Baltijos kelio atminimą įprasmino tradicinis bėgimas su Sauliumi Bauru

Baltijos kelio atminimą įprasmino tradicinis bėgimas su Sauliumi Bauru

Startas nuo Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštės

 

Rugpjūčio 21-ąją, Elek­trė­nuose surengtas jau XXIX tradicinis bėgimas, skirtas Baltijos kelio dienai paminėti. Beveik tris dešimtmečius šią gražią tradiciją puoselėja jos iniciatorius Saulius Bauras. Kiekvienais metais jo kelias iš Elektrėnų į Trakus tampa ne tik sportiniu išbandymu, bet ir gyvu istorijos bei Baltijos tautų vienybės simboliu.

Vaikai išlydėjo bėgikus Elektrėnuose
Vaikai išlydėjo bėgikus Elektrėnuose

Startas – nuo Šimtmečio aikštės
Bėgikai į tradicinį žygį šiemet leidosi nuo Elektrėnų Šimtmečio aikštės. Kaip ir kasmet, prieš išvykstant Saulį Baurą į kelią išlydėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojai.
Šiemet į išlydėtuves susirinkusiems ir bėgikams žodį tarė Elektrėnų savivaldybės meras­ Gediminas Ratkevičius, palin­kėjęs ištvermės, sėkmingo kelio ir padėkojęs Sauliui Baurui už ilgametį atsidavimą šiai prasmingai tradicijai.

Su meru
Su meru


Ypatingai simboliška, kad į ­pir­mąją kelionės dalį Saulį palydėjo ir vaikai. Jie kartu su bėgiku nu­bė­go iki Elektrėnų Švč. Mergelės Ma­rijos Kankinių Karalienės baž­nyčios. Čia Elektrėnų savivaldy­bės sporto centro atstovai įteikė bėgikams atminimo medalius.
Tai gražus tradicijos tęstinumo ženklas – kai istorijos atminimas perduodamas iš vienos kartos kitai ne tik pasakojimais, bet ir bendru buvimu, judėjimu bei prasmingu dalyvavimu.

Viktoras Juodis
Viktoras Juodis

Ištikimiausi bėgimo palydovai
Visą maršrutą kartu su Sau­liumi Bauru šiemet įveikė ištvermingiausi ir ilgamečiai šio bėgimo dalyviai – Viktoras Juodis ir Juozas Gudeliūnas.
Jie kartu su Sauliumi leidosi į visą kelią nuo Elektrėnų iki Trakų, taip dar kartą įrodydami, kad ši tradicija gyva tol, kol yra žmonių, pasirengusių ją tęsti.
Bėgimas tapo ne tik fizinės ištvermės išbandymu. Kiekvienas kilometras buvo skirtas prisiminti Baltijos kelią, jo dalyvius ir prieš 37 metus išreikštą bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių siekį gyventi laisvėje.

Pasitiko Vievio kultūros centras
Pasitiko Vievio kultūros centras

Vievyje – šiltas sutikimas
Kelionės tarpine stotele tapo Vievis. Čia bėgikus pasitiko Vievio kultūros centro administracija.
Tokie susitikimai bėgimo kelyje tapo svarbia tradicijos dalimi. Bėgikams tai ne tik galimybė trumpam atsikvėpti, bet ir pajusti bendruomenės palaikymą. Kiekvienas sutikimas primena, kad šis bėgimas yra svarbus ne tik jo dalyviams, bet ir miestams bei bendruomenėms, per kuriuos ­driekiasi maršrutas.
Iš Vievio bėgikai tęsė kelionę Trakų link.

Finišas Trakuose. Pasitiko Trakų sporto centro atstovai
Finišas Trakuose. Pasitiko Trakų sporto centro atstovai

Finišas – Trakuose
Įveikę visą maršrutą, bėgikai pasiekė Trakus. Čia jų laukė Trakų sporto centro administracija, ­asitikusi tradicinio bėgimo dalyvius ir taip pat prisidėjusi prie ilgametės iniciatyvos tęstinumo.
Kelias nuo Elektrėnų iki Trakų šiandien dar kartą tapo simbo­liniu Baltijos kelio atminimo keliu. Bėgant juo buvo prisimenama 1989 metų rugpjūčio 23-ioji, kai milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių susikibo į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.

Tradicija, kuri gyva
Baltijos kelio bėgimas, kurį ­inicijavo Saulius Bauras, jau 29 metus jungia sportą, pilietiškumą ir istorinę atmintį. Per šį laiką tradicija tapo svarbia Elektrėnų krašto renginių dalimi.
Ypač svarbu, kad prie jos prisideda ne tik patys bėgikai. Juos išlydi savivaldybės darbuotojai, palaiko vaikai, pakeliui pasitinka bendruomenių ir kultūros bei sporto įstaigų atstovai. Taip vieno žmogaus prieš daugelį metų pradėta iniciatyva tampa bendru darbu, kurį kiekvienais metais perima vis nauji žmonės.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybei, Vievio seniūnijai, Vievio kultūros centrui, Trakų sporto centrui ir Trakų rajono savivaldybei už tradicijos puoselėjimą, ­pa­laikymą ir pagalbą organizuojant renginį.
Šiandienos bėgimas dar kartą parodė, kad Baltijos kelio idėja gyva. Ji gyva žmonėse, kurie bėga, išlydi, pasitinka ir prisimena.
Kol yra kas eina šiuo keliu, tol gyva ir ­atmintis.

ESSC inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Tautinis kostiumas
VIEVIO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LENKIJOJE
Smarvė išKazokiškių nesitraukia
„Mes neskaičiuojame kalorijų, mes skaičiuojame šypsenas“ – Vievyje duris atvėrė „Honeypie“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių
Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui
Naujas etapas Elektrėnų ledo ritulyje: penki treneriai – viena bendra kryptis
Elektrėnų savivaldybės sportininkai – tarp Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo prizininkų

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44