Gyvybės spalvos: nuo linijos iki kraujo lašo

Vasaris – sveikatingumo­ mėnuo, tad Vievio miesto Laz­dynų Pelėdos biblioteka šį lai­kotarpį pažymėjo prasmingo­mis veiklomis, skatinančio­mis tiek emocinę, tiek fizinę gerovę. ­Bibliotekoje surengti du itin skirtingi, tačiau vienas kitą puikiai papildantys susitikimai: kūrybinis užsiėmimas, supažindinantis su neurografikos technika, ir informatyvus renginys, skirtas kraujo donorystės svarbai bei jos teikiamai naudai.

A.Žymantienė dėsto apie kraujo donorystę


Pirmasis sveikatingumo mė­ne­sio renginys – neurografikos už­siėmimas, inicijuotas Elektrėnų sa­vivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Jį vedė dailininkė Vaiva Vilkaitienė, šiltai ir profesionaliai supažindinusi susirinkusiuosius su piešimo technika, padedančia ­atsipalaiduoti, įsiklausyti į save ir pažadinti kūrybiškumą. Dalyviai ne tik sužinojo, kaip gimsta neurografikos linijos, bet ir patys išbandė šią terapinę kūrybos formą. Jauki atmosfera, spalvų deriniai ir ritmiškos linijos tapo puikia atgaiva nuo kasdienio šurmulio, o piešiniai sugulė į ne tik meniškas, bet ir asmenines, emocijas ­at­spindinčias istorijas.
Kitas renginys – paskaita­ apie kraujo donorystę, skirta Vievio gimnazijos mokiniams. Ją ve­dė Do­norystės organizavimo­ skyriaus Donorų organizavimo grupės vy­riausioji vadybininkė Ais­tė Žy­mantienė. Tai buvo išsami,­ šilta ir praktinė paskaita, išsklaidžiusi daugelį jaunimo turimų klausimų bei abejonių. Aistė aiškiai ir su­prantamai paaiškino, kaip pasi­ruošti donorystei – kokios mitybos ir poilsio rekomendacijos galioja, kodėl svarbu atvirai pasikalbėti su medikais apie sveikatos būklę ir vartojamus vaistus. Ji pristatė ir medicininę procedūros pusę: kokie kraujo tyrimai atliekami prieš donorystę, ką jie parodo ir kokią reikš­mę turi tiek donorui, tiek gavėjui.

Vaiva Vilkaitienė pristato Neurografijos piešimo techniką


Mokiniai taip pat sužinojo, kaip žingsnis po žingsnio vyks­ta pati donorystės procedūra –­ nuo ­registracijos ir pirminių pa­tikrinimų iki kraujo paėmimo ir trumpalaikės poilsio pertraukėlės po procedūros. Aistė akcentavo higienos bei saugos taisyklių laikymąsi, nuramino dėl galimų baimių ir paaiškino, kaip organizmas atsistato po donorystės ir kokius požymius reikėtų stebėti.
Paskaita buvo gyva ir interaktyvi: naudotos iliustracijos, pavyz­džiai, aptarti populiariausi mitai apie donorystę. Mokiniai liko ne tik informuoti, bet ir drąsesni, jaučiantys didesnį pasitikėji­mą procedūra. Renginio pabaigoje aptartos galimybės ateityje organizuoti panašius renginius, kad jaunimas taptų sąmoningais ir ­atsakingais donorais.
Šie renginiai dar kartą priminė, kad rūpinimasis savimi ir kitais prasideda nuo mažų, bet nuoširdžių žingsnių, kurie stiprina ne tik svei­katą, bet ir bendruomenės ryšius.

Vievio m. Lazdynų Pelėdos
bibliotekos bibliotekininkė
Renata Simanavičienė

