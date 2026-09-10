Baidarių maratonas „Vievio taurė 2026“

„Turist“ moterų grupėje: 1vieta – Edita Sloveckaja su Kristina Žamoit, 2 vieta – Ramunė Satkauskaitė su Diana Važnevičiene, o 3 vieta – Inga Sabonienė su Viktorija Labenskiene
Rugpjūčio 22 d. vėjo blaškomas Vievio ežeras virto tikra irklavimo arena – vyko neprofesionalų irklavimo varžybos „Vievio taurė 2026“. Sportininkai varžėsi 8 ir 24 km trasose. Viso dalyvavo 127 sportininkai, iš jų 63 Elit klasės baidarininkai, 7 irklentininkai ir 57 mėgėjų kategorijoje.
Įspūdžiais iš varžybų dalijasi Vilius Visockas:
Savaitgalį Lietuvoje praūžė ne tik viską niokojantis škvalas, bet ir pirmosios Vievio ežere vykusios baidarių irklavimo varžybos. Uraganinio vėjo ir milžiniškų bangų nepabūgę drąsūs irkluotojai čia varžėsi dviejose pagrindinėse kategorijose – turistų ir sportininkų. O sąlygos šįkart buvo tikrai ne turistinės…
Vos įlipę į vandenį netrukus gavome pirmąją porciją ežero „svetingumo“ – bangų purslai nuolatos vertėsi per baidarės kraštus. Vos neapvirtome, teko nuolatos semti vandenį iš baidarės. Tačiau ilgametė keliautojo-baidarininko patirtis padėjo pasirinkti tinkamą taktiką. Ne visada svarbiausia irkluoti atiduodant paskutines jėgas – kartais reikia tiesiog tinkamai perskaityti vandenį, vėją ir bangas. Sėkmingai įveikę vieną ratą aplink ežerą savo kategorijoje iškovojome pirmąją vietą!
Na, o išlipę į krantą dar galėjome pasimėgauti tris ratus aplink ežerą bandančių įveikti sportininkų kova su tikrai pragariška stichija. Ačiū organizatoriams už puikias ir tikrai ekstremalias varžybas! O Vievio ežeras šį savaitgalį parodė, kad Lietuvos viduryje galima rasti gerų bangų ir visai nebūtina keliauti prie jūros.
Gunčio Baubos įspūdžiai:
Mums iš pradžių planuojant kelionę į Lietuvą atrodė, kad bus „Ežero sonata“, bet gavosi tikra diskoteka. Nepaisant grėsmingų oro sąlygų, likome kempingo sąlygomis, ir reikia pripažinti, kad tai buvo teisingas sprendimas bei puiki galimybė visiems pabūti kartu ir neskubant vakare mėgautis nuostabiu miesto šviesų žaismu ežere. Ačiū Viktorui už mums suteiktą šią galimybę.
Apie renginį! Dažniausiai maratonų sąrašas sudaromas pirmaisiais pavasario mėnesiais, tikintis neprašauti pro šalį – kad nereikėtų irkluoti ledu ir kad nuo upių nebūtų pabėgęs visas vanduo. Ežeras visada yra gera alternatyva bet kuriai datai. Reikia pripažinti, kad sunku viską suderinti. Todėl pas mus Latvijoje jau daugiau nei 20 metų tarsi akmenyje iškalta data – rugpjūčio 21 d. 21 val. startas „Salacas Mauciens“. Lengva prisiminti, kur turi būti net ir po penkerių metų.
Taigi, apie datą. Atrodo, kad organizatorius jau prieš daugelį mėnesių pasirinko tinkamiausią laiką šio renginio krikštui ugnimi. Po pirmojo pasirodymo, manau, visiems dalyviams tai ilgam išliks atmintyje. O kitais metais atvykus į startą turbūt bus klausimas: „Viktorai, o kur audra?“. Ir priešingai nei tais atvejais, kai renginys nukeliamas dėl blogų oro sąlygų, šį renginį būtų galima rengti tiesiai po oro balionų festivalio, kitą dieną, kartu su vandenlentininkais.
Renginio organizatorius Viktoras Grabnickas:
Varžybų formatas buvo suskirstytas į dvi kategorijas, su tikslu, kad varžytis galėtų tiek patyrę, dalyvavę daugelyje maratonų Lietuvoje ar užsienyje, ir tie, kurie galbūt tik pradeda domėtis baidarėmis. Todėl ir užduotys buvo skirtingos. Didžiausia konkurencija ELIT klasėje buvo tarp vienviečių vyrų baidarių, todėl ir kova tarp jų buvo atkakliausia. Moterų dvejetų ELIT klasėje jėgas bandė vievietės Irena Černiukienė ir Lilija Sadauskaitė. Bet pasipriešinti latvėms nepasisekė.
Red. inf.