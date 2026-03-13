Gyvybės spalvos: nuo linijos iki kraujo lašo

Vasaris – sveikatingumo mėnuo, tad Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka šį laikotarpį pažymėjo prasmingomis veiklomis, skatinančiomis tiek emocinę, tiek fizinę gerovę. Bibliotekoje surengti du itin skirtingi, tačiau vienas kitą puikiai papildantys susitikimai: kūrybinis užsiėmimas, supažindinantis su neurografikos technika, ir informatyvus renginys, skirtas kraujo donorystės svarbai bei jos teikiamai naudai.
Pirmasis sveikatingumo mėnesio renginys – neurografikos užsiėmimas, inicijuotas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Jį vedė dailininkė Vaiva Vilkaitienė, šiltai ir profesionaliai supažindinusi susirinkusiuosius su piešimo technika, padedančia atsipalaiduoti, įsiklausyti į save ir pažadinti kūrybiškumą. Dalyviai ne tik sužinojo, kaip gimsta neurografikos linijos, bet ir patys išbandė šią terapinę kūrybos formą. Jauki atmosfera, spalvų deriniai ir ritmiškos linijos tapo puikia atgaiva nuo kasdienio šurmulio, o piešiniai sugulė į ne tik meniškas, bet ir asmenines, emocijas atspindinčias istorijas.
Kitas renginys – paskaita apie kraujo donorystę, skirta Vievio gimnazijos mokiniams. Ją vedė Donorystės organizavimo skyriaus Donorų organizavimo grupės vyriausioji vadybininkė Aistė Žymantienė. Tai buvo išsami, šilta ir praktinė paskaita, išsklaidžiusi daugelį jaunimo turimų klausimų bei abejonių. Aistė aiškiai ir suprantamai paaiškino, kaip pasiruošti donorystei – kokios mitybos ir poilsio rekomendacijos galioja, kodėl svarbu atvirai pasikalbėti su medikais apie sveikatos būklę ir vartojamus vaistus. Ji pristatė ir medicininę procedūros pusę: kokie kraujo tyrimai atliekami prieš donorystę, ką jie parodo ir kokią reikšmę turi tiek donorui, tiek gavėjui.
Mokiniai taip pat sužinojo, kaip žingsnis po žingsnio vyksta pati donorystės procedūra – nuo registracijos ir pirminių patikrinimų iki kraujo paėmimo ir trumpalaikės poilsio pertraukėlės po procedūros. Aistė akcentavo higienos bei saugos taisyklių laikymąsi, nuramino dėl galimų baimių ir paaiškino, kaip organizmas atsistato po donorystės ir kokius požymius reikėtų stebėti.
Paskaita buvo gyva ir interaktyvi: naudotos iliustracijos, pavyzdžiai, aptarti populiariausi mitai apie donorystę. Mokiniai liko ne tik informuoti, bet ir drąsesni, jaučiantys didesnį pasitikėjimą procedūra. Renginio pabaigoje aptartos galimybės ateityje organizuoti panašius renginius, kad jaunimas taptų sąmoningais ir atsakingais donorais.
Šie renginiai dar kartą priminė, kad rūpinimasis savimi ir kitais prasideda nuo mažų, bet nuoširdžių žingsnių, kurie stiprina ne tik sveikatą, bet ir bendruomenės ryšius.
Vievio m. Lazdynų Pelėdos
bibliotekos bibliotekininkė
Renata Simanavičienė