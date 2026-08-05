Naujienos iš neeilinio savivaldybės tarybos posėdžio: pritarimas susitarimui

Naujienos iš neeilinio savivaldybės tarybos posėdžio: pritarimas susitarimui

Julija Kirkilienė

Tarybos nariams liepos mė­nesį paatostogauti nepasisekė. Nors ir nebuvo planuota, liepos 23 dieną tarybos nariai buvo sušaukti į neeilinį tarybos posėdį. Tai buvo pusvalandžio posėdis, kuriame buvo apsvarstyti du klausimai ir dar liko laiko sąvartyno problemoms aptarti.

Edvardas Baleišis apie posėdį pasidalino savo nuomone:
„Trumpiausias, bent jau šioje kadencijoje, neeilinis Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis užtruko vos 30 min., jame buvo pa­tvirtintas susitarimas su VšĮ „Ledo arena“ dėl Elektrėnų ledo arenos nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Tiesiog kito varianto nebuvo, taryba pritarė vienbalsiai. Aišku, tam tikras kartėlis liko, nes tai galima buvo padaryti ir anksčiau. Prieš metus, ar kelerius… Nes nuomininko kreditiniai įsipareigojimai tik augo, o skolas anksčiau ar vėliau kažkam teks padengti. Savivaldybė turtą susi­grąžins be skolų, tačiau eilės gale esantys kreditoriai, taip pat ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, matyt, liks su neapmokėtomis sąskaitomis, ku­rios dabar siekia apie 80 tūkst. Eur. Savivaldybė sutarties nutraukimo procesui pa­sitelkė patyrusį advokatą Saulių Urbonavičių. Tai parodo, kokio sudėtingumo yra šis procesas“.

Pusvalandžio diskusijos
Tą sudėtingą procesą tarybos nariai nagrinėjo Ūkio komiteto ir tarybos posėdyje. Tarybos nariai gyrė mero sprendimą sutarties nutraukimui pasisamdyti advokatą, diskutavo dėl skolų už paslaugas ir kalbėjo apie tai, kad kitos išeities nėra. Sporto centrui teks pasistengti ir ledą išnaudoti, ir pajamų gauti tiek, kad ledo areną galėtų išlaikyti. Advokatas tarybos nariams kantriai aiškino apie pasekmes projektui nepritarus.
Taryboje taip pat buvo pa­tvirtinta nauja Etikos komisijos sudėtis. Etikos komisijoje, prie opozicijos prisijungus frakcijai „Elektrėnų balsas“, vietoj opozicijos lyderio pareigas gavusio E. Baleišio deleguota Jūratė Balčiūnaitė.
O diskusijose tarybos nariai diskutavo apie pradinių klasių mokinių mokymą plaukti ir apie sąvartyno problemas. Tarybos nariai išsakė idėją, kad sąvartynas turėtų būti toje savivaldybėje, kur daugiausia surenkama atliekų. T. y. Vilniaus savivaldybėje. Deja, tai tik utopinis pasiūlymas ir tai tarybos nariai supranta, bet, kaip sakoma, liežuvis be kaulo.

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