Semeliškių gimnazijos dienos stovykla „Vasaros taku 2026“

„Birželio 8–12 dienomis Semeliškių gimnazijoje vyko tradicinė dienos stovykla „Vasaros taku“. Jaunieji stovyklos korespondentai Vygintas, Remigijus ir Ada pasidalijo savo įspūdžiais.
„Birželio 8-oji – stovyklos atidarymo diena. Stovyklos organizatorė Meilutė Rašimienė pristatė stovyklos programą. Mus aplankė Elektrėnų jaunimo centro atstovė Renata Kazlaitė. Žaidėme, sportavome, vaišinomės. Valio! Stovykla prasideda!“ REMIGIJUS.
„Birželio 9 d. keliavome į Trakus, į „AJ šokolado sostinę“, kur klausėmės pasakojimo apie šokolado gamybą, aktyviai atsakinėjome į klausimus, už teisingus atsakymus gavome šokoladines dovanas. Pamatėme išskirtinį šokoladą, papuoštą sostinės įkūrėjo mamos Danutės vardu bei jos nuotrauka. Rankose laikėme tikrų tikriausią kakavos ankštį ir sužinojome, jog pirmiausia ji surenkama, po to išlukštenama ir tik tada pradeda ilgą paruošimo kelią. Vėliau pasipuošę meistrų kepuraitėmis bei prijuostėmis tapome konditeriais: ėmėme minkštą marcipaną, formavome, liejome ant jo šiltą, tirštą šokoladą. Viską gausiai dekoravome kvapniomis džiovintomis uogomis, traškiais riešutais bei dražė. Galiausiai apsilankėme įspūdingame šokolado skulptūrų muziejuje, kur apžiūrėjome keturias eksponatų erdves. Žavėjomės didingomis, natūralaus dydžio šokolado skulptūromis nuo paslaptingų majų, garsiojo Kristupo Kolumbo iki šokoladinio jaguaro, pirato ar filmų herojų. Namo sugrįžome pasipuošę šokoladuotomis šypsenomis, pilni neįtikėtinų įspūdžių ir nešini dėžutėmis pačių sukurtų, rankų darbo skanėstų šeimai“. VYGANTAS.
„Bet kelionė tuo nesibaigė, ji tęsėsi Užutrakio dvare! Užutrakio dvaro sodyboje yra įdomių skulptūrų, gamtos ir architektūros detalių. Dvarą įkūrė grafas Juozapas Tiškevičius su savo žmona Jadvyga. Į dvarą patekome sausumos keliu, tačiau grafo šeima juo nesinaudodavo. Į pusiasalį keldavosi vandens keliu, per Galvės ir Skaisčio sąsmauką, prie kurios gyveno keltininkas. Patiko lenkų architekto Juzefo Huso sukurta įdomi ir stilinga architektūra. Jeigu dar neaplankėte Užutrakio dvaro – aplankykite. Tai yra nuostabi vieta!“. ADA.
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„Birželio 10-ąją vykome į „Ąžuolynės“ pramogų parką, drąsiai išbandėme jėgas medžių viršūnėse įrengtose laipiojimo trasose, skriejome lynu virš ežero. Po aktyvių pramogų karštą dieną skubėjome prie miško šaltinio atsivėsinti bei paragauti tyro vandens. Nuo didingo Aukštadvario piliakalnio atsivėrė nuostabaus grožio gamtos vaizdai. Dieną vainikavo ilgai lauktos maudynės ežere, kur visi džiaugsmingai taškėsi ar sėdėjo ant lieptelio, įmerkę kojas į vandenį“. VYGINTAS.
„Ketvirtadienio rytas pasitiko apniukusiu dangumi ir kritulių gausa. Nors visą laiką lijo, bet ėjome į Empatijos žygį. Takai buvo šlapi, purvini, tačiau tai nesugadino žygeivių nuotaikos. Daug bendravome, juokėmės, smagiai leidome laiką gamtoje. Lietus suteikė žygiui žavesio, išskirtinumo, įdomumo. Po lietaus dušo vaišinomės karštais dešrainiais. Jie buvo patys skaniausi, nes žygio metu išalkome“. REMIGIJUS.
„Nesinorėjo, jog viskas taip greitai baigtųsi, bet atėjo birželio 15-osios penktadienis – baigiamoji stovyklos diena. Mes išvykome į Anykščių kraštą, skanduodami šūkį „Keliam nykščius už Anykščius!“. Aplankėme Medžių lajų taką, nuo apžvalgos bokšto grožėjomės Šventosios upės panorama. Išbandėme labai patikusias LABI parko pramogas-atrakcionus, karuseles, įveikėme staigius posūkius ir davėme pažadą, jog į Anykščių kraštą dar sugrįšime, nes liko daug neaplankytų ir nepamatytų dalykų. Grįždami namo džiaugėmės nuostabiai praleista diena ir dėkojome stovyklos organizatorei Meilutei Rašimienei už šią nepamirštamą vasaros stovyklą“. VYGINTAS.
Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam stovyklos dalyviui už bendrystę, draugiškumą, gerą nuotaiką, šypseną, juoką. Ačiū direktorei Astai Dzikevičienei už palaikymą, vairuotojui Alfonsui Kierui už saugias keliones. Ačiū mokytojams Nijolei, Onutei, Dainai, Renatai už supratimą, rūpestį, organizuotumą, nuoširdų bendravimą.
Visų stovyklautojų vardu dėkoju Elektrėnų savivaldybės administracijai už skirtas lėšas švietimo ir ugdymo programos projekto „Vasaros taku“ įgyvendinimui.
MEILUTĖ RAŠIMIENĖ ir jaunieji stovyklos korespondentai: Vygintas Kozėlla, Remigijus Pivarauskas, Ada Dičė