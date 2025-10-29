Arvydo Vyšniausko poezijos knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymas Kazokiškėse

Arvydo Vyšniausko poezijos knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymas Kazokiškėse

Kaip paskutinė vyšnia ant torto – nuotrauka prisiminimui renginio pabaigoje

 

 

Sako, eilės eiliuotos
Būna spygliuotos
Būna ir dygios…
Galvos sušiauštos
Jų klausosi tyliai.
Būna reto saldumo,
Kur trūksta druskos,
Tikro kartumo
Ir to kaimiško dūmo…

(„Eilės eiliuotos“ iš A. Vyšniausko knygos „Stiklinė vyšnių“)

Lietingą, bet jaukią spalio šeštadienio popietę Kazokiškių renginių salė prisipildė šviesos, šilumos ir poezijos. Čia rinkosi kazokiškiečiai, Regioninio literatų klubo „Strėva“ nariai bei kiti poe­zijos ir muzikos mylėtojai į išskirtinį kultūrinį renginį – Arvydo Vyšniausko knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymą.

Tėčio eiles skaito dukra Gintarė

 

Ši popietė tapo ne tik literatūros švente, bet ir jautriu susitikimu su knygos kūrėjo pasauliu. Renginyje poeziją skaitė ne tik pats autorius, bet ir jo artimieji bei bendražygiai. Eiles jautriai perteikė Arvydo dukra Gintarė, taip pat literatų klubo „Strėva“ nariai: Elena Vidrinskienė, Nijolė Kudabienė, Aušrelė Jovarauskienė, Steponas Kirkilas, Vilija Dobrovolskienė. Jų lūpose kiekvienas žodis įgijo naują spalvą, skambesį, emociją.
Skambėjo ir muzika – gerą nuo­taiką kūrė Vievio meno mokyklos mokytojas Miroslavas Janovičius su savo talentinga mokine Vilte Skorupskaite. Jų gitarų virtuoziškas skambesys nepaliko abejingų. Smagu, kad Vievio meno mokykla aktyviai bendradarbiauja su seniūnija organizuojant literatūrinius renginius, taip pagyvindama juos išraiškingu menu. Širdis šildė ir jautrios, prasmingos Lionės Urbanavičienės bei Editos Pankevičiūtės-Čižauskienės dainos.

Sveikina literatų klubo „Strėva“ nariai

Renginį vedė ir šiltai moderavo Vilija Dobrovolskienė, kuri rūpinosi, kad visa popietė darniai suskambėtų viena, harmoninga nata. Jos užduotas klausimas Arvydui, kodėl būtent toks knygos pavadinimas, autoriui sukėlė vaikystės prisiminimus. Jis sake, kad jau mo­kykloje buvo vadinamas Vyšniuku, o kaime labai mėgo įlipęs į vyšnią baidyti špokus. Ši istorija įkvėpė poetę ­Nijolę Kudabienę ekspromtu parašyti eilėraštį apie vyšnias, špokus ir berniuką. Eilėraštis buvo padovanotas Arvydui.
Netrūko ir sveikinimų, šiltų žodžių bei simbolinių dovanų – žinoma, viskas vyšnių tema. Tarsi pati atmosfera kvepėjo vyšniomis – buvo šilta ir gera jaukioje bei nuoširdžioje bendrystės šventėje.

Kazokiškių vyr. bibliotekininkė Daiva Pileckienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Arvydo Vyšniausko poezijos knygos „Stiklinė vyšnių“ pristatymas Kazokiškėse
Žmogus, siuvinėjęs prisiminimus – Kęstutis Jasukaitis
Kloninių Mijaugonių Šilo gatvėje sprendžiama ilgametė problema – įrengiamas apšvietimas
Kai žemė niekieno, tai ji gali būti apleista, ir baudų nėra kam išrašyti

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“
Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44