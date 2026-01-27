Konditerio Egidijaus parduotuvė Elektrėnuose – svajonės išsipildymas: kodėl čia plūsta žmonės iš visos Lietuvos?

Praėjusią savaitę startavo pats skaniausias projektas – „IKI šefų kovos. Desertai“. Kartu su garsenybėmis imdamiesi gaminti pačius sudėtingiausius, mėgstamiausius, o gal tiesiog sentimentus keliančius desertus, trys konditeriai siekia geriausiojo titulo. Tačiau niekas neketina pasiduoti lengvai, be kovos! Šiandien kviečiame artimiau susipažinti su vienu iš projekto dalyvių Egidijumi Andriuškevičiumi. Savo patirtį konditeris kaupė net 16 metų – nuo darbo parduotuvėje su konditeriu Thierry Lauvray iki savo paties verslo. Tai – desertų parduotuvė Elektrėnuose, dėl kurios iš proto šiandien eina visa Lietuva!
Naujo TV3 žiniasklaidos grupės projekto metu trys konditeriai, kuriems padeda trys garsenybės, kiekvienoje laidoje vykdo įvairiausias užduotis. Didžiausias kiekvieno konditerio tikslas – iškovoti kuo daugiau pergalių ir įrodyti, kad būtent jo desertas gali būti pardavinėjamas visoje Lietuvoje!
Kelias iki šeimos verslo
Egidijus – žmogus, kurio gyvenimas apie tortus ėmė suktis paprasčiausioje namų virtuvėje. O šiandien kartu su žmona jis jau valdo nuosavą desertų verslą Elektrėnuose. Konditeris išgyveno visą kelią: nuo pirmųjų namuose keptų tortų ir cecho, nuo desertinės iki elektroninės parduotuvės.
„Kartu su žmona Judita dviese viską kūrėme nuo nulio. Daug dirbome, kol galiausiai 2017 metais, kartu su senelio pagalba, savo rankomis pastatėme pirmąjį mažą konditerijos cechą „Dolce Amor“. Jo kvadratūra siekė vos 25 kvadratinius metrus“, – prisimena jis.
Anot konditerio, pirmuosius dvejus įmonės gyvavimo metus jis dirbo tik su privačiais užsakymais bei įvairioms šventėms teikė pristatymo paslaugas visoje Lietuvoje.
„2019 metais atsidarėme pirmąją fizinę parduotuvę Elektrėnuose, o 2020-ųjų sausį persikėlėme į didesnį, net 75 kvadratinių metrų konditerijos cechą. Na, ir pagaliau 2022-aisiais galėjome pristatyti savo elektroninę parduotuvę, kuri leidžia mums būti mobilesniems“, – sako jis.
Parduotuvė įkurta būtent Elektrėnuose, nes konditeris – ištikimas savo miesto fanas. „Mums patinka būti savo mieste. Mes norime savo krašte kurti. Nenorime keltis į Vilnių, nes mums gerai sekasi ir čia. Iš tikrųjų, tokių šefų kaip aš Lietuvoje nėra labai daug, o ypač mūsų kraštuose. Todėl mums ir sekasi, nes mes visame regione esame vieni“, – tikino E. Andriuškevičius.
Tačiau ar lengva dirbti su žmona? Juk pokalbiai apie darbą, nori-nenori, persikelia ir į namus…
„Aišku, kad ne. Jeigu susipyksti darbe, dažniausiai nėra taip, kad grįžti namo ir viskas lyg niekur nieko. Tačiau mes dirbame skirtingose vietose – aš dirbu su gamyba, o žmona labiau su marketingu, vadovavimu. Tad mes viename ceche retai kada susitinkame“, – priduria konditeris.
Priežastys, paskatinusios dalyvauti laidoje
Egidijus tikina, jog mintis užsiimti vien tik konditerija kilo po vienų tarptautinių kursų pas šefą Nicolą Pierre. Tada jis suprato, jog nebenori dirbti samdomo darbo – atėjo metas padaryti viską, kad įkurtų savo verslą.
„Atstovauju moderniai prancūziškai konditerijai. Būtent tai man labiausiai patinka ir mane labiausiai žavi. Šioje konditerijoje yra neribotos galimybės – viskas priklauso tik nuo fantazijos“, – sako jis.
Tiesa, dirbti Egidijui nėra lengva, o ypač todėl, kad jis – tikras perfekcionistas. „Turiu dirbti, atidirbti ir… galiu dešimt metų turėti tą patį gaminį, ir vis dar atrasti, ką norėčiau jame patobulinti“, – prideda konditeris.
O štai laidoje savo jėgas Egidijus nusprendė išbandyti todėl, kad jo gaminius pamatytų ir dar platesnė auditorija. Be to, su šiuo prekybos tinklu jį sieja malonūs prisiminimai.
„Ši parduotuvė – viena iš mano gyvenimo dalių, nes būtent čia pradėjau savo konditerio kelią, trejus metus atlikinėjau praktiką mokydamasis. Ten praleidau nemažą dalį savo gyvenimo. Todėl man filmavimai patinka – jaučiuosi atjaunėjęs, grįžęs pusę gyvenimo atgal“, – šypsosi vyras.
Egidijus tada patirties sėmėsi iš prancūzo Thierry. Tačiau, kaip tikina vyras, ko pasimokyti iš jo jis vis dar randa ir dabar.
„Jis mane vis dar moko. Thierry turėjo didelį verslą, kurį jau uždarė, todėl tikrai gali pamokyti, ko nedaryti ir iš verslo pusės“, – kalba konditeris.
O jei ir jūs puoselėjate svajonę užsiimti konditerijos verslu, Egidijus turi jums patarimą: „Reikia ne svajoti, o daryti. Negalvokite apie pinigus – darykite tik tai, ką mylite, ir kas jums patinka.“
O koks iššūkis Egidijaus ir kitų konditerių laukia šio šeštadienio laidoje, pamatysite jau netrukus!
