Dievo palytėtas choro „Salve“ 30-metis

Kamerinis choras „Salve“ 30-mečio koncerte sulaukė gerbėjų ovacijų
Lapkričio 23 dieną Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos kamerinis choras „Salve“ (vadovė Laima Mažuolytė) paminėjo savo kūrybinės veiklos 30-metį.
Šventė prasidėjo lapkričio 21 dieną šv. Mišiomis už mirusius choristus. Ne tik dabartiniai choro dainininkai, bet ir daugelis elektrėniečių prisimena šviesios atminties Praną Jalmoką, Bronę Vasiliauskienę, Romualdą Krukonį, Petrą Petkevičių, Vandą Strunkienę, Laimutę Jurkevičienę, Albertą Pupalaigį, Aureliją Ambrazaitytę, Viliją Valiukienę. Kiekvienas iš šių choristų paliko savitą ir labai svarų indėlį į darnų choro skambesį ir ilgametį gyvavimą.
Antroji šventės dalis persikėlė į lapkričio 23 dieną. Choras „Salve“ giedojo sekmadienio šv. Mišiose ir nudžiugino klausytojus naujausiu savo repertuaru – skambėjo Henryko Jano Botoro Mišios, Georgo Frydricho Hendelio „Tau, Dieve, garbė“, Leonido Abario „Psalmė 23“, jubiliejiniams metams skirtas Frančesko Menegelo himnas „Vilties piligrimai“ ir kitos giesmės. Po šv. Mišių gausus būrys buvusių choristų, choro bičiulių, mecenatų, valdžios ir žiniasklaidos atstovų susirinko paklausyti choro koncerto. Įvairių choro gyvavimo laikotarpių atliktos giesmės daugelį klausytojų nukėlė į choro praeitį, o salviečių hitu tapusią Juliaus Siniaus giesmę „Melski už mus“ sugiedojo jungtinis dabartinių ir buvusių kolektyvo vadovių bei narių choras – dirigavo 22 metus chorui vadovavusi Regina Bartkienė, o chorą papildė buvusios vadovės Asta Balnionytė-Grajevskė, Rūta Striškaitė, buvę choristai Rasa ir Raimondas Hopenai bei Vaita Vitkauskaitė.
Parapijos salėje vykusioje šventėje susirinkę svečiai susipažino su choro susikūrimo istorija, pasižiūrėjo kino studijos „Sesės“ sukurtus filmus apie choro gyvenimą. Ypač visus pralinksmino filmas „Be dainos – nė žingsnio“. Pasirodo, kad salviečiai ne tik gieda bažnyčiose, pavyzdžiui, su violončelių kvintetu „QuinCelli“ arba Lenkijoje, prie be galo prabangių Šventaliepės vargonų, bet dainuoja ir plaukdami laivu, ir skriedami žirgų kinkiny, ir kryžiuočių pilyje ar užstalėje su Ovidijumi Vyšniausku. Per 30 metų choras ne tik sudalyvavo keliose Lietuvos dainų šventėse, daugybėje festivalių ir konkursų, išsaugojo choro pirties ir smiginio turnyrų tradiciją, bet ir tapo tikra šeima. Šventėje dalyvavęs meras Gediminas Ratkevičius apdovanojo ilgamečius choristus. Penki iš jų – Antanas Adomaitis, Aldona Akelienė, Diana Norušienė, Laisvydas Valinčius ir Jonas Alimas – dainuoja chore nuo pat jo įkūrimo pradžios – net 30 metų, o Liudas Speičys, Vydmantas Cipkūnas ir Audronė Papaurėlienė – daugiau nei 20 metų. Taip pat meras padėkojo choro įkūrėjai ir ilgametei vadovei Reginai Bartkienei bei dabartinei choro vadovei Laimai Mažuolytei už svarų indėlį ir į Elektrėnų parapijos, ir į Elektrėnų miesto bei visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Poetinį sveikinimą chorui „Salve“ įteikė laikraščio „Elektrėnų kronika“ žurnalistas Robertas Šarknickas, buvę choristai padėkojo pirmajai choro seniūnei Aldonai Akelienei, o bičiulės iš moterų choro „Eldija“ palinkėjo gyvuoti dar 100 metų. Choristai savo ruožtu labai dėkojo choro globėjui Elektrėnų klebonui mons. Jonui Sabaliauskui, bičiuliui ir dvasiniam vedliui vikarui Tautvydui Dikčiui, keturioms vadovėms, choro „varikliukams“ Beatričei Jaroševičienei ir Letai Gedutienei, grilio virtuvės šefui Gintui Gudeliui, mecenatams Jolitai ir Kęstui Stepanavičiams ir Laisvydui Valinčiui, fotografams Deividui Akeliui ir Liudmilai Felčinskajai, ilgamečiam bičiuliui savaitraščiui „Elektrėnų kronika“ bei naujokams, be kurių choras negalėtų gyvuoti – per pastaruosius metus prisijungusiems Ernestui Gėlūnui, Vidai Rakauskienei ir Laimai Butrimavičienei.
Choristai teigia, kad muzika užaugina ilgaamžiškumo sparnus. Negaliu su tuo nesutikti.
Ilgametė choro „Salve“ bičiulė Undinė Maceinaitė