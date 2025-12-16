Evita Koženiauskaitė ir Rokas Kartenis
Lapkričio 27–28 d. Glivice (Lenkija) mieste organizuotos tradicinės tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gliwice open festival“. Šiose varžybose „Reveranso/Dance4fun“ klubo šokėjai ne tik pateko į finalus, bet ir užkopė ant prizininkų pakylos. Rokas Kartenis ir Evita Koženiauskaitė jaunimo grupėje užėmė penktą vietą klasikinių šokių programoje, o už atliktus Lotynų Amerikos šokius pora įvertinta antrąja vieta. Pijus Petkevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė varžėsi Pasaulio reitingo kategorijoje, kur kylančių žvaigždžių grupėje pateko į pusfinalį ir užėmė 12 vietą. Už šį rezultatą pora gavo 58 įskaitinius Pasaulio reitingo taškus ir šiuo metu užima 119 vietą iš 816 porų Kylančių žvaigždžių kategorijoje.
„Reveranso“ inf.