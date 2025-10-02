Mažieji sportininkai auga aktyviai: Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ respublikinis renginys „Sportuojantis darželinukas“

Rugsėjo 24 dieną Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nuaidėjo jau tradiciniu tapęs Respublikinis fizinio aktyvumo renginys „Sportuojantis darželinukas“. Šis renginys – tai ne tik šventė judėjimui ir sportui, bet ir svarbi sveikatą stiprinančio ugdymo bei olimpinių vertybių puoselėjimo dalis.
Darželis „Drugelis“ yra aktyvi sveikatą stiprinanti ugdymo įstaiga, integruojanti olimpinio ugdymo idėjas į kasdienę veiklą. Čia siekiama, kad nuo pat mažens vaikai augtų ne tik fiziškai stiprūs, bet ir emociškai atsparūs, atsakingi, bendradarbiaujantys.
Šventė prasidėjo įspūdingai – su olimpine ugnimi
Renginį iškilmingai pradėjo Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulio komandos atstovai, įnešdami simbolinę olimpinę ugnį. Šis įspūdingas momentas sužavėjo tiek mažuosius dalyvius, tiek svečius, primindamas apie olimpines vertybes – pagarbą, tobulėjimą ir draugystę.
Dalyvavo septynios komandos iš skirtingų Lietuvos vietovių
Renginys suvienijo net septynias komandas, kurios atvyko iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių:
* Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos komanda (mokytojos Živilė Šišovienė, Rima Kavolėlienė),
* Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ komanda (mokytoja Gabrielė Ramanciuškė),
* Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės komanda (mokytojos Akvilė Dambrauskienė, Edita Giliūnienė),
* Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda (mokytojos Rima Franceson, Asta Paninienė),
* Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ komanda (mokytoja Ernesta Stampareckienė),
* Radviliškio lopšelis-darželis „Žaigždutė“ (mokytojas Raimondas Arlauskas),
* Ir šeimininkai – Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ komanda (mokytojos Lina Kochanskienė, Ginta Bičiukienė).
Vaikai varžėsi draugiškai, su džiaugsmu ir entuziazmu, skatindami vieni kitus, palaikomi pedagogų, tėvų ir svečių.
Sporto įvairovė – nuo kriketo iki disko metimo
Kaip ir kiekvienais metais, vaikai turėjo galimybę išbandyti naujas sporto šakas ir veiklas. Šių metų programoje – ne tik tradiciniai estafečių žaidimai, futbolas ir krepšinis, bet ir rečiau vaikų darželiuose pasitaikantis kriketas, disko metimas bei veiklos, skirtos psichinei sveikatai stiprinti.
Tokios įvairios veiklos lavina vaikų koordinaciją, vikrumą, fizinį pasirengimą ir socialinius įgūdžius, o taip pat ugdo smalsumą ir pasitikėjimą savimi.
Sportas – ne tik judėjimas, bet ir vertybių ugdymas
Fizinis aktyvumas darželyje „Drugelis“ siejamas su tikslingu vaikų ugdymu. Sportas čia yra priemonė augti – fiziškai, emociškai ir socialiai. Vaikai mokosi bendradarbiauti, palaikyti vieni kitus, siekti tikslų, įveikti iššūkius, o svarbiausia – džiaugtis aktyvia veikla.
Aktyvus judėjimas taip pat glaudžiai susijęs su psichinės sveikatos stiprinimu: per judrius žaidimus ir komandines užduotis vaikai išmoksta valdyti emocijas, mažinti stresą ir kurti pozityvius santykius su aplinkiniais.
Partnerystė ir bendrystė – raktas į sėkmingą renginį
Renginio sėkmė – tai bendras darbas ir bendruomeniškumas. Šių metų „Sportuojantis darželinukas“ neįvyktų be ilgalaikių ir patikimų partnerių, kurie aktyviai prisidėjo prie šventės organizavimo:
* Elektrėnų sporto centras,
* Elektrėnų švietimo paslaugų centras.
Jų pagalba ir įsitraukimas dar kartą parodė, kokia svarbi yra bendradarbiavimo galia siekiant bendrų tikslų – sveikos, aktyvios ir stiprios visuomenės ugdymo nuo pat ankstyvojo amžiaus.
Dėkojame visiems!
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, pedagogams, tėvams, savanoriams ir partneriams, kurie prisidėjo prie šios įkvepiančios sporto šventės.
„Sportuojantis darželinukas“ – tai ne tik diena, kupina judesio ir šypsenų. Tai investicija į vaikų ateitį, jų sveikatą, pasitikėjimą savimi ir meilę aktyviam gyvenimo būdui.
Jurgita Grisiūnienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis”