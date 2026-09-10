Garbingo jubiliejaus proga pasveikinta šimtametė Monika Korsakienė

Garbingo jubiliejaus proga pasveikinta šimtametė Monika Korsakienė

Rugsėjo 1 d. garbingo­ 100-ojo jubiliejaus proga pasveikinta Monika­ Korsakienė. Jubiliatę pa­sveikino ir stiprios sveikatos palinkėjo Elektrėnų savi­valdybės meras Gediminas Ratkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė ir Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė.
Šimtametė gyvena Elek­trėnuose pas dukrą Nijolę ir žentą. Senolė savimi dar pati pasirūpina. Su vyru užaugino 2 dukras, sulaukė 4 anūkų ir 6 proanūkių.
Šiuo metu Elektrėnų sa­vi­valdybėje gyvena keturi šimtamečiai: trys senolės ir vienas senolis.

Elektrėnų savivaldybės administracijos inf.

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