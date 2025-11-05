„Yrakaipyrai“ – komanda,kuri žaidžia širdimi

Elektrėnų bibliotekoje­ antra­dienį, spalio 28 d., vėl virė aistros, tradicinis antradienio „Auksinis­ protas“ pritraukė gausų būrį pro­tautojų. Po įtemptos kovos nuga­lėtoja tapo komanda „Bus gerai!“
„Elektrėnų kronika“ jau ne kartą rašė apie populiarų miestiečių žaidimą „Protmūšį“, kuris kiekvieną ­savaitę suburia būrį žinių ir azarto ištroškusių elektrėniškių. Čia žmonės renkasi ne tik dėl noro laimėti, bet ir dėl bendrystės, gero laiko bei smagaus proto iššūkio.

Po įtemptos kovos nugalėjo komanda „Bus gerai!“

 

Šio žaidimo Elektrėnuose pradžia – kukli: pirmieji „Protmūšiai“ vyko „Maximos“ picerijoje, tačiau­ augant susidomėjimui, renginys persikėlė į Elektrėnų viešąją bib­lioteką, kur dabar kiekvieną kartą susirenka pilna salė dalyvių.
Tarp komandų, kurios drąsiai stoja į žinių dvikovas, išsiskiria viena ypatinga – „Yrakaipyrai“. Ši komanda į žaidimą pakvietė ir mūsų žurnalistą, tad turėjome progą iš arti pamatyti, kaip žaidžia žmonės, kuriems svarbiausia – ne tik taškai, bet ir nuoširdumas.

„Auksinis protas“ pritraukia gausų būrį protautojų

 

Šį sezoną „Yrakaipyrai“ užėmė ketvirtąją vietą. Komandos nariai pabrėžia, kad susibūrė ne tam, jog bet kokia kaina laimėtų, o kad smagiai, prasmingai ir kartu praleistų laiką.
Kiekvienas susitikimas jiems tampa ne tik mūšiu dėl taškų, bet ir maža švente, kurioje svarbiausia – bendrystė, juokas ir naujos žinios. Kartais pavyksta atsakyti tiksliai, kartais pritrūksta sekundės ar įkvėpimo, tačiau po kiekvieno žaidimo visi išsiskirsto laimingi.
„Protmūšis“ Elektrėnuose – tai vieta, kur susitinka ne tik protai, bet ir širdys. O „Yrakaipyrai“ yra puikus pavyzdys, kad tikroji pergalė – ne ­rezultatas lentelėje, o kelias, draugai ir gera energija, kurią jie spinduliuo­ja kiekviename žaidime.
 

Robertas Šarknickas

