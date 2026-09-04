Baltijos kelio atminimą įprasmino tradicinis bėgimas su Sauliumi Bauru

Startas nuo Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštės
Rugpjūčio 21-ąją, Elektrėnuose surengtas jau XXIX tradicinis bėgimas, skirtas Baltijos kelio dienai paminėti. Beveik tris dešimtmečius šią gražią tradiciją puoselėja jos iniciatorius Saulius Bauras. Kiekvienais metais jo kelias iš Elektrėnų į Trakus tampa ne tik sportiniu išbandymu, bet ir gyvu istorijos bei Baltijos tautų vienybės simboliu.
Startas – nuo Šimtmečio aikštės
Bėgikai į tradicinį žygį šiemet leidosi nuo Elektrėnų Šimtmečio aikštės. Kaip ir kasmet, prieš išvykstant Saulį Baurą į kelią išlydėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojai.
Šiemet į išlydėtuves susirinkusiems ir bėgikams žodį tarė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, palinkėjęs ištvermės, sėkmingo kelio ir padėkojęs Sauliui Baurui už ilgametį atsidavimą šiai prasmingai tradicijai.
Ypatingai simboliška, kad į pirmąją kelionės dalį Saulį palydėjo ir vaikai. Jie kartu su bėgiku nubėgo iki Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios. Čia Elektrėnų savivaldybės sporto centro atstovai įteikė bėgikams atminimo medalius.
Tai gražus tradicijos tęstinumo ženklas – kai istorijos atminimas perduodamas iš vienos kartos kitai ne tik pasakojimais, bet ir bendru buvimu, judėjimu bei prasmingu dalyvavimu.
Ištikimiausi bėgimo palydovai
Visą maršrutą kartu su Sauliumi Bauru šiemet įveikė ištvermingiausi ir ilgamečiai šio bėgimo dalyviai – Viktoras Juodis ir Juozas Gudeliūnas.
Jie kartu su Sauliumi leidosi į visą kelią nuo Elektrėnų iki Trakų, taip dar kartą įrodydami, kad ši tradicija gyva tol, kol yra žmonių, pasirengusių ją tęsti.
Bėgimas tapo ne tik fizinės ištvermės išbandymu. Kiekvienas kilometras buvo skirtas prisiminti Baltijos kelią, jo dalyvius ir prieš 37 metus išreikštą bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių siekį gyventi laisvėje.
Vievyje – šiltas sutikimas
Kelionės tarpine stotele tapo Vievis. Čia bėgikus pasitiko Vievio kultūros centro administracija.
Tokie susitikimai bėgimo kelyje tapo svarbia tradicijos dalimi. Bėgikams tai ne tik galimybė trumpam atsikvėpti, bet ir pajusti bendruomenės palaikymą. Kiekvienas sutikimas primena, kad šis bėgimas yra svarbus ne tik jo dalyviams, bet ir miestams bei bendruomenėms, per kuriuos driekiasi maršrutas.
Iš Vievio bėgikai tęsė kelionę Trakų link.
Finišas – Trakuose
Įveikę visą maršrutą, bėgikai pasiekė Trakus. Čia jų laukė Trakų sporto centro administracija, asitikusi tradicinio bėgimo dalyvius ir taip pat prisidėjusi prie ilgametės iniciatyvos tęstinumo.
Kelias nuo Elektrėnų iki Trakų šiandien dar kartą tapo simboliniu Baltijos kelio atminimo keliu. Bėgant juo buvo prisimenama 1989 metų rugpjūčio 23-ioji, kai milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių susikibo į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Tradicija, kuri gyva
Baltijos kelio bėgimas, kurį inicijavo Saulius Bauras, jau 29 metus jungia sportą, pilietiškumą ir istorinę atmintį. Per šį laiką tradicija tapo svarbia Elektrėnų krašto renginių dalimi.
Ypač svarbu, kad prie jos prisideda ne tik patys bėgikai. Juos išlydi savivaldybės darbuotojai, palaiko vaikai, pakeliui pasitinka bendruomenių ir kultūros bei sporto įstaigų atstovai. Taip vieno žmogaus prieš daugelį metų pradėta iniciatyva tampa bendru darbu, kurį kiekvienais metais perima vis nauji žmonės.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybei, Vievio seniūnijai, Vievio kultūros centrui, Trakų sporto centrui ir Trakų rajono savivaldybei už tradicijos puoselėjimą, palaikymą ir pagalbą organizuojant renginį.
Šiandienos bėgimas dar kartą parodė, kad Baltijos kelio idėja gyva. Ji gyva žmonėse, kurie bėga, išlydi, pasitinka ir prisimena.
Kol yra kas eina šiuo keliu, tol gyva ir atmintis.
ESSC inf.