Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Jonavos „Bočių“ 20-ies metų jubiliejinėje šventėje

2026 m. liepos 17 d. Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ (pirmininkė Birutė Kizienė) su ansambliu „Dubija“ (vad. Nijolė Ramanauskienė) buvo pakviesti į Jonavos „Bočių“ 20-ies metų jubiliejinę šventę.
Šventėje dalyvavo: Pasvalio, Utenos, Ukmergės, Kėdainių, Raseinių, Birštono, Jonavos ir mūsų, Elektrėnų, „Bočių“, meno kolektyvai.
Nors kolektyvų buvo ir nemažai, bet šventė neprailgo. Ta dainų, muzikos įvairovė, skleidžiamos teigiamos emocijos dar kartą leido suprasti, kokia Lietuva – jos nuostabus kraštas. Ne tik jaunimo Lietuvoje organizuota šių metų puiki dainų šventė, bet ir pagyvenusių žmonių šventės, pasirodo, gali būti gana įdomios ir turiningos.
Pasiklausę nuostabios muzikos, skambių dainų, gavę daug teigiamų emocijų, pabendravę su kolektyvais iš įvairių Lietuvos kampelių, įspūdžių pilni grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ Pirmininkė Birutė Kizienė