Elektrėnų policijos pareigūnai prisidėjo priemiško atkūrimo iniciatyvos

Geri darbai ateities kartoms
Elektrėnų policijos komisariato pareigūnai aktyviai prisidėjo prie aplinkosaugos iniciatyvos ir dalyvavo sodinukų sodinime Jagėlonių miške. Ši prasminga veikla ne tik leido prisidėti prie gamtos išsaugojimo, bet ir suteikė galimybę kolektyvui pabūti kartu neformalioje aplinkoje, pabendrauti bei stiprinti bendruomeniškumą.
Pareigūnai džiaugiasi galėję palikti mažą, tačiau reikšmingą indėlį ateities kartoms, prisidedant prie Lietuvos miškų atkūrimo ir puoselėjimo.
Buvo atsodinama 2025 m. kirtavietė, kurioje pasodintas naujos kartos miškas. 1,3 ha plote pareigūnai pasodino 400 juodalksnių, tiek pat beržų ir 3500 vnt. eglės sodmenų, išaugintų VĮ Valstybinių miškų urėdijos medelynuose.
Elektrėnų policijos komisariatas nuoširdžiai dėkoja Valstybinės miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio Semeliškių girininkijos kolektyvams už šiltą priėmimą, profesionalų instruktažą ir vaišingumą.
Tokios iniciatyvos stiprina institucijų bendradarbiavimą ir skatina atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.
