Grįžtamasis ryšys

Netikėtai daug grįžtamojo ryšio redakcija sulaukė, išspausdinus Linos Ašmenaitės straipsnį „Jurgis Milančius – tarp vaistų, žodžių, Kietaviškių ir Vievio širdies“. Šį kartą laišką mums atsiuntė Algirdas Jukavičius, savo archyvuose suradęs legendinę J. Milančiaus ir M. Grybausko nuotrauką, kurios antroje pusėje, tikriausiai, J. Milančiaus ranka pakomentuota, kas toje nuotraukoje atvaizduota.
Algirdas taip pat surado archyvinę medžiagą savo užrašuose: „J. Milančius daug nuveikė asmeniškai Vievio gerovei. Vienas iš tokių jo darbų buvo keliuko iš Vievio miesto link Vievio geležinkelio stoties nutiesimas per gan drėgną vietovę.To keliuko trasa buvo nuo dabartinio Kelių muziejaus link stoties.
Jo mintys besidarbuojant:
Aš kasiau Vievio krantelius,
Aš taisiau Vievio kelelius.
Bet kodėl kiti jūs giminaičiai,
Manęs čia neaplankėte.
Jurgis Milančius
Algirdas taip pat redakcijai papasakojo tėvelio pasakotą istoriją apie J. Milančiaus darbą vaistinėje. Kai lenkai atėję į vaistinę atsiskaitydavo zlotais, vaistininkas juos paimdavo ne rankomis, o pincetu.
Redakcija nuoširdžiai dėkoja A. Jukavičiui už gražias istorijas apie Vievio įžymybę, vaistininką, knygnešį Jurgį Milančių.