Jaunimas jungiasi per ekologiją: Erasmus+ projektas Lietuvoje subūrė dalyvius iš trijų Baltijos šalių

Lietuvoje vyko tarptautinė jaunimo stovykla „My Nature Lifestyle“, organizuota liepos 13–20 dienomis pagal Europos Sąjungos finansuojamą Erasmus+ programą, kurios pagrindinė tema buvo ekologija. Į stovyklą susirinko 14–17 metų dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Savaitę trukusios veiklos ne tik gilino jaunuolių supratimą apie ekologines problemas, bet ir skatino tarpkultūrinį bendravimą bei draugystę.
Projekto dalyviai gyveno aktyvų ir įtraukiantį gyvenimą – nuo rimtų kūrybinių edukacinių veiklų iki smagių laisvalaikio užsiėmimų. Jaunuoliai dirbo mišriose komandose, bendraudami daugiausia anglų kalba, tad turėjo puikią progą lavinti kalbinius įgūdžius. Be to, kasdienės veiklos skatino bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir emocinį sąmoningumą.
Ekologija – ne tik teorija, bet ir praktika
Stovyklos metu dalyviai gilinosi į ekologijos problemas per įvairias kūrybines dirbtuves ir edukacines išvykas. Jaunimas patyrė, kad ekologija – tai ne vien žodžiai, bet ir konkretūs veiksmai:
* Žolininkės vedamoje edukacijoje dalyviai mokėsi pažinti žoleles ir jų gydomąsias savybes.
* Vievio trečiojo amžiaus universiteto atstovės mokė, kaip ekologiškai auginti augalus, panaudojant pačių pasigamintas dėžutes ir natūralias trąšas.
* Psichologė ir slaugytoja vedė užsiėmimus apie emocinę sveikatą, mokė, kaip nusiraminti gamtoje, ir netgi – kaip taisyklingai apsikabinti.
* Dauguma veiklų vyko gamtoje primenant, kad mes visi esame jos dalis ir kad ekologinių problemų sprendimai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų.
Pažintinės išvykos – nuo sąvartyno iki žaliosios energijos
Stovykloje netrūko ir pažintinių kelionių. Apsilankyta Kazokiškių sąvartyne, kur dalyviai išgirdo apie atliekų rūšiavimą ir jų tolimesnį kelią. Vaikščiodami po mišką jaunuoliai buvo supažindinti su miško terapijos principais, o ekskursijoje į Trakus ir Vilnių atsirado laiko ir laisvesnei pažinčiai su Lietuva.
Vilniuje aplankyta „Dėk’ui“ stotelė, kurioje dalyviai galėjo pasiimti daiktų antram gyvenimui, o apsilankymas „Ignitis“ įmonėje suteikė žinių apie žaliąją energiją. Ten jaunuoliai ne tik dalyvavo viktorinoje, bet ir konstravo vėjo malūnus, stengdamiesi, kad jų konstrukcija būtų kuo efektyvesnė.
Be to, projekto dalyviai ėmė interviu iš praeivių – klausė jų nuomonės apie ekologiją, diskutavo, užrašinėjo atsakymus ir atliko analizę apie gyventojų požiūrį į ekologiją ir jos problemas, taip skatindami visuomenės sąmoningumą.
Patirtys, kurios išlieka
„Nors emocijų per savaitę buvo visokių – nuo džiaugsmo iki liūdesio, nuo smalsumo iki pykčio – visais momentais šalia buvo draugai ir vadovai, pasiruošę palaikyti ir padėti“, – sakė viena projekto dalyvė. Dauguma dalyvių sako susiradę naujų draugų, su kuriais ryšys išliks net ir tada, kai stovykla pasibaigs, o šalis skirs šimtai kilometrų.
Dalyviai išsivežė ne tik žinių apie ekologiją, bet ir gyvenimiškų įgūdžių, kurie pravers tiek kasdienybėje, tiek ateityje. Laikas, praleistas stovykloje, tapo prasminga patirtimi, stiprinančia tiek asmeninį, tiek tarptautinį bendradarbiavimą.
Projektą „My Nature Lifestyle“ įgyvendino Vievio kultūros centras, o partneriai – NGO Society Raeküla (Estija) ir Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES“ (Latvija).
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.
