Ancius M. Murray knygos „Nepaprasta Džono ir Adelės kelionė“ pristatymas Kazokiškėse

Nijolė Kudabienė, Darius Ancius, Lionė Urbanavičienė, Marija Anciuvienė, Arvydas Vyšniauskas
Šeštadienio popietę Kazokiškių salė alsavo šiluma ir jaukumu, prisipildžiusi žmonių balsų nekantriai laukė knygos „Nepaprasta Džono ir Adelės kelionė“ pristatymo. Čia susirinkusieji turėjo progą susitikti su kūrinio bendraautoriais – kraštiete Marija Anciuviene ir jos vyru Dariumi Anciumi, kurie į renginį atskrido iš tolimos Belgijos. Į susitikimą sugužėjo gausus būrys kazokiškiečių, Marijos bei Dariaus giminaičių ir bičiulių – visi norėjo pasidžiaugti knygos gimimu ir širdingai pasveikinti jos kūrėjus. Džiaugiamės, kad į renginį atėjo ir Marijos tėtis gydytojas, profesorius Aleksas Petrauskas, kuriam šiais metais suėjo 102 metai. Galime pasididžiuoti, kad Petrauskų giminė garsina Kazokiškių kraštą.
Pristatymą jautriai ir profesionaliai vedė poetas ir Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas kartu su rašytoja, poete Nijole Kudabiene. Klausydamiesi jų pokalbio su autoriais, mes įžengėme į jų kūrybos užkulisius. Sužinojome, kaip trys autoriai pynė romano giją. Iš pažiūros, atrodo, kad knygos autorius yra vienas – Ancius M. Murray, bet taip pasivadinę trys autoriai: fizikas Darius Ancius, teisininkė Marija Anciuvienė ir airių rašytoja Mary Catherine Murray. Kurti šią knygą paskatino artima ir daugiametė jų draugystė. Galėjome sužinoti, kaip kilo idėja sukurti šį romaną, kodėl pirma knyga buvo išleista anglų kalba, ir dar daug įvairių Marijos ir Dariaus Ancių kūrybos ir veiklos faktų. Sužinojome, kad ši knyga – tai ne tik pasakojimas, bet ir kvietimas pažinti vienas kitą, išdrįsti keistis, eiti drauge net tada, kai atrodo, kad kelias aptemo ir baigiasi paskutinis lašas kuro.
Jaukumo ir šventiškos nuotaikos renginiui suteikė Lionės Urbonavičienės atliekamos dainos.
Popietė prabėgo nejučia. Joje galėjome ne tik pabendrauti su savo kraštiete, bet ir pasimėgauti turiningu, dvasingu buvimu kartu.
Daiva Pileckienė