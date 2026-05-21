Sėkminga dailiojo čiuožimo sezono pabaiga su 9-iais medaliais!

Balandžio 18–19 d. Kauno ledo arenoje vyko tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Tomas Cup 20 th“ bei Lietuvos čiuožimo federacijos Grand Prix Finalas 2026.
Šiose varžybose dalyvavo 18 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 9-ias prizines vietas, penkias pirmas ir keturias trečias vietas.
Geriausius rezultatus parodė ir ant nugalėtojų pakylos lipo šios sportininkės:
1-ą vietą ir aukso medalį mažiausiųjų Pre-Chicks B grupėje iškovojo Monika Molytė. Monika, šio sezono metu perėjusi į aukštesnę grupę, sėkmingai užėmė pirmas vietas.
Chicks C grupėje geriausiai pasirodė Fausta Vaznytė, kuri iškovojo 1- vietą.
Intermediate jaunių grupėje 3-ią vietą laimėjo Deimantė Pulauskaitė.
Junior-jaunimo grupėje Urtė Isabel Prūsaitė užėmė 3 vietą.
Cubs B jaunių grupėje tarp 17-os dalyvių Goda Važnevičiūtė užėmė aukštą 4-tą vietą.
Elementų varžybose mūsų sportininkės laimėjo šias vietas:
Tėja Sokolovskaja 2012–2011 A grupėje iškovojo 1 vietą, Greta Speičytė šioje grupėje užėmė 3-ią vietą.
Kamilė Pavlenko 2019 A grupėje iškovojo 1 vietą,
Urtė Bagdzevičiūtė 2014–2013 A grupėje laimėjo 3 vietą,
Luknė Matusevičiūtė 2019 C grupėje laimėjo 1-vietą, tai buvo pirmos Luknės dailiojo čiuožimo varžybos.
Sveikinimai visoms sportininkėms bei trenerei ir dėkojame Elektrėnų sporto centrui už galimybę dalyvauti šiose varžybose.
Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“