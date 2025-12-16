Gliwice open festival

Gliwice open festival

Evita Koženiauskaitė ir Rokas Kartenis

 

Lapkričio 27–28 d. Glivice­ (Lenkija) mieste organizuotos tradicinės tarptautinės sportinių šo­kių varžybos „Gliwice open festival“. Šiose varžybose „Reveranso/Dance4fun“ klubo šokėjai ne tik pateko į finalus, bet ir užkopė ant prizininkų pakylos. Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė jauni­mo grupėje užėmė penktą vietą kla­sikinių šokių programoje, o už at­liktus Lotynų Amerikos šokius po­ra įvertinta antrąja vieta. Pijus Pet­kevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė varžėsi Pasaulio reitingo kategorijoje, kur kylančių žvaigždžių grupėje pateko į pusfinalį ir užėmė 12 vietą. Už šį rezultatą pora gavo 58 įskaitinius Pasaulio reitingo taškus ir šiuo metu užima 119 vietą iš 816 porų Ky­lan­čių žvaigždžių ­kategorijoje.

„Reveranso“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Paminėjo Neįgaliųjų dieną
Laiptinių valymo paslaugų pasirinkimas:ką turi žinoti daugiabučių gyventojai
Ieva Tijūnėlienė: meno mokykla – vieta, kur visi kartu mokomės, kuriame ir augame
Kunigas Gintas Petkevičius: Dievas atėjo atnešti šviesą ir jokia tamsa jos neužgoš!

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gliwice open festival
LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.
Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44