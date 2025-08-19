Šiemet mūsų šalies kultūrinis gyvenimas pažymėtas M. K. Čiurlionio vardu. Miestuose ir miesteliuose, įstaigose ir bendruomenėse vyksta įvairūs renginiai, skirti mūsų tautos Genijaus 150-mečiui paminėti.
Choras „Con moto“ įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Čiurlionio dainų tiltas“. Choras rengia M. K. Čiurlionio chorinės kūrybos programą ir su ja rugpjūčio pabaigoje surengs koncertinį turą. Čiurlionio kūriniai skambės Bauskėje (Latvija), Pernu (Estija), Helsinkyje (Suomija). „Con moto“ partneriai – chorai iš šių miestų – taip pat rengia Čiurlionio dainas ir kartu koncertuos su mūsų choru.
Kūrybinis „Con moto“ bendradarbiavimas su kitų šalių chorais ir didžiulė dainininkų motyvacija tolesnei chorinei veiklai yra galimybė supažindinti partnerius su mūsų šalies garsiausio kompozitoriaus kūryba.
Choro „Con moto“ inf.
Nuotr. iš choro archyvo