Geroji TŪM patirtis

Kovo 26 d. Elektrėnų „Vers­mės“ gimnazijos mokytojai ­Edvinas Simonavičius ir Ilona Švenčionytė dalyvavo Pažangos programos „Tūkstantmečio mokykla“ (TŪM) baigiamajame renginyje – švietimo ir menų festivalyje „Postūmis. Mokykla kaip kultūra“, vykusiame Panevėžio „Stasys Museum“ erdvėse.
Renginio metu mokytojai vedė dvi integruotas anglų kalbos ir geografijos praktines-edukacines pamokas „Fenomenais grįstas ugdymas netradicinėse erdvėse“. Pamokose dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 9 klasės ir Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos 8 klasės mokiniai.
Edukacijų metu, remdamiesi realiais pavyzdžiais, mokiniai analizavo aplinkos taršos, klimato ­kaitos ir atliekų rūšiavimo prob­lemas. Integruojant anglų kalbą, buvo nagrinėjama vaizdo medžiaga apie perdirbimą (recycling), žiedinę ekonomiką (circular economy) bei antrinių žaliavų panaudojimo galimybes. Dirbdami­ grupėse mokiniai tyrinėjo, kaip antrinės žaliavos – plastikas, stiklas, popierius – gali būti pritaikomos naujų produktų kūrimui.
Mokiniai taikė gamtos moks­lų žinias, ugdė kritinį mąstymą, prob­lemų sprendimo bei bendradar­bia­vimo kompetencijas, o praktinės užduotys skatino kūrybiškai ieš­koti tvarių sprendimų.
Edukacinių pamokų tikslas – ugdyti mokinių atsakomybę už ­aplinką, skatinti sąmoningą po­žiūrį į vartojimą ir atliekų tvarkymą bei formuoti nuostatą, kad kiekvienas gali išgirsti „Žemės balsą“ ir veikti atsakingai, pradėdamas nuo kasdienių sprendimų – rūšiavimo bei sąmoningo antrinių žaliavų ­panaudojimo.

Ilona Švenčionytė, anglų k. mokytoja metodininkė
Edvinas Simonavičius, geografijos mokytojas metodininkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Konkursas „Žemės balsas“
Galiausiai KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA
Skaidrumo pranešimas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Vijūno taurė 2026
Elektrėnų „Energija“ 27 kartą tapo Lietuvos čempione
Iškovojo prizines vietas
Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44