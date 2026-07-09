Elektrėnų regiono inžinerinės pramonės verslo pusryčiai 2026!

Elektrėnų regiono inžinerinės pramonės verslo pusryčiai 2026!

Elektrėnų profesinio mo­kymo centre vyko Elektrėnų ­re­giono inžinerinės pramonės verslo pusryčiai, subūrę regiono darbdavius, Elektrėnų savival­­­­dy­bės atstovus bei mokymo centro ­komandą.
Renginio dalyviai klausėsi ak­tualių ir įkvepiančių pranešimų apie Elektrėnų savivaldybės plėtros kryptis, Lietuvos inžinerijos bei technologijų sektoriaus tenden­cijas ir ateities specialistų rengimą. Diskutuota apie tai, kas kurs, diegs inovacijas bei stiprins šalies ­konkurencingumą rytojaus inži­nerijos pasaulyje.


Didelis dėmesys skirtas Lietuvos inžinerinės pramonės situa­cijai – aptarti regiono gamybos ir eksporto rodikliai, darbo užmokesčio tendencijos, sektoriaus galimybės bei iššūkiai. Diskusijų metu ieškota atsakymų, kaip skatinti inžinerinės pramonės augimą, technologinę transformaciją ir didinti įmonių konkurencingumą sparčiai kintančioje rinkoje.
Po pranešimų dalyviai neformaliai bendravo verslo pusryčių metu, dalijosi įžvalgomis apie pramonės įmonių transformaciją, aptarė verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimo galimybes bei diskutavo apie bendrus ­sprendimus, padėsiančius stiprinti regiono ekonominį potencialą. Savivaldos, švietimo ir verslo atstovai pasidalijo savo patirtimi, iniciatyvomis ir ateities planais, siekdami kurti stipresnį bei konkurencingesnį Elektrėnų regioną!
Nuoširdžiai dėkojame susitikimo­ dalyviams – Elektrėnų merui Gediminui Ratkevičiui, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) direktoriui Dariui Lasioniui ir ekonomistei dr. Viktorijai Tauraitei, Seimo nario padėjėjui Rimantui Baravykui, Švietimo skyriaus vedėjui dr. Džeraldui Dagiui bei įmonių at­stovams iš „Ignitis gamyba“, UAB Hotrema, UAB Malsena Plius, UAB Plastiksė, UAB Bauwerk Group Lietuva, UAB BHJ Baltic, UAB Apvalūs medžio gaminiai, UAB Refinis, UAB Refra, UAB AV terminal, UAB Finėjas, UAB Gealan Baltic – už aktyvų dalyvavimą bei norą bendradarbiauti!
O mes primename, kad iki rug­pjūčio 10 d. vyksta pagrindinis pri­ėmimas į profesinio mokymo pro­gramas. Nepraleiskite progos rinktis savo ateities profesiją! Prašymą mo­kytis pateik per interneto svetainę ­­www.mokausi.lt. Su mūsų siūlomomis ­pro­fesijomis susipažink www.epmc.lt. O jei turi klausimų, susisiek su mumis tel. nr.: +370 528 39523 arba rašyk ­el. paštu: rastine@epmc.lt.
Laukiame Tavęs! Ženk pirmą žingsnį savo sėkmingos karjeros link jau šiandien, nes #ČiaMokytisVerta!

Elektrėnų profesinio mokymo centras

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