Linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ dovanojo šokio ir gerovės akimirkas Vievio ir Abromiškių bendruomenėms

Vievio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „VievioLi“ šį rudenį įgyvendino asociacijos „ŠOK kartu“ projektą „Šokio ir gerovės edukacijos“, kurio tikslas – judesiu, muzika ir bendravimu praturtinti senjorų bei sveikstančių pacientų kasdienybę. Projektas vyko dviejose vietose: Vievio senjorų namuose „GEMMA“ ir Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, kur surengtos šokio pamokos bei jaukūs koncertai. Pamokose dalyvavo įvairių fizinių galimybių žmonės: senjorai, pacientai po traumų ar operacijų, taip pat tie, kurie juda su lazdelėmis ar neįgaliųjų vežimėliais. Visi jie buvo kviečiami šokti savo tempu, pritaikytomis judesių versijomis, o kolektyvo šokėjos pasirūpino, kad kiekvienas jaustųsi įtrauktas ir svarbus. Užsiėmimai prasidėdavo trumpu pokalbiu–pažinimu. Dalyviai sužinojo, kas yra linijiniai šokiai, kuo jie ypatingi ir kodėl tinka įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonėms.
Apie Elektrėnų miesto įkūrimą ir istoriją pasakojo kolektyvo šokėja elektrėnietė Vanda Borkertė ir priminė klausytojams, kad miestas mini 65-ąjį, o savivaldybė – 25-ąjį jubiliejų.
Po to laukė mankšta – švelnus, saugus apšilimas, paruošiantis kūną judesiui. Šokio dalyje kolektyvo narės mokė paprastų, ritmiškų žingsnelių, kuriuos greitai perėmė net niekada anksčiau nešokę dalyviai. Kambaryje netruko skambėti juokas, plojimai ir nuoširdaus džiaugsmo kupinos reakcijos. Abiejose įstaigose projektas sulaukė itin šilto priėmimo. Daugelis dalyvių teigė, kad šokis jiems suteikė ne tik fizinės mankštos, bet ir geros nuotaikos, bendrystės bei pozityvios energijos, kurios taip stinga ilgesnį laiką leidžiant sveikimo ar senatvės kasdienybėje.
„VievioLin“ nariai dėkoja Elektrėnų savivaldybei už projekto finansavimą. Dėkojame Vievio namų „GEMMA“ ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės vadovams, užimtumo specialistei Kotrynai Gaubienei, referentei Daivai Gražulevičienei už projekto viešinimą ir pagalbą.
Tikimės, kad panašios veiklos taps gražia tradicija ir toliau stiprins bendruomenių ryšius per šokį, muziką ir žmogišką artumą.
Linijinių šokių kolektyvo „VievioLin“ vadovė ir projekto veiklų koordinatorė Nijolė Anskaitienė