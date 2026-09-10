Garbingo jubiliejaus proga pasveikinta šimtametė Monika Korsakienė

Rugsėjo 1 d. garbingo 100-ojo jubiliejaus proga pasveikinta Monika Korsakienė. Jubiliatę pasveikino ir stiprios sveikatos palinkėjo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė ir Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė.
Šimtametė gyvena Elektrėnuose pas dukrą Nijolę ir žentą. Senolė savimi dar pati pasirūpina. Su vyru užaugino 2 dukras, sulaukė 4 anūkų ir 6 proanūkių.
Šiuo metu Elektrėnų savivaldybėje gyvena keturi šimtamečiai: trys senolės ir vienas senolis.
Elektrėnų savivaldybės administracijos inf.