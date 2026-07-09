Išskirtiniame posėdyje daug žinių gyventojams

Autobusų parko direktorius Jonas Grybauskas, po įmonės 2025 metų ataskaitos pristatymo, Joninių proga buvo papuoštas ąžuolo vainiku
Julija Kirkilienė
Birželio mėnesio posėdis pavadintas išskirtiniu dėl kelių priežasčių: priesaiką davė naujas tarybos narys, atskirai dirbusios opozicinės frakcijos susijungė į vieną, naujasis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovas pažadėjo Kazokiškių sąvartyną modernizuoti taip, kad nesmirdėtų, tarybos nariams pristatytas Elektrėnų savivaldybei paskirtas karo komendantas, o tarybos nariai, dirbę visą darbo dieną prieš Joninių šventę, pritarė aštuoniolikai sprendimų projektų ir dar išklausė dvi svarbias ataskaitas. Vienas iš sprendimo projektų buvo pritarimas Elektrėnų garbės piliečio vardu nominuoti vieną gyventoją – moterį, garsinančią Elektrėnus. Svarbiausias naujienas surašiau vos ne į vieną sakinį, o dabar apie kiekvieną sprendimą rašysiu atskirai. Gyventojai turi žinoti, ką dėl jų gyvenimo sprendžia politikai.
Naujokas
Prieš pradėdama tarybos posėdį valdančioji dauguma, kuriai priklauso Liberalų sąjūdžio, demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir konservatorių partijų frakcijų nariai posėdžiavo be vieno tarybos nario – Giedriaus Leskausko. Jis sako pasitarime nedalyvavęs todėl, kad vis tiek visada turi savo nuomonę. Valdančiųjų pasitarime nedalyvavo ir priesaikos belaukiantis Tomas Maleckis, naujasis 38 metų tarybos narys, pakeitęs priverstinai mandato atsisakiusį 68 metų politikos senbuvį Kęstutį Vaitukaitį. Posėdis ir buvo pradėtas tarybos nario priesaika, kurią priėmė Vyriausiosios komisijos narė, deleguota nuo Liberalų sąjūdžio, Jolita Baušytė. Naujokas, Priesaiką užbaigęs sakiniu „Te padeda man Dievas“, priėmęs sveikinimus ir gėles, atsisėdo į buvusią K. Vaitukaičio kėdę. Tomas Maleckis 2023 metų savivaldos rinkimuose sąraše įrašytas buvo 8 numeriu, po rinkimų sąraše liko tryliktas. Prieš jį sąraše įrašytiems penkiems išrinktiesiems dėl įvairių priežasčių atsisakius tarybos nario mandatų, buvo likęs pirmas už brūkšnio. T. Maleckis yra baigęs Vilniaus kolegiją ir dirba IT specialistu Elektrėnų komunaliname ūkyje (EKŪ).
Modernizuos sąvartyną
Tie tarybos nariai, kurie dar prisimena Kazokiškių sąvartyno statymo skandalus ir pažadus apie naujo modernaus sąvartyno naudą elektrėniečiams, šiame posėdyje vėl klausėsi pažadų apie modernizaciją. Šį posėdį pažadus dalino naujasis, nuo gegužės 28 dienos į pareigas paskirtas UAB „VAATC“ direktorius Marius Švaikauskas. Jis yra vadovavęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, ėjęs „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas, dirbo valstybės valdomoje energetikos bendrovėje „EPSO-G“, kur vadovavo strateginei fizinio barjero prie sienos su Baltarusija programai, vadovavo kelių infrastruktūros įmonei „Via Lietuva“, iš kurios, anot „Verslo žinių“, buvo atleistas, nes „bendrovei reikėjo kitokio stiliaus vadovo“. Tarybos nariams prisistatydamas naujasis direktorius žadėjo pagerinti gyvenimo kokybę aplink sąvartyną gyvenantiems žmonėms, vardino sąvartyno modernizavimo planus ir apie atliekamus darbus žadėjo kokybiškiau informuoti gyventojus, nes bendrovė įdarbinusi komunikacijos specialistą. Į tarybos narių klausimus apie naujos vietos sąvartynui paieškas, naujasis vadovas net kelis kartus akcentavo, kad tai ne VAATC, o Aplinkos ministerijos darbas. VAATC užduotis rūpintis, kad atliekos būtų rūšiuojamos taip, kad į sąvartyną atliekų patektų kuo mažiau. Šiuo metu dėl kvapų naikinimo sąvartyne atvežtos atliekos uždengiamos iš karto. Naujasis VAATC vadovas pažadėjo sąvartyną modernizuoti taip, kad apie jį niekas nekalbėtų.
Rūpinsis gyventojais
Tarybai pristatytas buvo nuo birželio 1 dienos paskirtas Elektrėnų savivaldybės karo komendantas, iš Kaišiadorių kilęs majoras Ramūnas Grėsius. Komendantas tarybai kalbėjo apie savo karinę patirtį ir naujas pareigas, iš kurių svarbiausia – stiprinti karinių institucijų bendradarbiavimą su savivalda. Per pirmą darbo savaitę komendantas sakė su meru pervažiavęs visas priedangas, jas matęs tik iš išorės, pradėjęs pažintis su darbuotojais, prižiūrinčiais priedangas, pažadėjo aktyviai dalyvauti Ekstremalių situacijų operacijų centro darbe ir su Centro institucijomis darniai dirbti tiek taikos, tiek, neduok Dieve, karo metu.
Savivaldos gyventojais rūpintis pažadėjo ne tik komendantas. Gyventojais dar daugiau rūpinsis opozicijoje dirbantys politikai, mat prie didžiosios opozicijos prisijungė komiteto ,,Elektrėnų krašto balsas“ valdantiesiems nuolatos oponavę, bet opozicijai nepriklausę du tarybos nariai – Edvardas Baleišis ir Lina Ališauskienė. Dabar opozicijoje oficialiai dirbs 10 tarybos narių, o į opozicijos lyderio pareigas deleguotas E. Baleišis. Opozicijoje dabar dirbs Socialdemokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, „Nepartinės savivaldos“ ir „Elektrėnų krašto balsas“ frakcijos. Meras pripažino sustiprėjusią opoziciją ir sakė, kad kartu su valdančiųjų dauguma, kurioje dirba 15 tarybos narių, gyventojams galės priimti dar daugiau naudingų sprendimų. Bet šiame posėdyje opozicijai nepasisekė nutolinti sprendimo dėl mokesčio padidinimo už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą. Opozicija atskirame pasitarime nutarė dėl to sprendimo balsavime nedalyvauti, bet, kaip sakė meras, balsuojant posėdžio salės nepaliko, todėl kvorumas buvo ir sprendimo projektui pritarti užteko 11 valdančiųjų balsų. „Opozicija turėtų pasimokyti iš savo klaidos ir kitą kartą nutarę nebalsuoti – ištraukti korteles ir išeiti iš posėdžio patalpos“, – sakė meras, bet prieš pasirašant žadėjo pasikonsultuoti su teisininkais. Jei meras šį sprendimo projektą pasirašys, opozicija žadėjo sprendimą skųsti.
Piniginiai reikalai
Klausimų svarstymai posėdyje pradėti buvo nuo II pusmečio tarybos darbo plano patvirtinimo. Tame plane numatytos posėdžių datos – kiekvieno mėnesio paskutinis trečiadienis, išskyrus liepos mėnesį. Liepos mėnesį tarybai duodamos atostogos. Bet tarybos narys G. Leskauskas kėlė klausimą dėl ledo arenos perdavimo kitam valdytojui ir dėl to siūlė liepos mėnesį šaukti neeilinį posėdį. Meras užtikrino, kad dėl ledo arenos būsimo darbo tarybos sprendimo užteks ir rugpjūčio mėnesio posėdžio. Per tą laiką meras planuoja susitikti su Ledo ritulio mokyklos įkūrėju Dariumi Kasparaičiu ir aptarti, ar ledo arenos veiklą perduoti kuruoti mokyklai, ar Sporto centrui. Taryba tradiciškai pritarė biudžeto pakeitimui. Biudžetas vėl didėjo. Šį kartą tik 17,44 tūkst. Eur. Iš jų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 3,3tūkst. Eur, nes surinkta daugiau mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. 20,63 tūkst. Eur biudžetas padidėjo dėl savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, bet 6,49 tūkst. Eur sumažinta specialiosioms tikslinėms dotacijoms – socialinėms paslaugoms ir kt. R. Baravykas nerimavo, kad biudžete nenumatoma lėšų stadiono rekonstrukcijai, o E. Baleišis siūlė ieškoti lėšų plaukimo mokymo programai 3–4 kl. moksleiviams. Šiuo metu biudžete pinigų – apie 20 tūkst. Eur – neranda, nors visi tarybos nariai nori, kad vaikai mokėtų plaukti. Aš, klausydamasi diskusijų, laukiau, kol kuris tarybos narys pasiūlys atsisakyti vieno mėnesio tarybos nario atlyginimo ir tas lėšas panaudotų projektui. Juk dabar tarybos nariams nebereikia rankioti čekiukų atlyginimams, už ką mandato atsisakyti teko K. Vaitukaičiui. Dabar tarybos nariai prie savo pagrindinio darbo atlyginimo dar gauna didesnį nei minimalų tarybos nario atlyginimą.
Galvosūkis dėl investicijų ir vaikų
Savivaldybė, norėdama pritraukti investicijų, parengė sprendimo projektą „ < …> investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašą“. Pagal šį aprašą, mokestinės lengvatos bus suteikiamos investuotojams, steigiantiems naujas įmones, taip pat dalyvaujantiems įgyvendinant ekonominių ir socialinių programų projektus bei investuojantiems į naujus objektus ar esamų objektų plėtrą, tiesiogiai susijusią su veikla Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Tarybai galvas sukti dėl investicijų lengviau nei dėl vaikų trūkumo. Svarstant sprendimo projektą dėl mokyklų tinklo pertvarkos, tarybos narys Virgilijus Pruskas paskaičiavo, kad vieno moksleivio išlaikymas Semeliškių gimnazijoje kainuoja beveik tūkstančiu daugiau nei „Versmės“ gimnazijoje. V. Pruskui oponavo E. Baleišis, primindamas, kad jo, kaip tarybos nario, išlaikymas valstybei kainuoja apie 20 tūkst. Eur. Vienam bendrojo ugdymo mokiniui išlaikyti 2024 m. buvo skirta 5101 Eur per metus. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis šiuo metu turimais duomenimis Semeliškių gimnazijoje 2026–2027 m.m. nebus galimybės suformuoti atskirų pradinio ugdymo 1 ir 2 klasių, o 4 klasėje mokinių skaičius yra mažiausiai leistinas pagal taisykles, nuo 2028 m. rugsėjo 1 d. planuojama mokyklos struktūros pertvarka. Planuojama Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ prijungti prie gimnazijos. Darželis darbą tęstų kaip Semeliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės. Jos veiktų tose pačiose patalpose. Grupėse, kuriose bus ugdomi tie patys ir naujai atvykę vaikai, liktų dirbti tie patys ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir jų padėjėjai. Ikimokyklinio ugdymo grupių veiklą koordinuotų Semeliškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Taip pat dėl vaikų skaičiaus mažėjimo pertvarkos planuojamos lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ir Pylimų lopšelyje-darželyje.
Nori remontuoti turgų ir stadioną
Taryba pritarė Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2025 metų ataskaitai, kurią tarybai svarstyti teikė Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė. Savivaldybė valdo 112 mln. Eur vertės turtą. Kitas svarstytas sprendimo projektas buvo dėl EKŪ dalyvavimo reorganizavime. T.y. EKŪ buvo įkūrusi dukterinę įmonę UAB „Kermošius“, kuri valdė Vievio ir Elektrėnų turgavietes. Šiuo metu savivaldybė planuoja gauti lėšų Elektrėnų turgaus kapitaliniam remontui, todėl reikalinga EKŪ reorganizacija – UAB „Kermošius“ prijungti prie EKŪ. Tarybai buvo pristatyta vizualizacija, kaip po remonto turgus atrodys. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja tarybai taip pat svarstymui teikė sprendimo projektą dėl Elektrėnų stadiono infrastruktūros modernizavimo. Taryba ruošia projektą, tikisi gauti lėšų ir stadioną suremontuoti taip, kad būtų vienas geriausių Lietuvoje. Savivaldybei prie projekto prisidėti reikėtų 51 proc. reikalingų lėšų. Jei investicijų stadionui gautų apie 1 mln. Eur, dar tiek pat tektų savivaldybei ieškoti savo biudžete. Tarybos nariai taip įsijautė į diskusijas apie stadioną, lyg projektas jau būtų gavęs finansavimą.
Apie garbę
Paskutiniuoju klausimu tarybos nariai svarstė apie Elektrėnų garbės piliečio vardo suteikimą poetei, kraštotyrininkei, etnologei, tautodailininkei ir ilgametei Elektrėnų krašto kultūros puoselėtojai Onai Rasutei Šakienei.
Tarybos nariai neprieštaravo, kad nominantė Garbės piliečio vardo verta už ilgametę ir nuoseklią kultūrinę, kraštotyrinę ir etnologinę veiklą, reikšmingą indėlį į Elektrėnų krašto tapatybės išsaugojimą, aktyvų dalyvavimą savivaldybės kultūriniame gyvenime, literatūrinę kūrybą, garsinančią Elektrėnų kraštą, išliekamosios vertės darbus, svarbius tiek dabarties, tiek ateities kartoms. Bet E. Baleišis opozicijos vardu pareikalavo iš sprendimo projekto išbraukti, kad apdovanojimui ją pasiūlė Liberalų sąjūdžio frakcija. Liberalai tai padaryti sutiko. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Liberalų sąjūdžio frakcija nuopelnus prisiimti norėjo nelabai garbingai. Iš tiesų O. R. Šakienę, kaip pirmąją Garbės pilietę moterį, pirmasis apdovanojimui pasiūlė Garbės pilietis Viktoras Mekas. Nežinau, ar pasiūlymą jis teikė merui, bet redakcijai tokį pasiūlymą jis pasakė tikėdamas, kad merui perduosime. Aš taip ir padariau.
Šiame posėdyje tarybos nariai kantriai išklausė EKŪ ir Elektrėnų autobusų parko direktorių Gretos Sinkevičienės ir Jono Grybausko ataskaitas, o po to dar valdantieji kantriai atsakinėjo į opozicijos klausimus Mažumos valandoje. Apie mažumos valandą parašysime kitame numeryje.