Viktorija Ragauskaitė – penkta pasaulyje: Elektrėnų sportininkė tarp stipriausiųjų

Viktorija Ragauskaitė – penkta pasaulyje: Elektrėnų sportininkė tarp stipriausiųjų

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinė Viktorija Ragauskaitė dar kartą garsiai priminė apie save tarptautinėje dziudo arenoje. Rugpjūčio 20 dieną Gvajakilyje, Ekvadore, vykusiame pasaulio jaunių U18 dziudo čempionate Viktorija Ragauskaitė svorio kategorijoje iki 70 kilogramų iškovojo aukštą 5-ąją vietą pasaulyje.
Šis pasiekimas – vienas ryškiausių Viktorijos rezultatų tarptautinėje karjeroje. Patekti tarp penkių geriausių pasaulio sportininkių savo amžiaus grupėje – didelis įvertinimas tiek pačiai sportininkei, tiek jos treneriui Kęstui Vitkauskui ir Elektrėnų savivaldybės sporto centrui.

Sėkmingas sezonas
2026 metų sezonas Viktorijai Ragauskaitei buvo itin rezultatyvus. Europos jaunių dziudo taurės etape Šamorine, Slovakijoje, ji tapo svorio kategorijos iki 70 kg nugalėtoja ir iškovojo aukso medalį.
Vėliau Bielsko-Bialoje vykusiame Europos jaunių taurės etape Viktorija pasiekė finalą ir iško­vojo sidabro medalį. Birželį Europos jaunių čempionate Gran Kanarijoje Lietuvos atstovė užėmė 7-ąją vietą.
Šiuos rezultatus vainikavo pasirodymas pasaulio čempionate Ekvadore, kur Viktorija užėmė penktąją vietą.

Didelis Elektrėnų sporto centro pasiekimas
Viktorija Ragauskaitė yra Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinė. Jos sportinis kelias rodo nuoseklų tobulėjimą ir augantį meistriškumą. Jaunoji dziudo sportininkė jau ne kartą sėkmingai atstovavo Lietuvai tarptautinėse varžybose.
2025 metais Viktorija tapo Lietuvos U18 čempione svorio kategorijoje iki 70 kilogramų, Europos taurės varžybose iškovojo sidabro medalį. Už pasiektus rezultatus ji buvo pripažinta Elektrėnų savivaldybės Metų sportininke 16–18 metų kategorijoje.
Šių metų rezultatai patvirtina, kad praėjusio sezono sėkmė nebuvo atsitiktinė. Viktorija ir toliau kyla į aukštesnį tarptautinio dziudo lygį.

Penktoji vieta pasaulyje – svarbus žingsnis pirmyn
Pasaulio čempionato penktoji vieta – puikus rezultatas jaunai sportininkei. Iki medalio Viktorijai pritrūko vos vieno žingsnio, ­tačiau patekimas į stipriausiųjų pen­ketuką yra reikšmingas pasiekimas, suteikiantis dar daugiau motyvacijos siekti aukščiausių rezultatų ateityje.
Viktorijos sėkmė – tai ir jos trenerio, šeimos bei visos Elektrėnų sporto bendruomenės darbo rezultatas. Kiekviena tarptautinė kova suteikia vertingos patirties, kuri padeda sportininkei augti ir siekti dar didesnių pergalių.
Elektrėnai turi kuo didžiuotis – Viktorija Ragauskaitė pasaulio čempionate užėmė 5-ąją vietą ir dar kartą įrodė, kad atkaklus darbas ir ryžtas gali nuvesti į aukščiausią tarptautinį sporto lygį.

ESSC inf.

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