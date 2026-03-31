Kovo 21-oji Elektrėnuose: bendrystė, šypsenos ir žmonių su Dauno sindromu istorijos

Kovo 21-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė žmonių su Dauno sindromu diena. Ši diena skirta priminti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, vertas pagarbos, supratimo ir vietos bendruomenėje.
Ši data pasirinkta neatsitiktinai – ji simbolizuoja tris 21-osios chromosomos kopijas, sukeliančias šį genetinį kitoniškumą, būdingą žmonėms, turintiems Dauno sindromą. Tarptautinės iniciatyvos šią dieną skatina visuomenę daugiau kalbėti apie žmonių su Dauno sindromu gyvenimą, jų galimybes, svajones ir svarbą bendruomenėje.
Elektrėnuose šią dieną mini ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Elektrėnų Viltis“. Šiai progai bendruomenė surengė simbolinę fotosesiją, kurioje dalyvavo du bendrijos nariai – 45-erių Žilvinas ir 17-metis Edvardas. Jų istorijos skirtingos, tačiau abu juos vienija nuoširdumas, gyvenimo džiaugsmas ir noras būti tarp žmonių.
Fotosesiją įamžinti padėjo fotografas Deividas Akelis, kuris užfiksavo šiltas bendruomenės akimirkas.
Žilvinui – 45-eri. Jo globėja sako, kad jame labai daug gėrio, ramybės ir dėkingumo. Žilvinas mėgsta piešti, klausytis muzikos, šokti, groja gitara ir akordeonu. Jam patinka gražiai pasipuošti, skaniai pavalgyti ir dalyvauti įvairiose veiklose.
Žilvinas lankosi socialinėse dirbtuvėse Vievyje, kur atlieka įvairius darbus ir bendrauja su kitais žmonėmis. Jo globėja sako, kad labai svarbu, jog visuomenėje būtų daugiau žinių apie žmones su Dauno sindromu, daugiau pagarbos ir kantrybės, o svarbiausia – atvirų pokalbių.
„Aš laiminga, kai jis laimingas“, – sako ji.
Septyniolikmetis Edvardas mokosi Vilniaus „Atgajos“ mokykloje. Tai labai aktyvus ir gyvenimą mylintis jaunuolis, kuriam itin svarbus bendravimas. Edvardas mėgsta būti tarp žmonių, dalyvauti veiklose ir jaustis bendruomenės dalimi.
Jam patinka šokti, dainuoti, lankytis koncertuose, keliauti, gražiai pasipuošti. Edvardas taip pat sportuoja ir lanko bokso treniruotes, kurios padeda stiprinti jo ištvermę bei pasitikėjimą savimi.
Nors kartais jam sunkiau išreikšti mintis žodžiais, muzika Edvardui yra labai artima – jis puikiai jaučia ritmą ir mėgsta dainuoti. Viena iš jo svajonių – vieną dieną užlipti ant didžiosios scenos ir sudainuoti.
Žilvinas ir Edvardas primena, kad žmones su Dauno sindromu vienija paprasti, bet labai svarbūs dalykai – noras būti tarp žmonių, bendrauti ir jaustis reikalingiems.
Po ilgesnės pertraukos Elektrėnuose atsinaujina ir bendrijos „Elektrėnų Viltis“ veikla. Bendruomenė pamažu vėl buriasi, atsiranda naujų iniciatyvų, susitikimų ir veiklų.
Čia organizuojami įvairūs užsiėmimai – meno terapija, šokių veiklos, bendruomeniniai susitikimai, išvykos ir kitos iniciatyvos, kurios padeda žmonėms su intelekto negalia atsiskleisti ir drąsiau dalyvauti visuomenės gyvenime.
Artimiausiu metu bendrija planuoja dar labiau plėsti savo veiklas – organizuoti edukacijas, kūrybinius užsiėmimus, bendruomenines išvykas bei sveikatinimo veiklas. Didelis dėmesys bus skiriamas sveikai gyvensenai ir fiziniam aktyvumui – planuojamos judėjimo, sporto ir kitos veiklos, skatinančios aktyvų gyvenimo būdą.
Taip pat siekiama stiprinti žmonių su intelekto negalia socialinius įgūdžius, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi bei skatinti jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Tarptautinė žmonių su Dauno sindromu diena dar kartą primena, kad svarbiausia – matyti žmogų, o ne jo diagnozę. Kartais pakanka visai nedaug: supratimo, šypsenos ir noro būti kartu.
Būtent tokias akimirkas ir siekia kurti „Elektrėnų Viltis“ – bendruomenę, kurioje kiekvienas žmogus gali jaustis priimtas ir reikalingas.
