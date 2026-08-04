Vievyje paminėta Tarptautinė šachmatų diena

Vievyje paminėta Tarptautinė šachmatų diena

Turnyro dalyviai

 

Šachmatų dienos proga Vievio kultūros centre jau 19-ąjį kartą surengtas tradicinis šachmatų ir šaškių turnyras. Į šventinį ren­ginį susirinko daugiau kaip 30 mėgėjų ir entuziastų, kuriuos­ ­vienija meilė šiems intelektua­liems žaidimams. Dalyvius pa­sveikino Vievio kultūros centro vadovė Audronė Stepankevičiūtė. Turnyro pagrindinis organizatorius ir teisėjas Anatolijus Šugajevas pasiūlė pagerbti anapilin išėjusius Elektrėnų klubo narius: Reinoldijų Bačianską, Viktorą Astiką, Bronislovą Tarulį ir kitus. Teisėjas Saulius Pilkis supažindino su pagrindinėmis varžybų žaidimo taisyklėmis.

Šaškių turnyro nugalėtojai ir teisėjai
Šaškių turnyro nugalėtojai ir teisėjai


Turnyras vyko draugiškoje ir šventiškoje atmosferoje. Prie lentų susitiko įvairaus amžiaus ir patir­ties žaidėjai. Čia netrūko nei įtemptų kovų, nei gražių kombinacijų, o kiekviena partija tapo galimybe ne tik išbandyti savo jėgas, bet ir pabendrauti su bendraminčiais.

Šachmatų turnyro nugalėtojos – E. Gaveikaitė, N. Levickienė ir A. Gaveikaitė
Šachmatų turnyro nugalėtojos – E. Gaveikaitė, N. Levickienė ir A. Gaveikaitė


Šachmatų ir šaškių turnyras Vievyje jau tapo gražia tradicija, kasmet suburiančia šių žaidimų mėgėjus. Devynioliktą kartą vykęs renginys dar kartą parodė, kad šachmatai ir šaškės yra ne tik sportas ar žaidimas, bet ir puiki bendruomenės susibūrimo forma.
Šachmatų turnyre tarp vyrų stipriausias šiemet buvo Vievio atstovas Audrius Gaveika, užėmęs pirmą vietą. Antrąją vietą iškovojo Erikas Jacevičius iš Kaišiadorių, o trečias liko Gytis Kapustinskas iš Elektrėnų. Tarp moterų pirma buvo Nijolė Levickienė, antra Adrija Gaveikaitė, trečia Evelina Gaveikaitė. Šaškių turnyre pirmas Petras Lažauninkas (Kaišiadorys), antras Žilvinas Kupčiūnas (Kaišiadorys), trečias Antanas Česonis (Vievis). Tarp moterų pirma buvo Vanda Kadienė (Vievis), antra Felicija Brazinskienė (Kaišiadorys), trečia Aldona Balkienė (Vievis).

Šachmatų turnyro nugalėtojai – A. Gaveika, E. Jacevičius ir G. Kapustinskas ir teisėjas S. Pilkis
Šachmatų turnyro nugalėtojai – A. Gaveika, E. Jacevičius ir G. Kapustinskas ir teisėjas S. Pilkis


Nugalėtojai ir prizininkai buvo pasveikinti ir apdovanoti už puikų pasirodymą, atkaklumą ir ­parodytą meistriškumą taurėmis ir medaliais. Tačiau svarbiausia šio turnyro pergalė – galimybė visiems kartu susitikti, pabendrauti ir prasmingai praleisti laiką prie žaidimų lentos. Šventiška ir draugiška turnyro atmosfera dar kartą patvirtino, kad Vie­vyje šachmatų ir šaškių tradicijos yra gyvos. Tikimasi, kad ši graži tradicija bus tęsiama ir kitais metais, o į 20-ąjį jubiliejinį turnyrą susirinks dar daugiau šachmatų mėgėjų.
Šachmatai moko kantrybės, strateginio mąstymo ir pagarbos varžovui. O tokie renginiai kaip šis primena, kad sportas ir bendrystė gali puikiai papildyti vienas kitą. Dėkojame organizatoriams Elektrėnų savivaldybės sporto centrui, Vievio kultūros centro darbuotojoms, renginio dalyviams ir savanoriams.

Elektrėnų šaškių ir šachmatų asociacijos klubo vadovas Saulius Pilkis

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