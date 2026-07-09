Baigėsi žemės ūkio naudmenų deklaravimas: pirmieji rezultatai

Daugiamečių pievų ir joms priskiriamų plotų šiemet deklaruota panašiai tiek kiek ir ankstesniais metais. ŽŪM archyvo nuotrauka
Pasibaigus kasmetiniam žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui, kuris šiemet truko nuo balandžio 13 d. iki birželio 22 d., Žemės ūkio ministerija apibendrino pirmuosius rezultatus.
Šiemet patvirtinta 107,2 tūkst. paraiškų (pernai – 110,1 tūkst.), kuriose deklaruota 2 910,1 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų (pernai – 2 915,1 tūkst. ha). Statistikos duomenys patvirtina ilgalaikę Lietuvos žemės ūkio tendenciją – pareiškėjų skaičius mažėja, tačiau deklaruojami plotai beveik nesikeičia, todėl didėja vidutinis vienam pareiškėjui tenkantis deklaruotas plotas. Šiemet jis siekia 27,1 ha (2025 m. – 26,5 ha). Pastebima, kad vis daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai ir tvaresniam ūkininkavimui.
Populiarėja tvarios ūkininkavimo praktikos
Nuo pat Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) įgyvendinimo pradžios populiariausios išlieka ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ gamybinės veiklos. Pernai įsigaliojus SP pakeitimams, dalyvaujant gamybinėse veiklose nebereikalaujama rinktis negamybinių veiklų.
Pagal veiklą „Augalų kaita“ šiemet, palyginti su 2025 m., deklaruotas 4 proc. didesnis plotas: 2026 m. – 821,2 tūkst. ha, o 2025 m. – 788,9 tūkst. ha. Veikloje dalyvavo beveik 5 proc. daugiau pareiškėjų.
Šiemet pagal veiklą „Tarpiniai pasėliai“ deklaruotas plotas 8 proc. didesnis nei pernai (2026 m. – 435,9 tūkst. ha, o 2025 m. – 404,8 tūkst. ha), nors paraiškų pateikta 4 proc. mažiau.
Pagal veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ deklaruotas plotas (1,581 mln. ha) nežymiai (1 proc.) sumažėjo, palyginti su 2025 m. (1,601 mln. ha). Pareiškėjai (93 proc.) mieliau rinkosi kitus bearimių technologijų žemės dirbimo būdus (1,478 mln. ha), kuriems taikomi paprastesni reikalavimai ir už kuriuos skiriama mažesnė išmoka – 20 Eur už ha. Pasirinkusiems tiesioginę sėją (7 proc., arba 103 tūkst. ha) mokama 66 Eur už ha išmoka.
Deklaravimo rezultatai rodo, kad pagal veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ deklaruotas plotas padidėjo 13 proc. iki 296,6 tūkst. ha (2025 m. – 262,8 tūkst. ha), nors paraiškų pateikta 4 proc. mažiau.
Šiemet mažiau ūkininkų dalyvavo veikloje „Kraštovaizdžių elementų priežiūra“, nes daliai jų jau baigėsi 2023 m. prisiimti įsipareigojimai. Pagal šią veiklą ne tik 15 proc. sumažėjo deklaruotas plotas (2026 m. – 7,5 tūkst. ha, o 2025 m. – 8,9 tūkst. ha), bet ir pateikta 11 proc. mažiau paraiškų (2026 m. – 10,7 tūkst., o 2025 m. – 12 tūkst.).
Šiemet ūkininkai noriau prisiėmė vienų metų įsipareigojimus pagal veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, pagal kurią deklaruota 43 proc. daugiau ploto nei praėjusiais metais (2026 m. – beveik 2,5 tūkst. ha, o 2025 m. – 1,7 tūkst. ha).
Dar aktyviau nei praėjusiais metais ūkininkai rinkosi dalyvauti „Kompleksinės pievų ir šlapynių priežiūros schemos“ veikloje „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“. Toks aktyvumas sietinas su tuo, kad ūkininkai su tais pačiais gyvuliais gali dalyvauti ir ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“, ir šioje veikloje. Palyginti su 2025 m., šiemet pagal minėtą veiklą deklaruotas 13 proc. didesnis plotas (2026 m. – 74,7 tūkst. ha, o 2025 m. – 66,2 tūkst. ha).
Tarp ūkininkų populiari išlieka ir ekologinė sistema „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“. Šiemet deklaruotas plotas (8,9 tūkst. ha), palyginti su 2025 m. (beveik 7,9 tūkst. ha), padidėjo 14 proc., o paraiškų pateikta 23 proc. daugiau. Tai rodo, kad priemonė populiarėjo ir tarp smulkesnių pagal plotą ūkių.
Be to, šiais metais suaktyvėjo dalyvavimas ekologinėje sistemoje „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jos išlaikymas ir priežiūra“. Pagal jos veiklą „Ariamosios žemės keitimas pievomis“ deklaruota 49 proc. daugiau ploto (2026 m. – 15,9 tūkst. ha, o 2025 m. – 10,7 tūkst. ha), o pagal veiklą „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“ – 23 proc. daugiau ploto (2026 m. – 55,5 tūkst. ha, o 2025 m. – 45,2 tūkst. ha).
Auga ekologinių ūkių plotai
Šiemet ekologiniai ūkiai (įskaitant pereinančius į ekologinį ūkininkavimą) deklaravo apie 325,8 tūkst. ha, t. y. 48,8 tūkst. ha (18 proc.) daugiau nei 2025 m.
Pereinančiųjų prie ekologinio ūkininkavimo deklaruotas plotas šiais metais, palyginti su praėjusiais, padidėjo 1,5 karto.
Sertifikuotų vaisių, uogų, daržovių, vaistažolių ir prieskoninių augalų deklaruotas plotas šiemet buvo 2,9 tūkst. ha (34 proc.) didesnis, palyginti su pernai.
Deklaruotų daugiamečių žolių plotas (124,6 tūkst. ha) 15 proc. viršijo deklaruotą praėjusiais metais (108 tūkst. ha). Padidėjo (19 proc.) ir deklaruojamų ekologinių bei pereinančių į ekologinę gamybą javų plotai (2025 m. – 138,5 tūkst. ha, o 2026 m. – 165,4 tūkst. ha). Taip pat 14 proc. išaugo plotai, kuriuose auginami javai ir daugiametės žolės sėklai (2025 m. – 18,5 tūkst. ha, o 2026 m. – 21,1 tūkst. ha).
Deklaruoti plotai – panašūs
Šiemet paraiškos buvo teikiamos ir pagal kitas SP priemones. „Natura 2000“ teritorijoje deklaruota 19,9 tūkst. ha pievų ir 10,7 tūkst. ha miško ploto. Pagal priemonę „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ daugiamečių pievų deklaruota 13,5 tūkst. ha. Šiose teritorijose deklaruoti plotai panašūs kaip ir praėjusiais metais. Vietovėse su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis taip pat išlaikyti panašūs rezultatai, kaip ir praėjusiais metais (apie 726,7 tūkst. ha).
Daugiamečių pievų atkurti nereikės
2026 m. deklaruotos daugiametės pievos ir joms priskiriami plotai sudaro apie 540,4 tūkst. ha, t. y. jų kiekis panašus kaip ir ankstesniais metais. Kaip ir prognozuota, šie plotai reikšmingai nesumažėjo. Iš šio ploto apie 423,1 tūkst. ha sudaro daugiametės pievos, o likusią dalį – kiti daugiametėms pievoms priskiriami plotai, įskaitant plotus, dalyvaujančius ekologinėse bei aplinkosaugos priemonėse. Bendras Lietuvos daugiamečių pievų plotas, įskaitant ir nedeklaruotas daugiametes pievas, siekia apie 654,7 tūkst. ha.
Svarbu pažymėti, kad nuo 2026 m. pagal GAAB 1 standartą leidžiamas daugiamečių pievų ploto referencinio santykio sumažėjimas, palyginti su 2018 m., padidintas iki 10 proc. (anksčiau buvo 5 proc.). Kol kas Lietuvoje nėra rizikos, kad ūkininkams tektų atkurti daugiametes pievas. Vis dėlto, kaip ir ankstesniais metais, išlieka bendra daugiamečių pievų plotų mažėjimo tendencija, susijusi su struktūriniais žemės ūkio pokyčiais, todėl ūkininkai raginami išlaikyti turimus daugiamečių pievų plotus ir jų nearti be būtino poreikio, siekiant išvengti galimos atkūrimo prievolės.
Ką dar svarbu žinoti
Galutiniai žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenys paaiškės vėliau, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos baigs administruoti visas 2026 m. gautas paraiškas.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad SP nustatyti ekologinių sistemų, kaip ir kitų tiesioginių išmokų rūšių, finansiniai vokai 2026 metams nesikeičia. Todėl populiarėjant vienoms priemonėms ir pagal jas deklaruojant daugiau, nei buvo numatyta, ploto, išmokų dydžiai mažėja, tačiau ne labiau nei pagal SP priemonei nustatytas mažiausias išmokos dydis.
Užs. 26/54