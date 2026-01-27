Greiti pirštukai ir Grand Prix

Auksuolė Merkienė, Karolis Norkūnas, Evelina Makūnaitė, Rasa Matuliūkštytė ir Emilija Venskutonytė
Elektrėnų meno mokyklos jaunieji akordeonistai sausio 17 dieną dalyvavo V Respublikiniame akordeono klasės konkurse „Greiti pirštai“, kuris vyko Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. Konkurse dalyvavo apie 50 jaunųjų akordeonistų iš Vilniaus ir Kauno zonų muzikos bei meno mokyklų.
Didžiausi sveikinimai Evelinai Makūnaitei, kuri savo kategorijoje buvo įvertinta aukščiausiu apdovanojimu – Grand Prix ir įspūdinga taure.
Taip pat sveikiname II vietą iškovojusią Emiliją Venskutonytę ir III vietą pelniusį Karolį Norkūną.
Mokinius konkursui ruošė mokytojos Rasa Matuliūkštytė ir Auksuolė Merkienė.
Džiaugiamės puikiais mokinių pasirodymais ir linkime jiems sėkmės bei įkvėpimo kituose konkursuose.
Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už palaikymą ir sudarytas galimybes dalyvauti konkurse!
EMM inf.