Vievyje – šaškių turnyras

Kovo 11 dieną Vievio kultūros centre vyko tradicinis šaškių turnyras, skirtas daugkartinės Lietuvos čempionės Gražinos Venskevičiūtės-Steckevičienės atminimui pagerbti.
Turnyre dalyvavo šaškių žaidėjai iš Vievio, Kaišiadorių ir Vilniaus. Varžybos vyko 9 ratų šveicariška sistema.
Vyrų grupėje nugalėjo Vilmantas Morkaitis, antrąją vietą užėmė Ąžuolas Morkūnas, trečiąją – Petras Lažauninkas.
Moterų grupėje pirmąją vietą iškovojo Irena Korsakaitė, antrąją – Genovaitė Bukauskienė, trečiąją – Janina Rekiavičienė.
Turnyrą organizavo Elektrėnų šachmatų ir šaškių asociacija, Vievio kultūros centras ir Elektrėnų savivaldybės sporto centras.
Mireta Lingevičiūtė