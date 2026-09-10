Baidarių maratonas „Vievio taurė 2026“

Baidarių maratonas „Vievio taurė 2026“

„Turist“ moterų grupėje: 1vieta – Edita Sloveckaja su Kristina Žamoit, 2 vieta – Ramunė Satkauskaitė su Diana Važnevičiene, o 3 vieta – Inga Sabonienė su Viktorija Labenskiene

 

Rugpjūčio 22 d. vėjo blaškomas Vievio ežeras virto tikra irklavimo arena – vyko ne­profesionalų irklavimo varžybos „Vievio taurė 2026“. Sportininkai varžėsi 8 ir 24 km trasose. Viso dalyvavo 127 sportininkai, iš jų 63 Elit klasės baidarininkai, 7 irklentininkai ir 57 mėgė­jų ­kategorijoje.

Vyrų mėgėjų dvivietės. Taures pasidalino Elektrėnų ir Vievio baidarininkai: 1 vieta – Vilius Visockas ir Gintaras Apanavičius, 2 vieta – Arsenij Sloveckij ir Andrius Solodovas, 3 vieta – Gabrielius Kazakevičius ir Lukas Bliujus
Vyrų mėgėjų dvivietės. Taures pasidalino Elektrėnų ir Vievio baidarininkai: 1 vieta – Vilius Visockas ir Gintaras Apanavičius, 2 vieta – Arsenij Sloveckij ir Andrius Solodovas, 3 vieta – Gabrielius Kazakevičius ir Lukas Bliujus

Įspūdžiais iš varžybų dalijasi Vilius Visockas:
Savaitgalį Lietuvoje praūžė ne tik viską niokojantis škvalas, bet ir pirmosios Vievio ežere vykusios baidarių irklavimo varžybos. Uraganinio vėjo ir milžiniškų bangų nepabūgę drąsūs irkluotojai čia varžėsi dviejose pagrindinėse kategorijose – turistų ir sportininkų. O sąlygos šįkart buvo tikrai ne turistinės…
Vos įlipę į vandenį netrukus gavome pirmąją porciją ežero „svetingumo“ – bangų purslai nuolatos vertėsi per baidarės kraštus. Vos neapvirtome, teko nuolatos semti vandenį iš baidarės. Tačiau ilgametė keliautojo-baidarininko patirtis padėjo pasirinkti tinkamą taktiką. Ne visada svarbiausia irkluoti atiduodant paskutines jėgas – kartais reikia tiesiog tinkamai perskaityti vandenį, vėją ir bangas. Sėkmingai įveikę vieną ratą aplink ežerą savo kategorijoje iškovojome pirmąją vietą!
Na, o išlipę į krantą dar galėjome pasimėgauti tris ratus­ aplink ežerą bandančių įveikti sportininkų kova su tikrai pragariška stichija. Ačiū organizatoriams už puikias ir tikrai ekstremalias varžybas! O Vievio ežeras šį savaitgalį parodė, kad Lietuvos viduryje galima rasti gerų bangų ir visai nebūtina keliauti prie jūros.

Mėgėjų mišrioje grupėje nugalėjo Panevėžio atstovai Nemanius ir Noreikienė, 2 vieta – J. Kazlauskas ir L. Jakubauskienė, 3 vieta – M. Važnevičius ir V. Špokienė
Mėgėjų mišrioje grupėje nugalėjo Panevėžio atstovai Nemanius ir Noreikienė, 2 vieta – J. Kazlauskas ir L. Jakubauskienė, 3 vieta – M. Važnevičius ir V. Špokienė

Gunčio Baubos įspūdžiai:
Mums iš pradžių planuojant kelionę į Lietuvą atrodė, kad bus „Ežero sonata“, bet gavosi tikra diskoteka. Nepaisant grėsmingų oro sąlygų, likome kempingo sąlygomis, ir reikia pripažinti, kad tai buvo teisingas sprendimas bei puiki galimybė visiems pabūti kartu ir neskubant vakare mėgautis ­nuostabiu miesto šviesų žaismu ežere. Ačiū Viktorui už mums suteiktą šią galimybę.
Apie renginį! Dažniausiai ma­ratonų sąrašas sudaromas pirmaisiais pavasario mėnesiais, tikintis neprašauti pro šalį – kad nereikėtų irkluoti ledu ir kad nuo upių nebūtų pabėgęs visas vanduo. Ežeras visada yra gera alternatyva bet kuriai datai. Reikia pripažinti, kad sunku viską suderinti. Todėl pas mus Latvijoje jau daugiau nei 20 metų tarsi akmenyje ­iškalta data – rugpjūčio 21 d. 21 val. startas „Salacas Mauciens“. Lengva prisiminti, kur turi būti net ir po penkerių metų.
Taigi, apie datą. Atrodo, kad organizatorius jau prieš daugelį mėnesių pasirinko tinkamiausią laiką šio renginio krikštui ugnimi. Po pirmojo pasirodymo, manau, visiems dalyviams tai ilgam išliks atmintyje. O kitais metais atvykus į startą turbūt bus klausimas: „Viktorai, o kur audra?“. Ir priešingai nei tais atvejais, kai renginys nukeliamas dėl blogų oro sąlygų, šį renginį būtų galima rengti tiesiai po oro balionų festivalio, kitą dieną, kartu su vandenlentininkais.

Dvylikamečiai Vilius Linkevičius ir Armandas Bilevičius dviese įveikė visą stichiją ir nedaug trūko, kad užliptų ant nugalėtojų pakylos
Dvylikamečiai Vilius Linkevičius ir Armandas Bilevičius dviese įveikė visą stichiją ir nedaug trūko, kad užliptų ant nugalėtojų pakylos

Renginio organizatorius Viktoras Grabnickas:
Varžybų formatas buvo su­skirstytas į dvi kategorijas, su tikslu, kad varžytis galėtų tiek patyrę, dalyvavę daugelyje maratonų Lietuvoje ar užsienyje, ir tie, kurie galbūt tik pradeda domėtis baidarėmis. Todėl ir užduotys buvo skirtingos. Didžiausia konkurencija ELIT klasėje buvo tarp vienviečių vyrų baidarių, todėl ir kova tarp jų buvo atkakliausia. Moterų dvejetų ELIT klasėje jėgas bandė vievietės Irena Černiukienė ir Lilija Sadauskaitė. Bet pasi­priešinti latvėms nepasisekė.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Emocijomis papuoštas oras globos namuose „Gemma“
Bliuzas ant žolės, džiazas per lietų – Elektrėnuose nuskambėjo festivalis „Jaunystė“
Kazokiškės palydėjo vasarą
V. Račkausko prisiminimaiapie kolektyvizuotas Kazokiškes

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Baidarių maratonas „Vievio taurė 2026“
Cirkas „Odyssey“ atvyksta į Elektrėnus
Elektrėnų U-16 ledo ritulio komanda – „Daugavpils Cup 2026“ bronzos laimėtoja!
Susipažinkime su dar dviem Elektrėnų sporto centro ledo ritulio treneriais

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44