Mažieji sportininkai auga aktyviai: Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ respublikinis renginys „Sportuojantis darželinukas“

Rugsėjo 24 dieną Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nuaidėjo jau tradiciniu tapęs Respublikinis fizinio aktyvumo renginys „Sportuojantis darželinukas“. Šis renginys – tai ne tik šventė judėjimui ir sportui, bet ir svarbi sveikatą stiprinan­čio ugdymo bei olimpinių vertybių puoselėjimo dalis.
Darželis „Drugelis“ yra aktyvi­ sveikatą stiprinanti ugdymo įs­taiga, integruojanti olimpinio ugdymo idėjas į kasdienę veiklą. Čia siekiama, kad nuo pat mažens vaikai augtų ne tik fiziškai stiprūs, bet ir emociškai atsparūs, atsakingi, ­bendradarbiaujantys.

Šventė prasidėjo įspūdingai – su olimpine ugnimi
Renginį iškilmingai pradėjo Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulio komandos atstovai, įnešdami simbolinę olimpinę ugnį. Šis įs­pūdingas momentas sužavėjo tiek mažuosius dalyvius, tiek svečius, primindamas apie olimpines vertybes – pagarbą, tobulėjimą ir draugystę.

Dalyvavo septynios komandos iš skirtingų Lietuvos vietovių
Renginys suvienijo net septynias komandas, kurios atvyko iš skirtin­gų Lietuvos miestų ir miestelių:
*  Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos komanda (mokytojos Živilė Šišovienė, Rima Kavolėlienė),
*  Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ komanda (mokytoja Gabrielė Ramanciuškė),
*  Vievio Jurgio Milančiaus pradi­nės mokyklos priešmokyklinio ­ugdymo grupės komanda (mokytojos Akvilė Dambrauskienė, Edita Giliūnienė),
*  Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda (mokytojos Rima Franceson, Asta Paninienė),
*  Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ komanda (mokytoja Ernesta Stampareckienė),
*  Radviliškio lopšelis-darželis „Žaigždutė“ (mokytojas Raimondas Arlauskas),
*  Ir šeimininkai – Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ komanda (mokytojos Lina Kochanskienė, Ginta Bičiukienė).
Vaikai varžėsi draugiškai, su džiaugsmu ir entuziazmu, skatindami vieni kitus, palaikomi pedagogų, tėvų ir svečių.

Sporto įvairovė – nuo kriketo iki disko metimo
Kaip ir kiekvienais metais, vaikai turėjo galimybę išbandyti naujas sporto šakas ir veiklas. Šių me­tų programoje – ne tik tradiciniai estafečių žaidimai, futbolas ir krep­šinis, bet ir rečiau vaikų darželiuo­se pasitaikantis kriketas, disko metimas bei veiklos, skirtos psichinei sveikatai stiprinti.
Tokios įvairios veiklos lavina vaikų koordinaciją, vikrumą, fizinį pasirengimą ir socialinius įgūdžius, o taip pat ugdo smalsumą ir pasitikėjimą savimi.

Sportas – ne tik judėjimas, bet ir vertybių ugdymas
Fizinis aktyvumas darželyje „Drugelis“ siejamas su tikslingu vaikų ugdymu. Sportas čia yra priemonė augti – fiziškai, emociškai ir socialiai. Vaikai mokosi bendradarbiauti, palaikyti vieni kitus, siekti tikslų, įveikti iššūkius, ­o svarbiausia – džiaugtis aktyvia ­veikla.
Aktyvus judėjimas taip pat glaudžiai susijęs su psichinės sveikatos stiprinimu: per judrius žaidimus ir komandines užduotis vaikai išmoksta valdyti emocijas, mažinti stresą ir kurti pozityvius santykius su aplinkiniais.

Partnerystė ir bendrystė – raktas į sėkmingą renginį
Renginio sėkmė – tai bendras darbas ir bendruomeniškumas. Šių metų „Sportuojantis darželinukas“ neįvyktų be ilgalaikių ir patikimų partnerių, kurie aktyviai prisidėjo prie šventės organizavimo:
*  Elektrėnų sporto centras,
*  Elektrėnų švietimo paslaugų centras.
Jų pagalba ir įsitraukimas dar kartą parodė, kokia svarbi yra bendradarbiavimo galia siekiant bendrų tikslų – sveikos, aktyvios ir stiprios visuomenės ugdymo nuo pat ankstyvojo amžiaus.

Dėkojame visiems!
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, pedagogams, tėvams, savanoriams ir partneriams, kurie prisidėjo prie šios įkvepiančios sporto šventės.
„Sportuojantis darželinukas“ – tai ne tik diena, kupina judesio ir šypsenų. Tai investicija į vaikų ateitį, jų sveikatą, pasitikėjimą savimi ir meilę aktyviam gyvenimo būdui.

Jurgita Grisiūnienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis”

