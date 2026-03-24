Kai rūpestis reiškia pagarbą: kaip parinkti sauskelnes-kelnaites žmonėms, sergantiems demencija

Bendrosios praktikos slaugytoja Žydrūnė Musienė SIDABRA centras
Demencija – tai liga, kuri paliečia ne tik atmintį, bet ir kasdienius žmogaus įgūdžius. Vienas jautriausių iššūkių, su kuriais susiduria tiek patys sergantys asmenys, tiek jų artimieji – šlapimo nelaikymas. Apie tai kalbėti nelengva, tačiau praktika rodo, kad tinkamai parinktos pagalbinės priemonės gali iš esmės pakeisti gyvenimo kokybę.
Slaugos specialistai pabrėžia, kad svarbiausia ne tik apsauga nuo pratekėjimo, bet ir žmogaus orumo, savarankiškumo bei komforto išsaugojimas. Būtent dėl to esant šlapimo nelaikymui vis dažniau rekomenduojamos sugeriamosios kelnaitės.
Kodėl žmonėms, sergantiems demencija, svarbus „įprastumo jausmas“?
Žmogus, sirgdamas demencija, dažnai nebesupranta, kodėl jam siūloma naudoti tradicines sauskelnes. Tradicinės sauskelnės su lipukais neretai sukelia pasipriešinimą, pyktį ar net gėdos jausmą. Užmaunamosios kelnaitės, kurios atrodo kaip įprastas apatinis trikotažas, priimamos kur kas natūraliau. Specialistai pastebi, kad būtent pažįstamumo jausmas šiuo atveju yra svarbiausias. Kai priemonė primena kasdienį drabužį, žmogus jos neatmeta ir dažnai net nesupranta, kad tai yra medicininė pagalbos priemonė.
Patikima apsauga dieną ir ramybė naktį
Demencija sergantys žmonės dažnai praranda gebėjimą laiku atpažinti poreikį nueiti į tualetą. Todėl apsauga turi būti patikima tiek dieną, tiek naktį. Slaugos specialistai atkreipia dėmesį, kad naktinis pratekėjimas sukelia ne tik papildomą darbą artimiesiems, bet ir trikdo paties žmogaus miegą, gali padidinti nerimą ar dezorientaciją. Tinkamai parinktos sugeriamosios kelnaitės leidžia išvengti šių situacijų.
Galimybė įsigyti kompensuojamas sauskelnes-kelnaites su receptu
Svarbu žinoti, kad esant diagnozuotam šlapimo nelaikymui gydytojas gali išrašyti receptą kompensuojamoms sugeriamosioms priemonėms.
Su receptu SENI Active sauskelnės-kelnaitės yra iš dalies arba visiškai kompensuojamos (pagal galiojančią tvarką ir nustatytą nelaikymo laipsnį). Tai reikšminga pagalba šeimoms, kurios ilgą laiką rūpinasi artimaisiais.
Rūpestis, kuris padeda išsaugoti orumą
Demencija keičia žmogaus gyvenimą, tačiau ji neturėtų atimti orumo. Tinkamai parinktos sugeriamosios kelnaitės leidžia sumažinti stresą tiek sergančiam asmeniui, tiek artimiesiems, taip pat padeda užtikrinti švarą bei komfortą ir išlaikyti savarankiškumą.
Slaugos specialistai vieningai sutaria – kai priemonė atrodo kaip įprastas apatinis trikotažas ir yra patogi dėvėti, žmogus ją priima natūraliai. O tai yra didžiausias žingsnis ramybės link kasdienybėje. Kartais rūpestis slypi paprastuose sprendimuose. Ir būtent tokie sprendimai padeda šeimoms išlaikyti ne tik švarą, bet ir pagarbą žmogui, kuriuo rūpinamasi.