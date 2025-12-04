Apie pinigus, turto mokesčius, vandenį sportininkams, planus ir kitus reikalus, svarbius kiekvienam

Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė (tribūnoje kairėje) ir Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė tarybos narius įtikino, kad Kietaviškėms naujos poilsio erdvės yra gyvybiškai reikalingos
Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame lapkričio 28 dieną, visiems 25 sprendimų projektams taryba pritarė be didelių ginčų… Ar tai galėtų reikšti, kad Elektrėnų savivalda dirba gerai ir sutartinai… Tai sužinosite perskaitę straipsnį arba pažiūrėję posėdžio transliacijos įrašą savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt.
Apie biudžeto ir mero pinigus
Posėdis pradėtas buvo sveikinimu tarybos nariui Gediminui Zagorskiui, nes jis vienas iš tarybos narių lapkričio mėnesį šventė gimtadienį. Po pasveikinimo ir patvirtinus darbotvarkę, buvo pradėtas 2025–2027 metų biudžeto svarstymas. Šį kartą biudžetą keitė ne todėl, kad jį reikėjo padidinti, o todėl, kad reikėjo sumažinti. Per 1,3 mln. eurų biudžetas sumažintas todėl, kad dalis vykdomų projektų ir ES paramos lėšų buvo perkelta į kitus laikotarpius. Bet savivaldybės biudžetas renkamas gerai, kiti Valstybės ir Europos Sąjungos asignavimai skirti pagal planą, todėl projekte šildymo kompensacijoms numatyta skirti beveik 200 tūkst. Eur, papildomai lėšų bus skirta mokymo biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui iš dalies finansuoti, baseino tribūnų bei įėjimo, plaukimo, buvimo laiko skaitmenizuotai kontrolei įrengti ir pan. Taryba pritarė beveik 9 tūkst. Eur papildomai skirti ledo ritulio klubui Elektrėnų „Energija“. Klubo vadovas Andrej Korneičiuk tarybos narius informavo apie klubo biudžetą, rėmėjų indėlį, bet norint klubui Elektrėnų „Energija“ išlikti Baltijos ledo rutulio lygoje, tenka žaisti 8 rungtynėmis daugiau, o 2025 metų biudžete išlaidos toms rungtynėms nebuvo numatytos. Andrej tarybą informavo apie kitų komandų – tokių, kaip Talino, Rygos ar Kijevo – biudžetus, kurie esą kelis kartus didesni nei „Energijos“ klubo.
Biudžeto pakeitimą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo vedėja Oksana Salecienė tarybai taip pat teikė sprendimo projektą dėl mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo… Mero lėšų skirstymo aprašą pakeisti teko dėl Vyriausybės atstovų įstaigos rašto, kuriuo kreipėsi į savivaldybių tarybas ir merus, prašydama įvertinti mero rezervo lėšų naudojimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą ir, esant poreikiui, pakeisti galiojantį reglamentavimą. Mero lėšų skirstymą kartą kritikavo ir Elektrėnų savivaldybės opozicijoje dirbantis tarybos narys Edvardas Baleišis. Pagal naująjį aprašą lėšas, kurios bus skiriamos nuo stichinių nelaimių nukentėjusių gyventojų žalos atlyginimui, vertins nepriklausomi žalų vertintojai, apraše nustatytos procedūros dėl lėšų skyrimo ir panaudojimo kontrolės. Mažesnės kontrolės reikės paramai, neviršijančiai 4 tūkst. Eur.
Geriau būti neturtingam
Taryboje buvo nutarta vieną savivaldybės pilietę, gyvenančią rekreacinei zonai priklausančiame žemės sklype, 100 proc. atleisti nuo žemės mokesčio 2025 metams. Tos pilietės atleidimo nuo žemės mokesčio klausimas sprendžiamas kiekvienais metais nuo Elektrėnų savivaldybės įkūrimo. Pilietė gyvena brangiai įvertintame sklype, bet žemės mokesčiui susimokėti pajamų neturi. Kiti savivaldybėje gyvenantys piliečiai nekilnojamojo turto mokesčius mokėti privalės pagal naująją nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarką. Neapmokestinamas bus gyvenamas būstas iki 450 tūkst. vertės. T.y. piliečiams, gyvenantiems butuose ar mažuose nuosavuose namuose, to mokesčio mokėti nereikės. Bet jei gyvenamas būstas viršys 450 tūkst. eurų, teks mokėti 0,1 proc. nuo turto mokestinės vertės. Kitam nekilnojamajam turtui – ne gyvenamajam būstui – fiziniams asmenims teks mokėti 0,6 proc. nuo turto vertės. Juridiniams asmenims priklausančiam apleistam ir neprižiūrimam turtui mokesčių teks mokėti net 5 proc. nuo turto vertės. Tvarkingai turtą prižiūrintiems juridiniams asmenims už turtą teks mokėti 0,7 proc. nuo turto vertės. Tiesa, mažoms ir labai mažoms įmonėms savivaldybė taikys 50 proc. nuolaidą. Be to, verslininkai dar 0,2 proc. nuo turto vertės privalės sumokėti į Valstybės gynybos fondą.
Laidosis nemokamai, o už reklamų stendus teks susimokėti
Jei kas nežinojote, tai žinokite, kad Vievyje, savivaldybės lėšomis, pastatytas 48 nišų kolumbariumas…Tiesa, kol kas įrengtos tik 24 nišos. Savivaldybė už tokį mirusiųjų palaikų saugojimą mokesčių imti negali, bet taryba nustatė tvarką, kaip tvarkingai palaikus į nišas sudėti ir plokštėse išgraviruoti užrašus. Tam savivaldybės taryba patvirtino kolumbariumo nišose kremuotų palaikų laidojimo tvarkos aprašą. Aprašo pakeitimai leis iškalti (išgraviruoti) užrašus akmens plokštėje pagal kiekvieno kolumbariumo architektūrinius sprendinius, taip pat išvengti situacijos, kai apatinės kolumbariumo nišos, kurios laidojantiems asmenims yra nepatrauklios, bus užpildomos nuosekliai, o ne paskiausiai. T.y. palaikus kolumbariume laidoti bus galima tik eilės tvarka – iš viršaus į apačią, o už plokštės išgraviravimą teks mokėti patiems.
Taryba taip pat pritarė Vietinės rinkliavos tvarkai už leidimo išdavimą išorinei reklamai statyti savivaldybės teritorijoje. Taryba nustatė naujas vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą kainas. Miestų teritorijose reklamų stendų mokesčiai būtų 29 Eur/ kv.m, ne miestų teritorijose – 14 Eur/kv.m. Savivaldybei nepriklausančiose teritorijose kainos nustatytos vienodos tiek miestuose, tiek kaimuose – 10 Eur/kv.m. Pritarus šiam sprendimo projektui, naikinama 100 proc. lengvata už savivaldybei nuosavybės teise nepriklausančiuose ar patikėjimo teise nevaldomuose objektuose įrengtą reklamą.
Visi norės gyventi kaime
Naujosiose Kietaviškėse pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės kvietimą priemonei „Viešosios infrastruktūros gerinimas“ planuojama teikti paraišką ir šiuolaikiškai sutvarkyti maudyklą. Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė tarybos narius įtikino, kad to reikia tam, kad ateityje būtų galima įgyvendinti bendruomenės svajonę turėti tvarkingą, funkcionalią ir jaukią poilsio erdvę. Taryba pritarė leisti tam projektui teikti paraišką. Poilsio zoną naujai įrengti planuojama prie UAB „Bartžuvė“ priklausančio tvenkinio. Seniūnė užtikrino, kad „Bartžuvei“ tas tvenkinys reikalingas tik užtikrinti žuvų maitinimą. Bendrovė retkarčiais iš šio tvenkinio išleidžia vandenį tam, kad išvalytų dugną ir iš karto vėl jį užpila. Prie naujojo Kietaviškių „pliažo“ planuojama padaryti naują įvažiavimą, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, apšvietimą, įrengti pavėsines, vaikų žaidimo aikštelę, pliažo tinklinio aikštelę, padaryti patogią prieigą prie vandens, įrengti du pontoninius tiltus, užvežti smėlio. Preliminari projekto vertė – 125 tūkst. Eur, iš kurių savivaldybės dalis – 60 proc., o Europos Sąjungos lėšos – 40 proc.
Kita pagal VVG kvietimą priemonei „Viešųjų paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“ teikiama paraiška projektui „Viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Abromiškėse“. Pagal šį projektą planuojama gauti lėšų šalia Abromiškių svirno, kur veikia Elektrėnų krašto muziejus, įrengti naują trinkelių ir akmens skaldos dangą, sutvarkyti pėsčiųjų taką, įrengti aikštelės apšvietimą su saulės baterijomis bei atnaujinti sporto aikštyno dangą. Taip pat įrengti dviračių stovus, suoliukus, stogines, sūpynes, informacinius stendus ir poilsio zoną, pasodinti augalų ir pan. Lėšų poreikis paskaičiuotas 181 362,99 Eur, bet projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – tik 149 996,72 Eur. Iš ES struktūrinių fondų finansuojama 40 proc. projekto vertės. Kitą dalį išlaidų teks finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Taip pat pagal VVG projektą planuojama gauti 95 proc. ES lėšų projektui „Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo viešųjų paslaugų plėtra Žebertonių bendruomenėje“. Žebertonyse planuojama bendruomenės pastato rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas ir kt. Projektui įvykdyti reikėtų per 63 tūkst. Eur, iš kurių 5 proc. finansuos savivaldybė.
Kiti rūpesčiai
Iš viso posėdyje apsvarstyti 25 klausimai. Taryba pritarė papildomam susitarimui su „VIA Lietuva“ ir sumokėti kelio Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys remontui savo dalį. Savivaldybės dalis pagal susitarimą yra dviračių ir pėsčiųjų tako nutiesimas, apšvietimo dalis ir papildomų nuovažų įrengimas. Savivaldybė prie šio projekto prisidės per 1 mln. Eur.
Kiti klausimai, kurie buvo svarstomi posėdyje, buvo apie patalpų nuomos konkursus, patalpų perdavimus nevyriausybinėms organizacijoms, turto perdavimai iš vienos įstaigos kitoms ir pan. Posėdžio pabaigoje daug klausimų irgi nebuvo. Tarybos nariams rūpėjo baseino pridavimas, baseino apšildymo išlaidos ir kas baseine maudosi, jei jis nėra priduotas. Atsakymas, kas baseine maudosi, buvo toks: treniruojasi sportininkai. Sportininkai įvertins, ar baseino vonia suremontuota tinkamai. Apie baseino pridavimo aktualijas savivaldybė išplatino specialų pranešimą spaudai.