės likęs tik siauras takelis, einantis per naujai iškastą griovį. Pasak problemą parodžiusio Pakalniškių gyventojo Česlovo, kol nebuvo griovio, prie namo dar buvo galima privežti malkų, o dabar ir tai tapo neįmanoma. Situaciją apsunkina tai, kad Janina – nebylė, todėl išsiaiškinti, kaip seniūnija jai pristato malkas ar vandenį, nepavyko.
Apie šią situaciją informavome vicemerą M. Urvakį ir sužinojome, kad ši problema lig šiol niekam nebuvo žinoma. „Via Lietuva“ atstovai aiškino pamanę, kad namas negyvenamas, todėl nuovažos ir neįrengę. Tokia kelio savininko – „Via Lietuva“ – pozicija atrodo kiek keista, nes net ir apleistas namas, kuris pasak pakalniškiečių, stovi gal šimtmetį, bet kada gali tapti gyvenama sodyba.
M. Urvakis sakė, jog J. Alšauskaitės atvejis visiems buvo naujiena. Bet „Via Lietuva“ ir rangovas UAB „Gevalda“ pažadėjo nuovažą įrengti greitu metu – iki šių metų žiemos.
Nepalikta likimo valiai
Laikraštis „Elektrėnų kronika“ nuo šiol įvykius ne tik aprašo, bet ir filmuoja. Vizito į Pakalniškes akimirkas galite pamatyti svetainėje www.kronika.lt. Manome, kad ne vienam gyventojui po įrašo gali kilti įvairių minčių dėl pakalniškietės J. Alšauskaitės gyvenimo sąlygų. Pribloškia ne tik tai, kad Janina liko be privažiavimo, bet ir jos gyvenimo sąlygos – namelis primena apleistą ir negyvenamą pastatą.
Norime pabrėžti, kad moteris gauna visas socialines paslaugas, kurių pageidauja, bet ji sąmoningai renkasi gyvenimą tėvų namuose. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė informavo, kad J. Alšauskaitės situacija žinoma seniai. Moterį socialiniai darbuotojai esą informavę, jog ji visada gali apsigyventi Pakalniškių ar Elektrėnų savarankiško gyvenimo namuose, tačiau pakalniškietė nori gyventi tėvų name. Moteris iš seniūnijos gauna kompensaciją malkoms, jos atvežamos į namus. Socialiniai darbuotojai lankosi šiuose namuose, stebi situaciją, pernai buvo suteikta krosnies remonto paslauga, o kitos pagalbos moteris neprašo. J. Alšauskaitė yra Vievio neįgaliųjų draugijos narė, noriai naudojasi čia teikiamomis paslaugomis, dalyvauja užimtumo veiklose, savarankiškai tvarkosi savo finansus. Vievio socialinio darbo organizatorė moka bendrauti gestų kalba, tad J. Alšauskaitę gali išklausyti ir reikalingą informaciją jai perduoti. Deja, dėl neįrengtos nuovažos moteris niekam nepasiskundė, gal nejautė poreikio, o gal nemėgsta skųstis.
Pakalniškiečių bėdos turi vieną teigiamą pusę – čia gyvena žmonės, neabejingi tam, kas vyksta jų kaimynystėje. Šios problemos sprendimas – puikus bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo pavyzdys, kai gyventojų įsitraukimas, atidumas ir rūpestis prisideda prie visuomenės gerovės.