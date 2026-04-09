Geroji TŪM patirtis

Kovo 26 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojai Edvinas Simonavičius ir Ilona Švenčionytė dalyvavo Pažangos programos „Tūkstantmečio mokykla“ (TŪM) baigiamajame renginyje – švietimo ir menų festivalyje „Postūmis. Mokykla kaip kultūra“, vykusiame Panevėžio „Stasys Museum“ erdvėse.
Renginio metu mokytojai vedė dvi integruotas anglų kalbos ir geografijos praktines-edukacines pamokas „Fenomenais grįstas ugdymas netradicinėse erdvėse“. Pamokose dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 9 klasės ir Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos 8 klasės mokiniai.
Edukacijų metu, remdamiesi realiais pavyzdžiais, mokiniai analizavo aplinkos taršos, klimato kaitos ir atliekų rūšiavimo problemas. Integruojant anglų kalbą, buvo nagrinėjama vaizdo medžiaga apie perdirbimą (recycling), žiedinę ekonomiką (circular economy) bei antrinių žaliavų panaudojimo galimybes. Dirbdami grupėse mokiniai tyrinėjo, kaip antrinės žaliavos – plastikas, stiklas, popierius – gali būti pritaikomos naujų produktų kūrimui.
Mokiniai taikė gamtos mokslų žinias, ugdė kritinį mąstymą, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo kompetencijas, o praktinės užduotys skatino kūrybiškai ieškoti tvarių sprendimų.
Edukacinių pamokų tikslas – ugdyti mokinių atsakomybę už aplinką, skatinti sąmoningą požiūrį į vartojimą ir atliekų tvarkymą bei formuoti nuostatą, kad kiekvienas gali išgirsti „Žemės balsą“ ir veikti atsakingai, pradėdamas nuo kasdienių sprendimų – rūšiavimo bei sąmoningo antrinių žaliavų panaudojimo.
Ilona Švenčionytė, anglų k. mokytoja metodininkė
Edvinas Simonavičius, geografijos mokytojas metodininkas