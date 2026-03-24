Vienybė, pagarba ir meilė Tėvynei – susitikimas su Gabrieliumi Liaudansku-Svaru

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios­ – išvakarėse Kietaviškių kul­tū­ros namuose vyko įkvepiantis susitikimas. Gausiai susirinkę bendruomenės nariai bendravo­ su visuomenei gerai žinomu at­likėju ir visuomenininku Gabrieliumi Liaudansku, daugeliui pažįstamu slapyvardžiu Svaras.
Pilnutėlėje kultūros namų sa­lėje vyravo šilta ir gyva atmosfera. Susirinkusieji aktyviai įsitrau­kė į pokalbį: uždavinėjo klausimus, domėjosi svečio gyvenimu, pomėgiais, kūryba bei jo veikla Lietuvos šaulių sąjungoje.­ G. Liaudanskas dalijosi patirtimi ir kalbėjo apie vertybes, kurios­ šiandien ypač svarbios kiekvienam iš mūsų – vienybę, pagarbą ir ­meilę savo kraštui.
Susitikimo metu vyko atvira diskusija apie pilietiškumą bei ­atsakomybę už savo valstybę. Dalyviai svarstė, ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti Lietuvos labui, jei šalyje kiltų neramumų ar iššūkių. Pasak svečio, šiuo metu svarbiausia yra bendruomeniškumas, pasirengimas padėti vieni kitiems ir atsakingas požiūris į savo aplinką.
Nors buvo kalbama rimtomis temomis, pokalbį lydėjo taiklus humoras ir nuoširdus juokas. Tai padėjo sukurti jaukią erdvę, kurioje kiekvienas galėjo išsakyti savo mintis. G. Liaudanskas pabrėžė, kad kiekvieno žmogaus kasdienybėje turėtų skambėti trys paprasti, tačiau pamatiniai žodžiai:
„Ačiū“, „Prašau“ ir „Atsiprašau“.
Anot jo, būtent šios vertybės padeda kurti pagarba ir tarpusavio supratimu grįstus santykius.
Susitikimas Kietaviškių kul­tūros namuose bendruomenei paliko daug prasmingų minčių. Tokie pokalbiai primena, kad valstybės stiprybė slypi ne tik istoriniuose įvykiuose ar šventinėse datose, bet ir kasdienėje žmonių vienybėje, ­pilietiškume bei atsakomybėje už savo kraštą.

Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

