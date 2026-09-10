Kazokiškės palydėjo vasarą

Kazokiškės palydėjo vasarą

Rugpjūčio 29-osios vakarą Kazokiškėse susirinkome palydėti vasaros. Nors vakaro metu šiek tiek palijo lietus, tai nesutrukdė šventei – žmonės rinkosi, klausėsi muzikos, šoko, bendravo ir mėgavosi paskutiniu vasaros šeštadieniu kartu.
Šventę pradėjo žaviosios Vievio moterų tautinių šokių kolektyvo „Verpstė“ šokėjos. Gražūs jų šokiai sukūrė jaukią ir šventišką vakaro pradžią.

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Šventės metu norėjosi pasakyti ir nuoširdžiai ačiū žmogui, kurio veikla neatsiejama nuo gerumo ir pagalbos kitiems – asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ pirmininkei Birutei Grybauskienei. Norėjome ją pasveikinti ir padėkoti už jos ­gerus darbus, nuoširdžią veiklą bei rūpestį žmonėmis. Deja, Birutė šventėje dalyvauti negalėjo, todėl mūsų padėka jai bus perduota asmeniškai.
Šventėje taip pat kalbėta apie ateinančius 2027-uosius me­tus, kurie paskelbti Vietos­ ben­druomenių metais. Mūsų Kazo­kiškių bendruomenės laukia graži sukaktis – minėsime 25-erių metų jubiliejų. Tad jau dabar norisi pradėti ruoštis šiai ypatingai progai ir kartu gražinti savo Kazokiškes. Viena iš gražių idėjų – kad per šventes prie visų namų plazdėtų Lietuvos valstybės vėliavos. Šven­­tės metu seniūnas valstybi­nes vėliavas įteikė Mitkiškių se­niūnaičiui Olegui Čencovui, Zabarijos se­niūnaičiui Giedriui Davidavičiui ir Kazokiškių seniūnaitei Drąsai Ramanauskienei, kurie padės pasirūpinti, kad vėliavos pasiektų jų seniūnaitijų gyventojus ir puoštų jų namus per šventes.
Vėliau scenoje pasirodė nepakartojamo balso savininkas Ovidijus Vyšniauskas, o vakarui įsibėgėjus susirinkusius linksmino charizmatiškieji „Patruliai“ su gyvo garso grupe. Skambėjo muzika, dainos, žmonės šoko ir kartu kūrė puikią vakaro nuotaiką. Šventę vainikavo fejerverkai, nušvietę Kazokiškių dangų ir gražiai palydėję vasarą.
Nuoširdžiai dėkojame Kazo­kiškių seniūnijos kolektyvui už pagalbą, rūpestį ir prisidėjimą prie šventės organizavimo. Labai ačiū Obenių medelynui, kuris šventės erdvę papuošė gražiomis gėlėmis ir prisidėjo prie jaukios aplinkos kūrimo.
Ačiū atlikėjams, šokėjoms ir visiems, kurie prisidėjo prie šio gražaus vakaro. O svarbiausia – ačiū visiems, kurie atėjote ir buvote kartu. Net ir trumpas lietus nesutrukdė pasidžiaugti paskutiniu va­saros šeštadieniu.
Vasarą išlydėjome, o prisiminimai apie gražų vakarą dar ilgai išliks. Iki kitų susitikimų – jau rudenėjančio­se Kazokiškėse!

Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė Vaida Belickienė

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