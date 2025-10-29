Jaunimas jungiasi per ekologiją: Erasmus+ projektas Lietuvoje subūrė dalyvius iš trijų Baltijos šalių

Jaunimas jungiasi per ekologiją: Erasmus+ projektas Lietuvoje subūrė dalyvius iš trijų Baltijos šalių

Lietuvoje vyko tarptautinė ­jaunimo stovykla „My Nature Lifestyle“, organizuota liepos 13–20 dienomis pagal Europos Sąjungos finansuojamą Erasmus+ programą, kurios pagrindinė tema buvo ekologija. Į stovyklą susirinko 14–17 metų dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Savaitę trukusios veiklos ne tik gilino jaunuolių supratimą apie ekologines problemas, bet ir skatino tarpkultūrinį bendravimą bei draugystę.
Projekto dalyviai gyveno aktyvų ir įtraukiantį gyvenimą – nuo rimtų kūrybinių edukacinių veiklų iki smagių laisvalaikio užsiėmimų. Jaunuoliai dirbo mišriose komandose, bendraudami daugiausia anglų kalba, tad turėjo puikią progą lavinti kalbinius įgūdžius. Be to, kasdienės veiklos skatino bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir emocinį sąmoningumą.

Ekologija – ne tik teorija, bet ir praktika
Stovyklos metu dalyviai gilinosi į ekologijos problemas per įvairias kūrybines dirbtuves ir edukacines išvykas. Jaunimas patyrė, kad ekologija – tai ne vien žodžiai, bet ir konkretūs veiksmai:
*  Žolininkės vedamoje edukacijoje dalyviai mokėsi pažinti žoleles ir jų gydomąsias ­savybes.
*  Vievio trečiojo amžiaus universiteto atstovės mokė, kaip ekologiškai auginti augalus, panaudojant pačių pasigamintas dėžutes ir natūralias trąšas.
*  Psichologė ir slaugytoja vedė užsiėmimus apie emocinę sveikatą, mokė, kaip nusiraminti gamtoje, ir netgi – kaip taisyklingai apsikabinti.
*  Dauguma veiklų vyko gamtoje primenant, kad mes visi esame jos dalis ir kad ekologinių problemų sprendimai prasi­deda nuo kiekvieno iš mūsų.

Pažintinės išvykos – nuo sąvartyno iki žaliosios energijos
Stovykloje netrūko ir pažintinių kelionių. Apsilankyta Kazokiškių sąvartyne, kur dalyviai išgirdo apie atliekų rūšiavimą ir jų tolimesnį kelią. Vaikščiodami po mišką ­jaunuoliai buvo supažindinti su miško terapijos principais, o ekskursijoje į Trakus ir Vilnių atsirado laiko ir laisvesnei pažinčiai su ­Lietuva.
Vilniuje aplankyta „Dėk’ui“ stotelė, kurioje dalyviai galėjo pasiimti daiktų antram gyvenimui, o apsilankymas „Ignitis“ įmonėje suteikė žinių apie žaliąją energiją. Ten jaunuoliai ne tik dalyvavo viktorinoje, bet ir konstravo vėjo malūnus, stengdamiesi, kad jų konstrukcija būtų kuo efektyvesnė.
Be to, projekto dalyviai ėmė interviu iš praeivių – klausė jų nuomonės apie ekologiją, diskutavo, užrašinėjo atsakymus ir atliko analizę apie gyventojų požiūrį į ekologiją ir jos problemas, taip skatindami visuomenės sąmoningumą.

Patirtys, kurios išlieka
„Nors emocijų per savaitę buvo visokių – nuo džiaugsmo iki liūdesio, nuo smalsumo iki pykčio – visais momentais šalia buvo draugai ir vadovai, pasiruošę palaikyti ir padėti“, – sakė viena projekto dalyvė. Dauguma dalyvių sako susiradę naujų draugų, su kuriais ryšys išliks net ir tada, kai stovykla pasibaigs, o šalis skirs šimtai kilometrų.
Dalyviai išsivežė ne tik žinių apie ekologiją, bet ir gyvenimiš­kų įgūdžių, kurie pravers tiek kasdienybėje, tiek ateityje. Laikas, praleistas stovykloje, tapo prasminga patirtimi, stiprinančia tiek asmeninį, tiek tarptautinį bendradarbiavimą.
Projektą „My Nature Lifestyle“ įgyvendino Vievio kultūros centras, o partneriai – NGO Society Raeküla (Estija) ir Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES“ (Latvija).
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.

Vievio kultūros centro ir projekto dalyvės Vakarės Korzynaitės inf.

Užs. 25/54

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Jaunimas jungiasi per ekologiją: Erasmus+ projektas Lietuvoje subūrė dalyvius iš trijų Baltijos šalių
Arvydo Vyšniausko poezijos knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymas Kazokiškėse
Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis
Kloninių Mijaugonių Šilo gatvėje sprendžiama ilgametė problema – įrengiamas apšvietimas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“
Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44