Elektrėnų savivaldybės bibliotekininkai Vilniaus knygų mugėje

Poliariniam speigui pagaliau atsitraukus, o žiemai skaičiuojant paskutines dienas, vasario 26 d. Vilniuje prasidėjo tradicinė knygų mugė, kuri jau daugelį metų pritraukia daugiausiai knygų mylėtojų ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Šių metų mugės šūkis ir tema – „Žodis ieško žmogaus“. „Šių metų mugės tema skamba ne kaip metafora, o kaip būtinybė kalbėti apie atsakomybę ir žodžio galią. Literatūra yra labai svarbi kultūros dalis, ji ugdo kritinį mąstymą, stiprina visuomenės atsparumą ir kuria dialogą tarp skirtingų kartų ir kultūrų. Šių dienų kontekste žodis tampa ne tik raiškos priemone, bet ir atsakomybe“, – mugės išvakarėse teigė LLA prezidentė D. Zaidė.
Minint žodį, būtina nepamiršti ir muzikos, kuri jau daugybę metų yra neatsiejama Vilniaus knygų mugės dalis. Muzikos salėje pristatomi naujausi muzikos leidiniai, vyksta gyvi pasirodymai, susitikimai su atlikėjais, pokalbiai ir diskusijos, praturtinančios mugės programą bei dar labiau plečiančios kultūrinį jos lauką. „Knygų ir muzikos mylėtojų sambūris yra puikus įrodymas, kad šios meno sritys viena kitą papildo bei kuria gilesnę kultūros patirtį“, – savo mintimis dalijosi asociacijos AGATA direktorė A. Begetė.
Pirmoji mugės diena tradiciškai buvo skirta bibliotekoms. Toliau galima pasakoti pasitelkus tautosakinius motyvus: ir mes ten buvome, naujausias knygas vartėme, su kolegom ir autoriais bendravome, gera nuotaika dalinomės, o nuo 15 valandos bibliotekoms skirtoje erdvėje dar ir savo kūrybines dirbtuves „Žmogus ieško žodžio“ vykdėme. Šiais metais visus norinčius kvietėme išbandyti koliažo techniką ir panaudojant senų bilietų, pirkinių kvitų, laikraščių, atvirukų, žurnalų ir kitokias iškarpas pasigaminti vaizdingą mugėje patirtų įspūdžių, norų ir svajonių dienoraštį. Nes net ir didžiausių švenčių šurmulys nutyla, o prisiminimai lieka amžiams. Galime pasigirti, kad norinčių pasigaminti kažką gražaus prisiminimui tikrai nestigo.
Grįžtant prie pačios Vilniaus knygų mugės, kuri pernai sulaukė net 55 tūkst. lankytojų, reikia paminėti, kad šiais metais jų buvo tikimasi pritraukti dar daugiau. Lankytojams buvo paruošta 12 erdvių, jose nuo ketvirtadienio iki sekmadienio iš viso įvyko apie 600 renginių. Mugėje pasirodė daugiau nei 300 dalyvių, 46 svečių iš 16 pasaulio šalių, vyko 253 naujų knygų pristatymai, kuriuose dalyvavo autoriai.
Elektrėnų bibliotekos inf.