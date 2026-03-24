Vievyje – šaškių turnyras

Kovo 11 dieną Vievio kultū­ros centre vyko tradicinis šaškių ­turnyras, skirtas daugkartinės Lietuvos čempionės Gražinos Venskevičiūtės-Steckevičienės atminimui pagerbti.
Turnyre dalyvavo šaškių žaidėjai iš Vievio, Kaišiadorių ir Vilniaus. Varžybos vyko 9 ratų šveicariška sistema.
Vyrų grupėje nugalėjo Vilmantas Morkaitis, antrąją vietą užėmė Ąžuolas Morkūnas, trečiąją – Pet­ras Lažauninkas.
Moterų grupėje pirmąją vietą iškovojo Irena Korsakaitė, antrąją – Genovaitė Bukauskienė, trečiąją – Janina Rekiavičienė.
Turnyrą organizavo Elektrėnų šachmatų ir šaškių asociacija, Vievio kultūros centras ir Elektrėnų savivaldybės sporto centras.

Mireta Lingevičiūtė

