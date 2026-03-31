Apie mergaičių ir merginų lyderystę, pasitikėjimą savimi

Kovo 20 d. Vievio gimnazijos MEPA (Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės) komanda pakvietė savo gimnazijos merginas dalyvauti iniciatyvoje „mergaitėsTAIPneDARO“. Tądien Vievio gimnazijoje svečiavosi Seimo narė Jekaterina Rojaka su komanda ir Elektrėnų savivaldybės Tarybos narė Barbora Vidauskienė. Viešnios pakvietė merginas į dirbtuves, kurių metu buvo kalbama apie mergaičių ir merginų lyderystę, pasitikėjimą savimi ir lyčių lygybę nuo mokyklos suolo iki valstybės vadovybės.
Dirbtuvių metu merginos galėjo užduoti klausimus Seimo narei Jekaterinai Rojakai, kada ir kaip ji pati susidūrė su stereotipais, dėl to, kad ji yra moteris, kaip klostėsi jos karjera, kaip elgtis pačioms merginoms tam tikrose situacijose, kai jaučia tam tikrą reakciją į savo veiksmus, paremtą stereotipais, kas joms dera ar nedera dėl jų lyties.
Dirbtuvėms įpusėjus merginos pateikė savo idėjas galimiems merginų lyderystės pavyzdžiams: „Ką daryti, kad mergaičių LYDERIŲ būtų daugiau, kad mergaitės būtų labiau girdimos ir matomos Lietuvoje ir pasaulyje?“. Visos idėjos bus parvežtos į Seimą. Už idėjos pristatymą merginų laukia kvietimas į Mergaičių lyderių FORUMĄ 2026 m. spalio 11 d.
Nekantriai laukiame kvietimo į Mergaičių lyderių Forumą, o #MEPALietuva komanda ir merginos, dalyvavusios šiose lyderystės dirbtuvėse, toliau stengsis ­skleisti lyčių lygybės idėjas!
Viktorija Gildutienė,
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja,
MEPA vyresnioji ambasadorė

