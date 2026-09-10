Bliuzas ant žolės, džiazas per lietų – Elektrėnuose nuskambėjo festivalis „Jaunystė“

Rugpjūčio 28–29 dienomis Elektrėnai vėl gyveno bliuzo ir džiazo ritmu – amfiteatre „Vaikų pasaulis“ vyko festivalis „Jaunystė“. Šiemet dvi jo dienos buvo visiškai skirtingos: penktadienį lydėjo vasariškas oras ir gausi publika, o šeštadienį festivalį merkė lietus. Tačiau abi dienas jungė tai, dėl ko „Jaunystė“ ir vyksta – gyva, profesionali muzika ir galimybė Elektrėnuose nemokamai išgirsti atlikėjus bei programas, kurios regionuose skamba tikrai ne kasdien.
Bliuzas pasklido po visą „Vaikų pasaulį“
Penktadienio vakarą geras oras leido festivaliu mėgautis taip, kaip ir norėtųsi vasaros pabaigoje – vieni klausėsi koncertų priešais sceną, kiti įsitaisė ant žolės, dar kiti muzikos klausėsi iš šalia esančio gastrobaro erdvių. Bliuzas tą vakarą skambėjo ne tik scenoje, bet, rodos, visame „Vaikų pasaulyje“. Per vakarą scenoje pasirodė „Dancing The Blues“, G.K.G Blues Cats, „Blues Shades“ bei Pavel Arakelian & The Bourbon Brothers.
O nutilus didžiajai scenai festivalis dar nesibaigė. 22 val. muzika persikėlė po beržu, kur Virgilijus Jutas ir Antanas Bukartas surengė akustinį „Jutas × Bukartas Acoustic Blues Duo“ koncertą. Nedidelė erdvė, vėlus vakaras, arti publikos grojantys muzikantai ir visai kitokia atmosfera šį koncertą pavertė vienu ryškiausių pirmosios festivalio dienos momentų.
Lietus džiazo dienos nesustabdė
Šeštadienis Elektrėnus pasitiko lietumi, kuris pakoregavo planuotą muzikinę eiseną ir jos dalyvių skaičių, tačiau muzikinė festivalio programa įvyko visa. Džiazo dieną lydėjo Mileso Daviso 100-mečio tema, o koncertinę programą pradėjo specialiai festivaliui parengtas „Miles Davis Tribute“. Vėliau scenoje pasirodė jaunieji konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatai, svečias iš JAV Lee Mays, trio Neda Malūnavičiūtė / Vytautas Labutis / Richardas Banys, o festivalį užbaigė Vilnius JJAZZ Ensemble × Kotryna Juodzevičiūtė.
Tačiau festivalis – ne vien tai, kas vyksta scenoje. Vienu šilčiausių šių metų susitikimų organizatoriams tapo svečio iš JAV Lee Mays viešnagė Elektrėnuose. Atlikėjas po koncerto negailėjo gerų žodžių miestui ir jo žmonėms, džiaugėsi viešnage Elektrėnuose bei išreiškė norą čia dar sugrįžti. Organizatoriams buvo svarbu, kad iš toli atvykęs festivalio svečias pažintų ne tik „Jaunystės“ sceną, bet ir iš Elektrėnų išsivežtų šiltą miesto bei čia sutiktų žmonių įspūdį.
Muzika, kurios regione kasdien neišgirsi
„Jaunystės“ savaitgalis dar kartą parodė, kad festivalio vertė matuojama ne vien žmonių skaičiumi. Per dvi dienas Elektrėnuose skambėjo bliuzas, džiazas, soul, R&B, improvizacinė muzika, susitiko skirtingų kartų Lietuvos muzikantai, jaunieji atlikėjai ir svečias iš JAV. Elektrėnams ši muzika turi ir dar vieną svarbų kontekstą – 1968 metais būtent čia įvyko pirmasis džiazo festivalis Lietuvoje. Todėl šiandien puoselėjama „Jaunystė“ tęsia istoriją, kuri yra svarbi ne tik Elektrėnams, bet ir visai Lietuvos džiazo kultūrai. Šiemet vieną festivalio vakarą žmonės bliuzo klausėsi sėdėdami ant žolės, kitą – džiazo klausėsi per lietų. Skirtingos dienos, skirtingos nuotaikos, bet muzika skambėjo abi.
Festivalio organizatoriai dėkoja atlikėjams, publikai, partneriams, techninei komandai ir visiems, prisidėjusiems prie „Jaunystės“ įgyvendinimo.
Festivalį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
Festivalio organizatorių inf.
Komentarai:
Tikrai nuostabus, aukščiausio lygio festivalis.
Kelias savaites prieš pati renginį visas miestas buvo papuoštas gražiomis ir originaliomis instaliacijomis su festivalio simbolika.
Muzikantai demonstravo aukščiausio lygio savo vokalinis ir instrumentalinius gebėjimus, puikus charizmatiški vedantieji nuspalvino abu vakarus įpatingu žavesiu.
Šokiravo labai mažas susirinkusių paklausyti gerą miziką publikos skaičius, nes tokie renginiai Elektrėnuose tikrai aukso verti, bet supratau vieną dalyką:
kas atėjo ir dar neišsigando lietaus, jie atejo sąmoningai, ne vėjo nublokšti ir jie tikrai pasikrovė gera renginio energetika !
Ačiū organizatoriams!