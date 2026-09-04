Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui

Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui

Rugpjūčio 17–21 dienomis Elektrėnų sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ šokėjai vasarą palydėjo ypatingai – susibūrę į sportinių šokių vasaros stovyklą, skirtą pasiruošti naujam šokių sezonui.
Penkios dienos buvo kupinos sporto, šokio, intensyvių treniruočių, naujų iššūkių ir, žinoma, geros nuotaikos. Stovykla tapo puikia galimybe po vasaros atostogų vėl susitikti visai šokių bendruomenei, prisiminti jau išmoktus žingsnelius, tobulinti techniką ir išsikelti naujus tikslus artėjančiam sezonui.
Sportiniai šokiai reikalauja ne tik gražių judesių, bet ir ištvermės, disciplinos, susikaupimo bei nuo­latinio darbo su savimi. Todėl stovyklos metu didelis dėmesys buvo skiriamas šokėjų fiziniam pasirengimui, koordinacijai, judesių tikslumui ir šokio technikai.
Tačiau stovykla neapsiribojo vien tik intensyviu darbu. Ne mažiau svarbi jos dalis – bendrystė. Kartu praleistas laikas padėjo šokėjams dar labiau susipažinti, susirasti naujų draugų, sustip­rinti tarpusavio ryšį ir pajusti, kad „Žiburėliai“ – tai ne tik šokių klubas, bet ir didelė, vieninga ­ko­manda.
Už galimybę organizuoti stovyklą norime padėkoti Elektrėnų sporto centrui, Elektrėnų savivaldybei bei klubo lankytojų tėveliams.
Naujas sezonas prasideda! ­Tegul jis būna kupinas muzikos, judesio, drąsos, pergalių ir, svarbiausia, meilės šokiui!
Jeigu ir Jūs norite susipažinti­ su šokių pasaulio paslaptimis, kviečiame registruotis į naujai renkamą pradedančiųjų grupę, kurioje laukiami vaikai nuo 5 metų amžiaus. Dėl užsiėmimų laiko kreiptis į klubo vadovę ­Mariją Prūsaitis +370 672 69669.

Marija Grigaliūnaitė-Prūsaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Tautinis kostiumas
VIEVIO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LENKIJOJE
Smarvė išKazokiškių nesitraukia
„Mes neskaičiuojame kalorijų, mes skaičiuojame šypsenas“ – Vievyje duris atvėrė „Honeypie“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių
Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui
Naujas etapas Elektrėnų ledo ritulyje: penki treneriai – viena bendra kryptis
Elektrėnų savivaldybės sportininkai – tarp Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo prizininkų

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44