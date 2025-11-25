Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas

Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas

Elektrėnai, garsėjantys mariomis ir ilgomis ­buriavimo tradicijomis, tapo svarbiausiu traukos centru šalies buriuotojų bendruomenei – čia lapkričio 10 d. vyko „Lietuvos sportinio buriavimo forumas“, surengtas Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS). Pirmą kartą Elektrėnuose organizuojant forumą talkino Elektrėnų viešoji biblioteka ir EBK „Poseidonas“.
Forumą atidarė LBS prezidentas­ ­Raimundas Daubaras, o visos dienos programoje vyko aktualios diskusijos apie sportinio buriavimo raidą, trenerių ir sportininkų bendradarbiavimą, talentų ugdymą ir sporto finansavimo sistemą. Pranešimus skaitė Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas, sporto psichologas Andrius Liachovičius, LBS atstovai.
Didelio dėmesio sulaukė diskusijų panelė „Ar sportinio buriavimo ben­druomenė gali tapti viena įgula?“, kurio­je dalyvavo sportinių jachtų klasių asociacijos OPTIMIST, ILCA, RS Sailing, taip pat buriavimo mokyklų „Bangpū­tys“, „Žiemys“ ir VVBM atstovai. Patirtimi dalijosi ir olimpiečiai Viktorija Andrulytė bei Vaidas Strelčiūnas, dalyvavę sesijoje „Nuo Optimisto iki Olimpinio starto“.
Forumo dalyvius pasveikino Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, kuris pabrėžė renginio reikšmę miestui: Vakar Elektrėnų mieste įvyko išties reikšmingas įvykis – renginys, kurio svarba mūsų kraštui ganėtinai didelė. Norėčiau akcentuo­ti, kad toks renginys – didelė garbė ir mūsų savivaldybei, ir visam Elektrėnų regionui. Tai puiki proga mūsų kraštui tvirtai pozicionuoti save šalies sporto žemėlapyje, pristatyti Elektrėnų privalumus ir ambicijas. Tai – galimybė parodyti, jog Elektrėnai yra ne tik industrinis ar rekreacinis rajonas, bet ir vieta, kur buriavimo bei sporto infrastruktūra gali augti ir vystytis.
Forumas, kuriame dalyvauja ­pagrindiniai buriavimo ir sporto valdymo sprendimus priimantys žmonės, padeda atkreipti dėmesį į mūsų regio­no ­porei­kius, iniciatyvas bei plėtros ­galimybes.
Bendradarbiavimas su LBS ir NSA gali atverti duris į naujas programas, projektus ir investicijas, kurios skatins fizinį aktyvumą, sportinę bendruomenę bei vietos turizmo patrauklumą.
Renginys ne tik sustiprino buriavimo bendruomenės ryšius, bet ir dar kartą patvirtino Elektrėnų marių potencialą tapti reikšminga sporto ir turizmo erdve visos šalies mastu.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Atidaryta Kauno akvarelininkų paroda „Ars longa, vita brevis“
Tarp geriausių bibliotekininkių – elektrėnietė Rima
Apie chorų šventę „Dainuojame drauge“
„Bočiai“ koncertavo Širvintų parapijos globos namuose

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnai suvienijo šalies buriuotojus: mieste įvyko didžiausias metų forumas
Grupė Lietuvaičiai 12.04 Elektrėnų kultūtos centre
Elektrėnų HC „Amber“ sezoną pradėjo galingai – iškovotos dvi pergalės pirmajame ture
Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44