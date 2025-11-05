VIEVIO EŽERAS SAUGESNIS IR ŠVARESNIS

VIEVIO EŽERAS SAUGESNIS IR ŠVARESNIS

Pylimo upelis po valymo darbų

 

Elektrėnų savivaldybės administracijos iniciatyva atlikti darbai, kurių metu iš Vievio ežero dugno pašalintos ilgus metus ten buvusios metalinės konstrukcijos. Atlikus darbus iš dugno buvo ištraukti seni, rūdijantys ­metalo fragmentai, galėję kelti pavojų plaukikams, valtimis ar kitomis vandens priemonėmis plaukiojantiems žmonėms.
„Siekiame, kad Vievio ežeras būtų ne tik graži poilsio vieta, bet ir saugi visiems jį lankantiems. Ši iniciatyva – dalis darbo, siekiant išsaugoti mūsų gamtos turtus ir kurti švaresnę aplinką“, – sako Vievio seniūnijos atstovai.
Mūsų visų tikslas – Vievio ežeras švarus, saugus ir patrauklus poilsiui!

Vievio seniūnijos informacija
