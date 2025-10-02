Į teikiamus projektus kiekvienas deputatas žiūri per savo akis

Beižionių bendruomenės pirmininkas V. Palčiauskas tarybos narius supažindino su planuojamu atminimo įamžinimu Beižionyse veikusiai šaulių kuopai atminti
Julija Kirkilienė
Tarybos nariams susipažinus su planuojamu statyti autobusų laukimo paviljonu, kiekvienas turėjo skirtingas nuomones. Vieniems parinkta buvo ne ta vieta, kitiems – per mažas pastatas, tretiems – projektas visai nepatiko ir pan. Tos diskusijos man priminė seną anekdotą, kai Jonas Petrui peikė jo žmoną, kam tokią negražią vedęs, o Petras atsakė: „O tu pažiūrėk per mano akį“. Į rugsėjo 24 d. vykusio posėdžio svarstomus klausimus aš taip pat pažiūrėjau „per savo akį“, o ką mačiau, Jums papasakosiu. Kas norite pažiūrėti posėdžio vaizdo įrašą, galite pamėginti pažiūrėti savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt. Bet posėdžio metu technologijos dažnai strigo, dažnai buvo balsuojama rankų pakėlimu, tai nežinia, ar įraše visa posėdžio transliacija liko.
Pinigų yra
Rugsėjo mėnesio posėdyje 14 klausimų apsvarstymui, įvairios informacijos ir paklausimų pateikimui bei diskusijoms ir svečių kalboms užteko poros valandų. Pirmuoju klausimu apsvarstytas buvo biudžeto pakeitimas. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė tarybos narius įtikino, kad gerai surenkamo biudžeto pinigai paskirstyti teisingai. Biudžetas didinamas 319,21 tūkst. Eur… Viršplaninės pajamos paskirstytos taip: Kietaviškių seniūnijai skiriama 300 Eur. Bet tas lėšas Kietaviškių seniūnija ir užsidirbo už nuomojamas patalpas.
Padidintos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto lėšos projektams: Elektrėnų socialinės globos namų infrastruktūros atnaujinimas – 163,20 tūkst. Eur; Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Elektrėnų savivaldybėje – 136,0 tūkst. Eur; Mobiliam darbui su jaunimu Elektrėnų savivaldybėje (vykdytojas – Elektrėnų kultūros centras) – 22 tūkst. Eur. Lėšų skirta mokyklos-darželio „Žiogelis“ aikštelės remonto darbams apmokėti, Pylimų vaikų lopšelio-darželio komunalinėms paslaugoms apmokėti, pontoninio liepto įrengimo remonto darbams Semeliškių seniūnijoje, Elektrėnų socialinės globos namų 30-mečio šventei organizuoti, Elektrėnų kultūros centro remonto darbams, įgyvendinus projektą „Atviros jaunimo erdvės ir bendruomenės erdvės įrengimas Pylimuose“, atsirado papildomų lėšų poreikis (baldams, šilumos siurblio komplektas, stebėjimo kameros įrengimas), kurios negalėjo būti numatytos planuojant Viešosios bibliotekos 2025 metų biudžetą.
Iš projektinių lėšų atliekami kapitalinio remonto darbai Elektrėnų ligoninės patalpose, įsigyjama medicininė ir kita įranga bei baldai. Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro patalpose taip pat atliekami kapitalinio remonto darbai, įsigyjama medicininė ir kita įranga bei baldai.
Trečią kartą inicijuotas Elektrėnų ligoninės projektavimo paslaugų pirkimas. Planuojama iki metų pabaigos įsigyti medicininę įrangą: 2 vnt. echoskopų, echoskopą (4 davikliais), endoskopų plovimo mašiną, 43 vnt. kompiuterių ir kt.
Taryba taip pat pritarė lizingo būdu įsigyti 3 automobilius, iš kurių vienas pritaikytas vežti asmenis su negalia.
Rūpestis žmonėmis ir tvarka
Taryba patvirtino kito ir kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, vidutines kainas, taikomas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti:
47,42 Eur už 1 kv. m malkų; 0,36 Eur už 1 kg akmens anglių, 0,22 Eur už 1 kg durpių briketų, 0,21 Eur už I kg pjuvenų granulių/ medienos briketų;1,5 Eur už 1 kg suskystintų dujų balionuose; 0,66 Eur už 1 kg suskystintų dujų rezervuare; 0,74 Eur už 1 kg dyzelinio krosninio kuro. Įkainiai taikomi nuo 2025 m. šildymo sezono pradžios. Į Rimanto Baravyko paklausimą, kaip bus kompensuojamas kuras įsirengusiems sistemą oras-vanduo, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė atsakė, kad kompensuojama bus už elektros išlaidas. O Elektrėnų komunaliniam ūkiui leido už 30 tūkst. Eur įsigyti generatorių ekstremalioms situacijoms valdyti. To generatoriaus prireiktų dingus elektros tiekimui, kai vandentvarkos objektuose būtina užtikrinti sklandų vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą. Tam būtina turėti rezervinius elektros šaltinius (generatorius) vandenvietėms, fekalinėms siurblinėms ir nuotekų valymo įrenginiams.
Dar taryba pritarė dėl apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo. Tokio nekilnojamo turto sąraše yra 23 vienetai. Apleisto turto savininkai apmokestinami padidintu nekilnojamojo turto mokesčiu.
Administracijos direktorės įsakymu sudaryta apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo komisija, gavusi seniūnų sąrašus, apžiūrėjo į šiuos sąrašus įtrauktą nekilnojamąjį turtą, įvertino jo atitiktį sąlygoms, kuriomis remiantis nekilnojamasis turtas ir įtraukiamas į tą juodąjį sąrašą.
Kiti rūpesčiai
Rūpesčiui žmonėmis galima priskirti ir sprendimo projektą dėl tokios 2024 m. patvirtintos Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos. Strategija yra skirta mažinti regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas. Aiškinamajame sprendimo projekto rašte rašoma, kad veiksmai įgyvendinami funkcinėje zonoje, kuri formuojama savivaldybių iniciatyva, susitariant bendrai spręsti problemas. Strategijoje planuojama investuoti į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrą ir pan. Vilniaus regionui numatoma 46 mln. Eur ES fondų lėšų. Iš tų lėšų Elektrėnuose buvo planuota apie Kapaštėlio (Bevardžio) ežeriuką, esantį Pergalės gatvėje, nutiesti pažintinį taką. Bet rugsėjo posėdyje taryba pritarė šio plano atsisakyti, o tam skirtas lėšas panaudoti Skaitmeninio meno centro „Vaikų pasaulyje“ įrengimui. Klausimą tarybai svarstyti teikusi Ūkio ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė sakė neprarandanti vilties, kad vykdant projektus pagal šią strategiją, galbūt bus lėšų sutaupyta ir liks takams apie ežerėlį nutiesti.
Taryba vienbalsiai pritarė panaudos pagrindais neatlyginamai perduoti naudotis ir valdyti sporto salės patalpas buvusiuose vaikų globos namuose Beižionių bendruomenei.
Svarbios naujienos
Pasibaigus posėdžiui, tarybos nariai turėjo papildomų klausimų. Pirmiausia, visiems rūpėjo, kada bus atidarytas baseinas. Meras informavo, kad baseino pridavimo procesas užtruko dėl biurokratinių trukdžių – komisija vis kimba prie dokumentų. Tarybos nariams taip pat buvo atsakyta, kad į Elektrėnų komunalinio ūkio gen. direktoriaus pareigas užregistruoti net 72 kandidatai, bet kiek iš jų atitinka reikalavimus, dar nepatikrino. Beižionių bendruomenės pirmininkas Vilmandas Palčiauskas tarybai pristatė vizualizaciją, kur ir kokį atminimą planuoja įamžinti tarpukariu Beižionyse veikusiai šaulių kuopai. O pabaigoje G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė tarybos nariams pristatė būsimos autobusų stoties Elektrėnuose vizualizaciją. Stotis būtų prie išvažiavimo iš Elektrėnų, kur dabar stoja tarpmiestiniai autobusai. Dėl tos stotelės užvirė anekdotų verta diskusija. Vieni reikalavo tartis su bendruomene, kiti sakė, kad jiems visai tokia stotis nepatinka, treti kaip tik sakė, kad visiškai geras projektas ir Elektrėnuose, kaip ir visuose miestuose, bus autobuso stotis, kurioje nei lietus užlis, nei vėjas užpūs, o dar ir švarus WC bus. Jei taryba pritars techniniam stoties projektui ir skirs lėšų, stotį pastatyti planuojama kitais metais. Stotis statoma bus iš biudžeto lėšų, kurios iki šiol sėkmingai surenkamos.