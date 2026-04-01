AUKŠTOS ĮTAMPOS PRAKTINIO MOKYMO LABORATORIJOS ATIDARYMAS EPMC!

Elektrėnų profesinio mokymo centre tvyrojo ypatinga atmosfera – įvyko ne tik Lietuvos elektros energetikos asociacijos (LEEA) visuotinis susirinkimas, bet ir EPMC bendruomenei reikšmingas įvykis – atidaryta aukštos įtampos praktinio mokymo laboratorija!
Laboratorijos atidarymas – svarbus bei strategiškai reikšmingas žingsnis stiprinant elektriko profesinio rengimo kokybę. Naujoji laboratorija gerokai praplečia praktinio mokymo galimybes, suteikdama mokiniams progą dirbti su modernia įranga, pažinti realias darbo sąlygas ir ugdyti kompetencijas, kurios šiandien ypač vertinamos darbo rinkoje. Čia teorinės žinios virsta praktiniais gebėjimais, o mokymasis tampa dar artimesnis tikrovei.
Šventės metu sveikinimo žodžius tarė EPMC direktorė L. Triponienė, Energetikos ministerijos viceministrė E. Gudauskienė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras R. Zuoza. Renginio svarbą akcentavo LEEA prezidentas K. Jauniškis, pabrėžęs glaudaus bendradarbiavimo tarp švietimo bei energetikos sektoriaus reikšmę.
Renginyje taip pat savo įžvalgomis dalijosi „Litgrid“ ir ESO atstovai, pristatę aktualiausias energetikos sektoriaus tendencijas, iššūkius bei ateities perspektyvas. Jų pranešimai įkvėpė diskusijoms ir paskatino dar labiau domėtis sparčiai besikeičiančia energetikos sritimi.
Nuoširdžiai dėkojame mokymo centro partneriams už jų reikšmingą indėlį kuriant šią laboratoriją – „Armetlina“, „Žilinskis ir Co“, „Elektromontuotojas“, LEEA, SDG, „Gerhard Petri Vilnius“ ir „Neiluva“. Jų bendradarbiavimas, pasitikėjimas bei parama leidžia mums augti, tobulėti ir kurti pažangią mokymosi aplinką.
Tikime, kad ši diena tapo nauju impulsu visai bendruomenei – drąsiau siekti, kurti bei žengti pirmyn. Dideli pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnių, o svarbiausia yra pradėti!
Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.