Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių

Elektrėnų savivaldybės spor­to centro auklėtinis Natas Aleksejūnas, treniruojamas Kęsto Vitkausko, 2026-uosius metus­ palydi įspūdingais rezultatais­ tarptautinėje dziudo arenoje. Sportininkas šiemet ne kartą lipo ant aukščiausio lygio varžybų ­tatamio ir įrodė galintis konkuruoti su stipriausiais savo amžiaus grupės sportininkais.
Vienas svarbiausių šio sezono rezultatų – 7-oji vieta pasaulio jaunių čempionate. 2026 m. rugpjūčio 20 d. Gvajakilyje, Ekvadore, vykusiame pasaulio jaunių (kadetų) dziudo čempionate Natas Aleksejūnas svorio kategorijoje iki 73 kg užėmė 7-ąją vietą. Oficialiuose IJF rezultatuose sportininkas įrašytas tarp aštuntuko geriausių savo kategorijos atletų.
Tai buvo svarbus sezono akcentas, tačiau tikrai ne vienintelis Nato pasiekimas.

Sėkmingas 2026 metų sezonas
Metus Natas pradėjo itin sėk­mingai. Sausio 24 d. Kasablankoje, Maroke, vykusiame Afrikos jaunių dziudo taurės etape, jis iškovojo aukso medalį svorio kategorijoje iki 73 kg. Dieną prieš tai, sausio 23 d., jis dalyvavo ir jaunių Afrikos taurės varžybose, kuriose užėmė 2-ąją vietą.
Kovo 28 d. Čekijos mieste Teplicėje vykusiame Europos jaunių dziudo taurės etape Natas užėmė 7-ąją vietą svorio kategorijoje iki 73 kg.
Dar vienas aukštas rezultatas pasiektas gegužės 16 d. Bielsko-Bialoje, Lenkijoje, vykusiame Europos jaunių taurės etape. Čia Natas iškovojo 5-ąją vietą.
O birželio 29 d. Gran Kanarijoje, Ispanijoje, vykusiame Europos jaunių čempionate Natas taip pat pasiekė puikų rezultatą – užėmė 7-ąją vietą.
Sezoną vainikavo rugpjūčio 20 d. pasiektas rezultatas Ekvadore – 7-oji vieta pasaulio jaunių ­čempionate.

Rezultatų seka kalba pati už save
Nato 2026 metų rezultatai:
2026 m. sausio 24 d. – 1 vieta, Afrikos jaunių dziudo taurė, Kasablanka, Marokas;
2026 m. kovo 28 d. – 7 vieta, Europos jaunių dziudo taurė, Teplicė, Čekija;
2026 m. gegužės 16 d. – 5 vieta, Europos jaunių dziudo taurė, Bielsko-Biala, Lenkija;
2026 m. birželio 29 d. – 7 vieta, Europos jaunių čempionatas, Gran Kanarija, Ispanija;
2026 m. rugpjūčio 20 d. – 7 vieta, pasaulio jaunių čempio­natas, Gvajakilis, Ekvadoras.

Už kiekvieno rezultato – kasdienis darbas
Aukšti rezultatai tarptautinėje arenoje neatsiranda savaime. Už jų slypi daugybė treniruočių, disciplina, atkaklumas, fizinis ir psichologinis pasirengimas bei gebėjimas mokytis iš kiekvienos kovos.
Svarbią Nato sportinio kelio dalį sudaro darbas su treneriu Kęstu Vitkausku. Nuoseklus sportininko ir trenerio darbas lei­džia kryptingai ruoštis svarbiau­sioms sezono varžyboms ir žingsnis po žingsnio siekti vis aukštesnių rezultatų.
2026 metų sezonas parodė, kad Natas jau yra konkurencingas tarp­tautiniame lygyje. Dvi 7-osios ­vietos – Europos ir pasaulio čempionatuose – bei aukso medalis Afrikos taurėje yra solidus pagrindas tolesniam sportiniam augimui.
Didžiuojamės Elektrėnų savi­valdybės sporto centro auklėtiniu Natu Aleksejūnu ir jo treneriu Kęstu Vitkausku. Linkime nesustoti, toliau atkakliai treniruotis ir siekti dar aukštesnių rezultatų bei svajonių ant tarptautinio dziudo tatamio!

ESSC inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Tautinis kostiumas
VIEVIO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LENKIJOJE
Smarvė išKazokiškių nesitraukia
„Mes neskaičiuojame kalorijų, mes skaičiuojame šypsenas“ – Vievyje duris atvėrė „Honeypie“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių
Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui
Naujas etapas Elektrėnų ledo ritulyje: penki treneriai – viena bendra kryptis
Elektrėnų savivaldybės sportininkai – tarp Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo prizininkų

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44