Pastrėvio takais – atrandant istoriją ir gamtos grožį

Su bendruomene „Veikiam kartu“
Lapkričio 8 dieną Pastrėvio seniūnijoje vyko pėsčiųjų žygis „Pastrėvio seniūnijos takais“, skirtas Elektrėnų savivaldybės 25-erių metų jubiliejui. 12 km trasą sėkmingai įveikė visi žygio dalyviai. Žygyje dalyvavo apie šimtas žygeivių iš įvairių miestų ir miestelių: Vilniaus, Kauno, Vievio, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kietaviškių, Bijūnų, Marijampolės, Pastrėvio, Mustenių, Peliūnų. Žygiavome keliais ir lauko keliukais, kopėme į kalnus, leidomės stačiomis nuokalnėmis, bridome per Antabrasčio upelį. Bekeliaujant susipažinome su įžymiais objektais ir bendravome. Vieniems tai buvo pirmas žygis, kitiems dar vienas įveiktas maršrutas. Pakeliui pailsėti ir sušilti bei paragauti (o norintieji ir įsigyti) firminėje parduotuvėje gaminamos produkcijos ir įvairių rūšių arbatos sustojome prie konservų fabriko „Skanovė“, esančio Mustenių kaime. Už nuoširdų priėmimą tariame Ačiū.
Pasiekę finišą visi žygeiviai buvo apdovanoti atminimo medaliais ir brošiūromis. Su karštais patiekalais ir gėrimais visų laukė UAB „Griliukas“ maisto vagonėlis.
Ačiū seniūnui Arūnui Kanapeckui, Almai Kuneikienei, Leonorai Mačerinskienei už kiekvieną gerą žodį, vertingus patarimus ir visapusišką palaikymą organizuojant žygį. Ačiū Nerijui Bubėnui už pagalbą, racionalius pasiūlymus ir idėjas. Už pagalbą žygio metu dėkojame Viktorijai Juknevičienei, Elzbietai Juknevičiūtei, Emilijai Juknevičiūtei, savanoriams Kamilei ir Adomui Tomkevičiams.
Na, ir žinoma, labiausiai AČIŪ visiems žygeiviams, kurie nepabūgo rudeniško oro (nors sako, kad nebūna blogo oro), žygiavo ir grožėjosi gamtos vaizdais ir kartu įveikė ne visai lengvą maršrutą. Ačiū už aktyvų dalyvavimą, geranoriškumą ir bendrystės dvasią. Kartu su jumis sukūrėme nuostabų žygį. Jūsų palaikymas ir dalyvavimas įpareigoja ne tik džiaugtis, bet ir kurti naujus prasmingus žygius Pastrėvio seniūnijoje.
Gražina BUBĖNIENĖ
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė