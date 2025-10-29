Arvydo Vyšniausko poezijos knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymas Kazokiškėse

Kaip paskutinė vyšnia ant torto – nuotrauka prisiminimui renginio pabaigoje
Sako, eilės eiliuotos
Būna spygliuotos
Būna ir dygios…
Galvos sušiauštos
Jų klausosi tyliai.
Būna reto saldumo,
Kur trūksta druskos,
Tikro kartumo
Ir to kaimiško dūmo…
(„Eilės eiliuotos“ iš A. Vyšniausko knygos „Stiklinė vyšnių“)
Lietingą, bet jaukią spalio šeštadienio popietę Kazokiškių renginių salė prisipildė šviesos, šilumos ir poezijos. Čia rinkosi kazokiškiečiai, Regioninio literatų klubo „Strėva“ nariai bei kiti poezijos ir muzikos mylėtojai į išskirtinį kultūrinį renginį – Arvydo Vyšniausko knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymą.
Ši popietė tapo ne tik literatūros švente, bet ir jautriu susitikimu su knygos kūrėjo pasauliu. Renginyje poeziją skaitė ne tik pats autorius, bet ir jo artimieji bei bendražygiai. Eiles jautriai perteikė Arvydo dukra Gintarė, taip pat literatų klubo „Strėva“ nariai: Elena Vidrinskienė, Nijolė Kudabienė, Aušrelė Jovarauskienė, Steponas Kirkilas, Vilija Dobrovolskienė. Jų lūpose kiekvienas žodis įgijo naują spalvą, skambesį, emociją.
Skambėjo ir muzika – gerą nuotaiką kūrė Vievio meno mokyklos mokytojas Miroslavas Janovičius su savo talentinga mokine Vilte Skorupskaite. Jų gitarų virtuoziškas skambesys nepaliko abejingų. Smagu, kad Vievio meno mokykla aktyviai bendradarbiauja su seniūnija organizuojant literatūrinius renginius, taip pagyvindama juos išraiškingu menu. Širdis šildė ir jautrios, prasmingos Lionės Urbanavičienės bei Editos Pankevičiūtės-Čižauskienės dainos.
Renginį vedė ir šiltai moderavo Vilija Dobrovolskienė, kuri rūpinosi, kad visa popietė darniai suskambėtų viena, harmoninga nata. Jos užduotas klausimas Arvydui, kodėl būtent toks knygos pavadinimas, autoriui sukėlė vaikystės prisiminimus. Jis sake, kad jau mokykloje buvo vadinamas Vyšniuku, o kaime labai mėgo įlipęs į vyšnią baidyti špokus. Ši istorija įkvėpė poetę Nijolę Kudabienę ekspromtu parašyti eilėraštį apie vyšnias, špokus ir berniuką. Eilėraštis buvo padovanotas Arvydui.
Netrūko ir sveikinimų, šiltų žodžių bei simbolinių dovanų – žinoma, viskas vyšnių tema. Tarsi pati atmosfera kvepėjo vyšniomis – buvo šilta ir gera jaukioje bei nuoširdžioje bendrystės šventėje.
Kazokiškių vyr. bibliotekininkė Daiva Pileckienė