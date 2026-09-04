VIEVIO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LENKIJOJE

Choras „CON MOTO“ su Jedvabno bažnyčios klebonu Roman Lompa po Šv. Mišių
Vievio kultūros įstaigų delegacija viešėjo Jedvabno seniūnijoje (Lenkija), kur dalyvavo šios seniūnijos ir parapijos derliaus šventėje.
Jedvabno seniūnijos ir parapijos derliaus šventė – tradicinis renginys, vienijantis ir telkiantis bendruomenę. Kaip skelbia šventės organizatoriai, tai – bendruomenės gyventojų, ūkininkų, svečių ir draugų susibūrimo vieta, kurioje dėkojama už per metus nuveiktus darbus, ir kuri sujungia bendruomenę, jos tradicijas, kultūrą.
Dalyvauti šventiniuose renginiuose pakviestas Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė ir Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja Irena Senulienė.
Šventė prasidėjo mišiomis, skirtomis padėkoti už šių metų derlių, už ūkininkų darbo vaisius. Vievio choro „Con moto“ ir Jedvabno choro „Cantate Deo“ balsai susiliejo giesmėse, kurios skambėjo ir lenkų, ir lietuvių kalbomis.
Po Šv. Mišių gausi ir spalvinga šventės dalyvių eisena nusidriekė iki miestelio stadiono, kur vyko koncertas ir viliojo margaspalvė mugė. „Con moto“ koncertinėje programoje skambėjo lietuvių liaudies dainų plėtotės, originalūs kompozitorių kūriniai. Mūsų delegacijos atstovai šventės šeimininkams įteikė Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus ir Vievio seniūnės Kristinos Vitartės įsteigtus mūsų savivaldybę reprezentuojančius suvenyrus.
Jedvabno seniūnijos administracija pasirūpino ir kultūrine-pažintine programa: dovanojo mūsų delegacijos nariams įdomią ir prasmingą išvyką į Žalgirio mūšio vietą.
Vievio kultūros įstaigų vadovės A. Stepankevičiūtė ir I. Senulienė susitiko su Jedvabno seniūnu p. Slavomir‘u Ambroziak‘u, administracijos, kultūros centro, bendruomenės atstovais. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja kultūrinės veiklos patirtimi, aptartos tolesnio kultūrinio bendradarbiavimo galimybės.
Kultūriniai ryšiai tarp Vievio ir Jedvabno chorų tęsiasi jau keletą metų. Jedvabno Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, parapijos choras „Cantate Deo“ Vievyje lankėsi du kartus, dalyvaudamas Chorų festivalyje – konkurse „Mūsų dainose“. Šiemet gegužės mėn. choras ne tik koncertavo, bet ir dalyvavo „Mūsų dainose 2026“ sakralinės ir pasaulietinės chorinės muzikos konkursuose.
Vievio kultūros įstaigų vadovės ir choristai nuoširdžiai dėkoja Jedvabno seniūnui p. Slavomirui Ambroziakui, seniūno pavaduotojai p. Elžbietai Katažynai Koperskai, seniūnijos administracijos darbuotojai p. Lenai Karvaševskai už nuolatinį bendravimą derinant vizito dienotvarkę, už puikiai organizuotą viešnagės programą, jaukų ir šiltą priėmimą ir tikisi, kad šis vizitas – dar vienas svarbus akcentas besitęsiančio kultūrinio bendradarbiavimo erdvėje.
Vievio kultūros centro inf.