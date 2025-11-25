Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas

Elektrėnai, garsėjantys mariomis ir ilgomis buriavimo tradicijomis, tapo svarbiausiu traukos centru šalies buriuotojų bendruomenei – čia lapkričio 10 d. vyko „Lietuvos sportinio buriavimo forumas“, surengtas Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS). Pirmą kartą Elektrėnuose organizuojant forumą talkino Elektrėnų viešoji biblioteka ir EBK „Poseidonas“.
Forumą atidarė LBS prezidentas Raimundas Daubaras, o visos dienos programoje vyko aktualios diskusijos apie sportinio buriavimo raidą, trenerių ir sportininkų bendradarbiavimą, talentų ugdymą ir sporto finansavimo sistemą. Pranešimus skaitė Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas, sporto psichologas Andrius Liachovičius, LBS atstovai.
Didelio dėmesio sulaukė diskusijų panelė „Ar sportinio buriavimo bendruomenė gali tapti viena įgula?“, kurioje dalyvavo sportinių jachtų klasių asociacijos OPTIMIST, ILCA, RS Sailing, taip pat buriavimo mokyklų „Bangpūtys“, „Žiemys“ ir VVBM atstovai. Patirtimi dalijosi ir olimpiečiai Viktorija Andrulytė bei Vaidas Strelčiūnas, dalyvavę sesijoje „Nuo Optimisto iki Olimpinio starto“.
Forumo dalyvius pasveikino Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, kuris pabrėžė renginio reikšmę miestui: Vakar Elektrėnų mieste įvyko išties reikšmingas įvykis – renginys, kurio svarba mūsų kraštui ganėtinai didelė. Norėčiau akcentuoti, kad toks renginys – didelė garbė ir mūsų savivaldybei, ir visam Elektrėnų regionui. Tai puiki proga mūsų kraštui tvirtai pozicionuoti save šalies sporto žemėlapyje, pristatyti Elektrėnų privalumus ir ambicijas. Tai – galimybė parodyti, jog Elektrėnai yra ne tik industrinis ar rekreacinis rajonas, bet ir vieta, kur buriavimo bei sporto infrastruktūra gali augti ir vystytis.
Forumas, kuriame dalyvauja pagrindiniai buriavimo ir sporto valdymo sprendimus priimantys žmonės, padeda atkreipti dėmesį į mūsų regiono poreikius, iniciatyvas bei plėtros galimybes.
Bendradarbiavimas su LBS ir NSA gali atverti duris į naujas programas, projektus ir investicijas, kurios skatins fizinį aktyvumą, sportinę bendruomenę bei vietos turizmo patrauklumą.
Renginys ne tik sustiprino buriavimo bendruomenės ryšius, bet ir dar kartą patvirtino Elektrėnų marių potencialą tapti reikšminga sporto ir turizmo erdve visos šalies mastu.
