Gimnazijoje skatinama mokinių individuali pažanga

Pagal „Geros mokyklos koncepciją“ (2015) šiuolaikinės mokyklos veiklos pagrindas – dėmesys ne vien pasiekimų rezultatams, bet ir kiekvieno mokinio individualiai pažangai, asmeniniam tobulėjimui bei nuosekliam siekiui geresnių rezultatų.
Elektrėnų savivaldybėje didelis dėmesys skiriamas mokinių pažangai ir pasiekimams. Jau penkerius metus iš eilės mokslo metų pabaigoje rengiamos Elektrėnų savivaldybės gabių ir talentingų mokinių apdovanojimo šventės, kuriose pagerbiami ne tik akademiniais, bet ir kūrybiniais bei sportiniais pasiekimais išsiskiriantys mokiniai, įteikiamos Mero padėkos bei piniginiai prizai, simboliškai pabrėžiant, kad pastangos, motyvacija ir atkaklumas turi vertę ir realų įvertinimą.
Tą pačią kryptį palaiko ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazija – čia, kaip ir visose mokyklose, taip pat skatinama mokinių pažanga, vertinamos pastangos jos siekiant. Praėjusiais mokslo metais gimnazijoje buvo įkurtas „Duomenų centras“, kuriame kiekvieną mėnesį direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė atnaujindavo informaciją, buvo stebima klasių pažanga. Šia iniciatyva siekiama padėti suvokti, kad svarbiausia – ne tik gauti aukštą įvertinimą, bet ir augti, žengti į priekį, gerinti savo asmeninius pasiekimus pagal savo gebėjimus.
Siekiant dar labiau motyvuoti mokinius, buvo paskelbtas konkursas – klasė, per mokslo metus padariusi didžiausią pažangą, bus apdovanota išvyka. Susumavus visų klasių duomenis, paaiškėjo, jog nugalėtoja tapo IIIb (šiuo metu – IVb) klasė, kurios auklėtojas – Edvinas Simonavičius. Kadangi mokslo metų pabaiga buvo itin įtempta dėl valstybinių brandos egzaminų sesijos, išvyka buvo surengta šį rudenį. Pasitarus su klase, laimėtojai vyko į „Speedway“ kartodromą, esantį Elektrėnų savivaldybėje. Greitis, azartas ir komandinė dvasia čia tapo puikia rezultatų siekimo metafora – kaip ir moksle, taip ir trasoje svarbiausia nuoseklumas, dėmesys, strateginis mąstymas ir noras būti geresniam nei vakar.
Nuoširdžiai dėkojame kartodromo vadovui Aleksej Čerešniovyj, kuris suteikė 50 proc. nuolaidą išvykai ir prisidėjo prie iniciatyvos įgyvendinimo. Pažangos skatinimas prasideda nuo pavyzdžio ir tikėjimo, kad pastangos vertos įvertinimo. Jūsų indėlis – ne tik džiugi dovana mūsų mokiniams, bet ir gražus bendruomeniškumo, draugiškos kaimynystės bei socialinės atsakomybės pavyzdys.
Labai svarbu vertinti ne tik žinias, bet ir pastangas, nuoseklumą bei motyvaciją siekti geresnių rezultatų, kadangi kiekvienas mokinys turi skirtingus gebėjimus ir tempą. Galbūt ne visi pasieks aukščiausius balus ar taps pirmūnais, tačiau kiekvienas gali padaryti didžiausią įmanomą pažangą, pasiekti žymių pokyčių savo žinių, įgūdžių ar požiūrio į mokymąsi srityse. Būtent toks asmeninis tobulėjimas ugdo atsakomybę, atkaklumą ir pasitikėjimą savimi – savybes, kurios yra ne mažiau svarbios nei akademiniai pasiekimai.
2025–2026 mokslo metų Rugsėjo 1-osios šventėje mokinių laukė dar viena naujiena – Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Rimantas Baravykas įsteigė asmeninį pažangos apdovanojimą – 500 eurų prizą. Jis bus įteiktas tam gimnazijos mokiniui, kuris 2025–2026 mokslo metų pirmąjį pusmetį pasieks didžiausią mokymosi vidurkį, palyginti su 2024–2025 mokslo metų metiniu pažymiu, ir aktyviai dalyvaus mokyklos, bendruomenės bei visuomeninėje veikloje. Tai – dar viena paskata mokiniams įsitraukti, siekti ne tik pažymių, bet ir būti aktyviais, kūrybingais bendruomenės nariais.
Šiais mokslo metais, kaip ir pernai, didžiausią pažangą pasiekusi klasė bus apdovanota gimnazijos įsteigtu prizu – išvyka, todėl kviečiame stengtis, mokytis ir mažais žingsniais siekti vis geresnių rezultatų. Greitis svarbus lenktynių trasoje, tačiau mokykloje ir gyvenime kur kas svarbesnė kryptis, pastovumas ir noras tobulėti.
Ramunė Matonienė,
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorė