Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui

Rugpjūčio 17–21 dienomis Elektrėnų sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ šokėjai vasarą palydėjo ypatingai – susibūrę į sportinių šokių vasaros stovyklą, skirtą pasiruošti naujam šokių sezonui.
Penkios dienos buvo kupinos sporto, šokio, intensyvių treniruočių, naujų iššūkių ir, žinoma, geros nuotaikos. Stovykla tapo puikia galimybe po vasaros atostogų vėl susitikti visai šokių bendruomenei, prisiminti jau išmoktus žingsnelius, tobulinti techniką ir išsikelti naujus tikslus artėjančiam sezonui.
Sportiniai šokiai reikalauja ne tik gražių judesių, bet ir ištvermės, disciplinos, susikaupimo bei nuolatinio darbo su savimi. Todėl stovyklos metu didelis dėmesys buvo skiriamas šokėjų fiziniam pasirengimui, koordinacijai, judesių tikslumui ir šokio technikai.
Tačiau stovykla neapsiribojo vien tik intensyviu darbu. Ne mažiau svarbi jos dalis – bendrystė. Kartu praleistas laikas padėjo šokėjams dar labiau susipažinti, susirasti naujų draugų, sustiprinti tarpusavio ryšį ir pajusti, kad „Žiburėliai“ – tai ne tik šokių klubas, bet ir didelė, vieninga komanda.
Už galimybę organizuoti stovyklą norime padėkoti Elektrėnų sporto centrui, Elektrėnų savivaldybei bei klubo lankytojų tėveliams.
Naujas sezonas prasideda! Tegul jis būna kupinas muzikos, judesio, drąsos, pergalių ir, svarbiausia, meilės šokiui!
Jeigu ir Jūs norite susipažinti su šokių pasaulio paslaptimis, kviečiame registruotis į naujai renkamą pradedančiųjų grupę, kurioje laukiami vaikai nuo 5 metų amžiaus. Dėl užsiėmimų laiko kreiptis į klubo vadovę Mariją Prūsaitis +370 672 69669.
Marija Grigaliūnaitė-Prūsaitis