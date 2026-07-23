Kaip naudotis elektromobilių įkrovimo stotele pirmą kartą?

Norint pirmą kartą įkrauti elektromobilį viešoje įkrovimo stotelėje, svarbu išsiaiškinti, kaip ji suderinama su jūsų automobiliu ir kokia tvarka vyksta pats įkrovimas. Prieš vykstant prie krovimo stotelės reikia pasidomėti, kokio tipo jungtis yra jūsų elektromobilyje, kokia yra jo maksimali įkrovimo galia ir kokios viešosios stotelės yra pakeliui. Šiandien elektromobilių krovimo stotelės Lietuvoje įrengtos daugelyje miestų ir prie pagrindinių kelių, todėl rasti tinkamą įkrovimo vietą tampa vis paprasčiau. Tam pravers įkrovimo stotelių žemėlapis, kuriame galima rasti informaciją apie stotelių vietas, jų užimtumą, galią ir kitus svarbius duomenis.
Kaip rasti artimiausią elektromobilių krovimo stotelę?
Artimiausią elektromobilio įkrovimo vietą lengviausia rasti naudojantis įkrovimo stotelių žemėlapiu. Jame galite matyti ne tik netoliese esančias stoteles, bet ir jų užimtumą, galią, jungčių tipus bei kitą svarbią informaciją, padedančią suplanuoti įkrovimą. Šiandien elektromobilių krovimo stotelės Lietuvoje įrengtos daugelyje miestų, prie pagrindinių magistralių, prekybos centrų, verslo centrų, viešbučių ir kitų dažnai lankomų vietų. Todėl nesvarbu, ar važiuojate į darbą, ar leidžiatės į ilgesnę kelionę – tinkamą įkrovimo vietą dažniausiai galima rasti visai netoliese.
Jei elektromobilį kraunate pirmą kartą, maršrutą verta suplanuoti iš anksto. Peržiūrėję krovimo stotelių žemėlapį, galėsite pasirinkti patogiausią stotelę ir išvengti nereikalingų rūpesčių kelionės metu. Tai ypač naudinga vykstant ilgesniais atstumais ar lankantis vietovėse, kuriose dar nesate buvę.
Kaip pasiruošti pirmajam elektromobilio įkrovimui?
Prieš pradedant įkrauti elektromobilį, verta įsitikinti, kad pasirinkta stotelė tinka jūsų automobiliui ir žinote, kaip joje pradėti įkrovimo sesiją. Tai padės išvengti nesklandumų ir leis pirmąjį įkrovimą atlikti greitai bei sklandžiai. Pirmiausia patikrinkite, kokio tipo jungtį naudoja jūsų elektromobilis. Dauguma Lietuvoje veikiančių viešųjų stotelių siūlo skirtingų tipų jungtis, todėl svarbu pasirinkti tokią, kuri yra suderinama su jūsų automobiliu. Taip pat verta atkreipti dėmesį į įkrovimo galią. Lėtesnės (AC) stotelės dažniausiai tinka ilgesniam automobilio stovėjimui, pavyzdžiui, prie darbo vietos ar prekybos centro. Greitojo įkrovimo (DC) stotelės leidžia bateriją papildyti gerokai greičiau, todėl dažniau naudojamos keliaujant ilgesnius atstumus.
Prieš atvykdami pasidomėkite, ir kaip pradedama įkrovimo sesija. Priklausomai nuo operatoriaus, ją gali reikėti aktyvuoti mobiliąja programėle, RFID kortele arba banko kortele. Šią informaciją dažniausiai rasite pasirinktos stotelės aprašyme arba programėlėje. Jeigu elektromobilį kraunate pirmą kartą, verta iš anksto susipažinti su pasirinkto operatoriaus naudojimosi tvarka.
Kaip naudotis elektromobilių įkrovimo stotele?
1. Pastatykite automobilį prie įkrovimo stotelės
Privažiuokite taip, kad įkrovimo lizdą būtų patogu pasiekti laidu. Įsitikinkite, kad automobilis stovi tam skirtoje vietoje ir netrukdo kitiems eismo dalyviams ar vairuotojams, laukiantiems savo eilės.
2. Prijunkite įkrovimo laidą
Prijunkite laidą prie automobilio. Kai kuriose stotelėse laidas jau būna integruotas, o kitose gali reikėti naudoti savo įkrovimo kabelį. Prieš pradėdami įkrovimą įsitikinkite, kad jungtis tinkamai prijungta.
3. Aktyvuokite įkrovimo sesiją
Priklausomai nuo stotelės operatoriaus, įkrovimą galima pradėti mobiliąja programėle, pavyzdžiui, Elektrum Drive, RFID kortele arba banko kortele. Pasirinkite reikiamą jungtį, patvirtinkite įkrovimą ir palaukite, kol stotelė pradės tiekti elektros energiją.
4. Stebėkite įkrovimo eigą
Prasidėjus įkrovimui informaciją apie įkrovimo būseną dažniausiai matysite automobilio ekrane, stotelės ekrane arba mobiliojoje programėlėje. Joje taip pat galima stebėti įkrautą energijos kiekį, įkrovimo laiką ar įkrovimo kainą.
5. Užbaikite įkrovimą ir atjunkite laidą
Kai baterija pasieks norimą įkrovos lygį, sustabdykite įkrovimo sesiją programėlėje, kortele arba pagal stotelės instrukcijas. Tuomet atjunkite laidą, grąžinkite jį į vietą (jei jis priklauso stotelei) ir tęskite kelionę.
Nors skirtingų operatorių stotelės gali šiek tiek skirtis savo valdymu, daugeliu atvejų įkrovimo procesas vyksta labai panašiai.
Kiek laiko trunka elektromobilio įkrovimas?
Elektromobilio įkrovimas gali trukti nuo maždaug 20-30 minučių iki kelių valandų, priklausomai nuo pasirinktos įkrovimo stotelės, automobilio ir baterijos būklės. Naudojantis greitojo įkrovimo (DC) stotele, daugelį elektromobilių iki maždaug 80 % galima įkrauti per 20-40 minučių. Dėl to tokios stotelės dažniausiai pasirenkamos ilgesnių kelionių metu, kai svarbu kuo greičiau tęsti maršrutą.
Tuo tarpu įprastose (AC) viešosiose krovimo stotelėse įkrovimas paprastai trunka ilgiau – nuo kelių valandų iki visos darbo dienos, priklausomai nuo stotelės galios ir automobilio techninių galimybių. Todėl jos dažniausiai naudojamos tuomet, kai automobilis ilgesnį laiką stovi, pavyzdžiui, prie darbo vietos, prekybos centro ar namuose. Tad planuojant ilgesnę kelionę verta iš anksto pasitikrinti, kur pakeliui rasite greitas elektros įkrovimo stoteles Lietuvoje. Tam pravers krovimo stotelių žemėlapis, kuriame galima matyti stotelių vietas, jų galią ir kitą naudingą informaciją.
Kiek kainuoja įkrauti elektromobilį?
Elektromobilio įkrovimo kaina priklauso nuo pasirinktos krovimo stotelės, jos galios ir taikomų įkainių. Dažniausiai viešosiose stotelėse mokama už sunaudotą elektros energiją, todėl galutinė suma priklauso nuo to, kiek kilovatvalandžių (kWh) buvo įkrauta. Pavyzdžiui, jei elektromobilio baterijos talpa yra apie 50 kWh, o baterija beveik tuščia, pilnas įkrovimas viešojoje stotelėje gali kainuoti maždaug 15-25 eurus, priklausomai nuo operatoriaus ir taikomo tarifo. Prieš pradėdami įkrovimą galite pasitikrinti įkainius operatoriaus programėlėje arba elektromobilių krovimo stotelių žemėlapyje.