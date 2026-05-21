Sėkminga dailiojo čiuožimo sezono pabaiga su 9-iais medaliais!

Balandžio 18–19 d. Kauno ledo ­arenoje vyko tarptautinės dailiojo ­čiuožimo varžybos „Tomas Cup 20 th“ bei Lietuvos čiuožimo federacijos Grand Prix Finalas 2026.
Šiose varžybose dalyvavo 18 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 9-ias prizines vietas, penkias pirmas ir keturias trečias vietas.

Geriausius rezultatus parodė ir ant nu­galėtojų pakylos lipo šios sporti­ninkės:
1-ą vietą ir aukso medalį mažiausiųjų Pre-Chicks B grupėje iškovojo Monika Molytė. Monika, šio sezono metu perėjusi į aukštesnę grupę, sėkmingai užėmė pirmas vietas.
Chicks C grupėje geriausiai pasirodė Fausta Vaznytė, kuri iškovojo 1- vietą.
Intermediate jaunių grupėje 3-ią vietą laimėjo Deimantė Pulauskaitė.
Junior-jaunimo grupėje Urtė Isabel Prūsaitė užėmė 3 vietą.
Cubs B jaunių grupėje tarp 17-os­ dalyvių Goda Važnevičiūtė užėmė ­aukštą 4-tą vietą.
Ele­mentų varžybose mūsų spor­tininkės laimėjo šias vietas:
Tėja Sokolovskaja 2012–2011 A grupėje iškovojo 1 vietą, Greta Speičytė šioje grupėje užėmė 3-ią vietą.
Kamilė Pavlenko 2019 A grupėje ­iškovojo 1 vietą,
Urtė Bagdzevičiūtė 2014–2013 A grupėje laimėjo 3 vietą,
Luknė Matusevičiūtė 2019 C grupėje laimėjo 1-vietą, tai buvo pirmos Luknės dailiojo čiuožimo varžybos.
Sveikinimai visoms spor­ti­ninkėms bei trenerei ir dėkojame Elektrėnų sporto centrui už galimybę dalyvauti šiose varžybose.

Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“

