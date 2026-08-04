Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Jonavos „Bočių“ 20-ies metų jubiliejinėje šventėje

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Jonavos „Bočių“ 20-ies metų jubiliejinėje šventėje

2026 m. liepos 17 d. Elek­trėnų bendrijos „Bočiai“ (pir­mininkė Birutė Kizienė) su ansambliu „Dubija“ (vad. Nijolė Ramanauskienė) buvo pakviesti į Jonavos „Bočių“ 20-ies metų ­jubiliejinę šventę.
Šventėje dalyvavo: Pasvalio, Utenos, Ukmergės, Kėdainių, Raseinių, Birštono, Jonavos ir mūsų, Elektrėnų, „Bočių“, meno kolektyvai.
Nors kolektyvų buvo ir nemažai, bet šventė neprailgo. Ta dainų, muzikos įvairovė, sklei­džiamos ­teigiamos emocijos dar kartą ­leido suprasti, kokia Lietuva – jos nuostabus kraštas. Ne tik ­jaunimo Lietuvoje organizuota šių metų puiki dainų šventė, bet ir pagyvenusių žmonių šventės, pasirodo, gali būti gana įdomios ir ­turiningos.
Pasiklausę nuostabios muzikos, skambių dainų, gavę daug teigiamų emocijų, pabendravę su kolektyvais iš įvairių Lietuvos kampelių, įspūdžių pilni grįžome namo.

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ Pirmininkė Birutė Kizienė

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