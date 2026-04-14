Elektrėnų šiluma – viena brangiausių Lietuvoje

Elektrėnų senbuviai prisimena laikus, kai šiluma buvo pigiausia Lietuvoje. Taip buvo, o dabar yra kitaip. Per paskutinį 2026 metų mėnesį Elektrėnai patyrė didžiausią šalyje šilumos kainų šuolį (+25,69%) ir atsidūrė tarp keturių brangiausią šilumą tiekiančių savivaldybių. Visa tai nugulė į kosmines vasario mėnesio sąskaitas. O viskas tik dėl to, kad monopolininkas – „Ignitis gamyba“ AB – užsipirko „auksinio“ medienos biokuro.
Reikia paminėti, kad šilumos tiekėjo, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, dalis šilumos kainoje per paskutinius metus nekito, ji kaip buvo, taip ir liko 2,01 ct/kWh lygyje, tačiau šilumos gamintojo kaina per paskutinį mėnesį padidėjo nuo 8,38 ct/kWh iki 10,71 ct/kWh arba 28 proc. Jeigu skaičiuotume nuo rugsėjo mėnesio, kainos padidėjimas siekia 76 proc. Žinant, kad UAB „EKŪ“ beveik visą šiluminę energiją perka iš vieno tiekėjo, AB „Ignitis gamyba“, pasidaro aiškiau, kas atsakingas už beprotišką šilumos kainų augimą.
Taip, šilumos kainas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Taip, biokuras perkamas biokuro biržoje rinkos kaina. Taip, biokuras pabrango, bet kažkodėl vieni gamintojai sugeba nusipirkti biokuro mažesne kaina, o mūsų monopolininkas, AB „Ignitis gamyba“, matyt, perka už bet kiek. Nes monopolininkui sąnaudos yra nesvarbios, vistiek viską įkalkuliuos į sąskaitas, o pirkėjas neturės kur dėtis, privalės apmokėti. Šiuo atveju pirkėjas yra UAB „EKŪ“, o sąskaitos keliauja gyventojams.
Ir tai nėra vien šios dienos naujiena. Šilumos kainos Elektrėnuose jau daug metų gerokai viršija šalies vidurkį, nors prieš dešimtmetį buvo net mažesnės nei vidurkis. Dabar prasimušėme į „rekordininkus“. Ir tai labai stebina. Savivaldybė turi atnaujintas šilumines trasas, gana kompaktišką šilumos ūkį ir pakankamai efektyviai dirbantį šilumos tiekėją (UAB „EKŪ“). Kartu turime istoriškai su miestu susijusį šilumos gamintoją (AB „Ignitis gamyba“), kuris prieš 10 metų pasinaudodamas ES (6 mln. Lt) ir valstybės (40 mln. Lt) parama instaliavo du 20 MW galios biokuro katilus ir, atrodo, turėtų gaminti šilumą konkurencingomis kainomis. Deja, konkurencijos Elektrėnuose nėra ir niekuomet nebuvo, tad netgi valstybės kontroliuojamai įmonei niežti nagus prisipirkti „auksinių“ čipsų ir gerai uždirbti pardavinėjant iš jų išgautą šiluminę energiją.
Ką daryti? Matyt kad UAB „EKŪ“ reikia pradėti galvoti apie nuosavus gamybinius pajėgumus. Ir gali būti, kad juos instaliavus, monopolininko siūlomos kainos „stebuklingai“ sumažėtų. Tiesa, yra ir rizikų, nes įskaičiavus visas investicijas ir pastoviąsias išlaidas gali paaiškėti, kad dėl instaliuotų papildomų pajėgumų šilumos kaina vartotojams ne tik kad nesumažėtų, bet netgi padidėtų. Tam pagrįsti reikėtų detalių skaičiavimų. Tikiu, kad energetikų mieste tai yra įmanomas darbas.
Informaciją apie šilumos kainą rasite mėnesinėse komunalinių mokesčių sąskaitose, o šilumos kainų dinamiką šalyje (taip pat ir Elektrėnuose) pateikiama VERT puslapyje:
https://shorturl.at/wickI
Edvardas Baleišis,
Elektrėnų savivaldybės tarybos narys