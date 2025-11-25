Atidaryta Kauno akvarelininkų paroda „Ars longa, vita brevis“

Lapkričio 17 dieną Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindinėje Renginių salėje buvo atidaryta paroda „Ars longa, vita brevis“ (Menas ilgaamžis, ­gyvenimas trumpas).
Parodoje savo darbus eksponuoja net 11 LDS Kauno skyriaus akvarelininkų sekcijos dai­lininkų: Osvaldas Jablonskis, Rita Kišonienė, Vytautas Lagunavičius, Valerija Medelinskienė, Deiman­tė Petkevičiūtė, Eglė Petraitytė-Talalienė, Bangutis Prapuolenis, Marija Rastenienė, Daiva Šlajienė, Vidmantas Valentas ir Violeta Židonytė. Kiekvienas jų į parodą įneša savo asmeninę, su niekuo ­nesupainiojamą kalbą ir patirtį.
Kodėl būtent toks parodos ­pavadinimas? Kadaise Hipokratas šitaip kalbėjo apie mediciną, l­ygindamas ją su žmogaus gyve­nimu. Tačiau mene ši frazė įgauna dar gilesnę, dar poetiškesnę prasmę: šiandien akvarelininkai mums rodo, kaip efemeriškas vandens judesys ar šviesos akimirka gali virsti amžinybe. Gyvenimas teka, bet menas lieka, peržengdamas epochas ir kartas.
Pristatydama parodą, bibliotekos dailininkė-edukatorė Rima Čepienė dėkojo visiems autoriams, kurie nuolat palaiko ir puoselėja šią sudėtingą ir reiklią techniką. „Akvarelė yra Šviesos ir Vandens menas. Būtent vanduo tartum likimas diktuoja spalvos sklaidą, suteikdamas kūriniams unikalų per­regimumą ir lengvumą. Šioje pa­rodoje matome, kaip Kauno akvarelininkai meistriškai valdo trapią spalvą, sugebėdami subtiliausiais tonais perteikti nuotaikas, lietuvišką peizažą ir abstrakčias formas“, – kalbėjo R.Čepienė, kuri visus susirinkusiuosius kvietė leistis į kelionę per skirtingus stilius – nuo grynų, realistinių peizažų, kviečiančių pasinerti į gamtos tylą, iki ekspresyvių ir beveik abstrakčių darbų, kalbančių apie emocijas ir vidinius pasaulius.
Kiek vėliau savo įžvalgomis pasidalino ir patys akvarelininkai. Antai parodos kuratorė Vio­leta Židonytė sakė, kad akvarelė yra technika, kuri reikalauja nepaprasto virtuoziškumo ir greičio. Joje nėra klaidų ištaisymo galimybės, tiksliau, kiekviena klaida virsta ­nauja, neplanuota galimybe.
Pristatymo metu parodos spalvas muzikiniais garsais praturtino Elektrėnų meno mokyklos auklėtiniai.
Apsilankyti bibliotekoje ir apžiūrėti Kauno akvarelininkų parodą kviečiame iki šių metų ­pabaigos.

Aivaras Veiknys

