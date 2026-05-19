Elektrėnų policijos pareigūnai prisidėjo priemiško atkūrimo iniciatyvos

Geri darbai ateities kartoms

 

Elektrėnų policijos komisariato pa­reigūnai aktyviai prisidėjo prie aplinkosaugos iniciatyvos ir dalyvavo sodinukų sodinime Jagėlonių miške. Ši prasminga veikla ne tik leido prisidėti prie gamtos išsaugojimo, bet ir sutei­kė galimybę kolektyvui pabūti kartu ­neformalioje aplinkoje, pabendrauti bei stiprinti ­bendruomeniškumą.
Pareigūnai džiaugiasi galėję palikti­ mažą, tačiau reikšmingą indėlį ateities ­kartoms, prisidedant prie Lietuvos miškų atkūrimo ir puoselėjimo.
Buvo atsodinama 2025 m. kirtavietė, kurioje pasodintas naujos kartos miškas. 1,3 ha plote pareigūnai pasodino 400 juodalksnių, tiek pat beržų ir 3500 vnt. eglės sodmenų, išaugintų VĮ Valstybinių miškų urėdijos medelynuose.
Elektrėnų policijos komisariatas nuo­širdžiai dėkoja Valstybinės miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio Semeliškių girininkijos kolektyvams už šiltą priėmimą, profesionalų instrukta­žą ir vaišingumą.
Tokios iniciatyvos stiprina ins­titucijų bendradarbiavimą ir skatina atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.

Red. inf.

