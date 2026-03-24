Vienybė, pagarba ir meilė Tėvynei – susitikimas su Gabrieliumi Liaudansku-Svaru

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – išvakarėse Kietaviškių kultūros namuose vyko įkvepiantis susitikimas. Gausiai susirinkę bendruomenės nariai bendravo su visuomenei gerai žinomu atlikėju ir visuomenininku Gabrieliumi Liaudansku, daugeliui pažįstamu slapyvardžiu Svaras.
Pilnutėlėje kultūros namų salėje vyravo šilta ir gyva atmosfera. Susirinkusieji aktyviai įsitraukė į pokalbį: uždavinėjo klausimus, domėjosi svečio gyvenimu, pomėgiais, kūryba bei jo veikla Lietuvos šaulių sąjungoje. G. Liaudanskas dalijosi patirtimi ir kalbėjo apie vertybes, kurios šiandien ypač svarbios kiekvienam iš mūsų – vienybę, pagarbą ir meilę savo kraštui.
Susitikimo metu vyko atvira diskusija apie pilietiškumą bei atsakomybę už savo valstybę. Dalyviai svarstė, ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti Lietuvos labui, jei šalyje kiltų neramumų ar iššūkių. Pasak svečio, šiuo metu svarbiausia yra bendruomeniškumas, pasirengimas padėti vieni kitiems ir atsakingas požiūris į savo aplinką.
Nors buvo kalbama rimtomis temomis, pokalbį lydėjo taiklus humoras ir nuoširdus juokas. Tai padėjo sukurti jaukią erdvę, kurioje kiekvienas galėjo išsakyti savo mintis. G. Liaudanskas pabrėžė, kad kiekvieno žmogaus kasdienybėje turėtų skambėti trys paprasti, tačiau pamatiniai žodžiai:
„Ačiū“, „Prašau“ ir „Atsiprašau“.
Anot jo, būtent šios vertybės padeda kurti pagarba ir tarpusavio supratimu grįstus santykius.
Susitikimas Kietaviškių kultūros namuose bendruomenei paliko daug prasmingų minčių. Tokie pokalbiai primena, kad valstybės stiprybė slypi ne tik istoriniuose įvykiuose ar šventinėse datose, bet ir kasdienėje žmonių vienybėje, pilietiškume bei atsakomybėje už savo kraštą.
Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk