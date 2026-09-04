Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas, treniruojamas Kęsto Vitkausko, 2026-uosius metus palydi įspūdingais rezultatais tarptautinėje dziudo arenoje. Sportininkas šiemet ne kartą lipo ant aukščiausio lygio varžybų tatamio ir įrodė galintis konkuruoti su stipriausiais savo amžiaus grupės sportininkais.
Vienas svarbiausių šio sezono rezultatų – 7-oji vieta pasaulio jaunių čempionate. 2026 m. rugpjūčio 20 d. Gvajakilyje, Ekvadore, vykusiame pasaulio jaunių (kadetų) dziudo čempionate Natas Aleksejūnas svorio kategorijoje iki 73 kg užėmė 7-ąją vietą. Oficialiuose IJF rezultatuose sportininkas įrašytas tarp aštuntuko geriausių savo kategorijos atletų.
Tai buvo svarbus sezono akcentas, tačiau tikrai ne vienintelis Nato pasiekimas.
Sėkmingas 2026 metų sezonas
Metus Natas pradėjo itin sėkmingai. Sausio 24 d. Kasablankoje, Maroke, vykusiame Afrikos jaunių dziudo taurės etape, jis iškovojo aukso medalį svorio kategorijoje iki 73 kg. Dieną prieš tai, sausio 23 d., jis dalyvavo ir jaunių Afrikos taurės varžybose, kuriose užėmė 2-ąją vietą.
Kovo 28 d. Čekijos mieste Teplicėje vykusiame Europos jaunių dziudo taurės etape Natas užėmė 7-ąją vietą svorio kategorijoje iki 73 kg.
Dar vienas aukštas rezultatas pasiektas gegužės 16 d. Bielsko-Bialoje, Lenkijoje, vykusiame Europos jaunių taurės etape. Čia Natas iškovojo 5-ąją vietą.
O birželio 29 d. Gran Kanarijoje, Ispanijoje, vykusiame Europos jaunių čempionate Natas taip pat pasiekė puikų rezultatą – užėmė 7-ąją vietą.
Sezoną vainikavo rugpjūčio 20 d. pasiektas rezultatas Ekvadore – 7-oji vieta pasaulio jaunių čempionate.
Rezultatų seka kalba pati už save
Nato 2026 metų rezultatai:
2026 m. sausio 24 d. – 1 vieta, Afrikos jaunių dziudo taurė, Kasablanka, Marokas;
2026 m. kovo 28 d. – 7 vieta, Europos jaunių dziudo taurė, Teplicė, Čekija;
2026 m. gegužės 16 d. – 5 vieta, Europos jaunių dziudo taurė, Bielsko-Biala, Lenkija;
2026 m. birželio 29 d. – 7 vieta, Europos jaunių čempionatas, Gran Kanarija, Ispanija;
2026 m. rugpjūčio 20 d. – 7 vieta, pasaulio jaunių čempionatas, Gvajakilis, Ekvadoras.
Už kiekvieno rezultato – kasdienis darbas
Aukšti rezultatai tarptautinėje arenoje neatsiranda savaime. Už jų slypi daugybė treniruočių, disciplina, atkaklumas, fizinis ir psichologinis pasirengimas bei gebėjimas mokytis iš kiekvienos kovos.
Svarbią Nato sportinio kelio dalį sudaro darbas su treneriu Kęstu Vitkausku. Nuoseklus sportininko ir trenerio darbas leidžia kryptingai ruoštis svarbiausioms sezono varžyboms ir žingsnis po žingsnio siekti vis aukštesnių rezultatų.
2026 metų sezonas parodė, kad Natas jau yra konkurencingas tarptautiniame lygyje. Dvi 7-osios vietos – Europos ir pasaulio čempionatuose – bei aukso medalis Afrikos taurėje yra solidus pagrindas tolesniam sportiniam augimui.
Didžiuojamės Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtiniu Natu Aleksejūnu ir jo treneriu Kęstu Vitkausku. Linkime nesustoti, toliau atkakliai treniruotis ir siekti dar aukštesnių rezultatų bei svajonių ant tarptautinio dziudo tatamio!
ESSC inf.