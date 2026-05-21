Darbų atspindys ataskaitose

Sprendimo projektą „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ teikė administracijos direktorė
Julija Kirkilienė
Balandžio 29 d. posėdis pradėtas buvusio mero Kęstučio Vaitukaičio pasisakymu apie komitetų posėdžių vedimo tvarką, nesilaikant reglamento. Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad posėdžiai gali būti vedami mišriuoju būdu – susirenkant fiziškai ar dalyvaujant nuotoliu – bet negalima pažeisti reglamento, pavyzdžiui, dalyvauti posėdyje vairuojant ar darantis makiažą… Dėl tvarkos nesilaikymo, dalyvaujant posėdžiuose nuotoliniu būdu, K. Vaitukaitis turi patirties, yra pasirodęs su alaus skardine ir už tai išgarsėjęs per žiniasklaidos priemones. Šį kartą buvęs meras perskaitė atlikto audito išvadas apie pažeidimus, kai atlyginimas buvo mokamas už pateiktus čekiukus, ir priminė, kad už reglamento nesilaikymą posėdžio metu taip pat gali būti neišmokėtas atlyginimas. Šį kartą visiems 25 tarybos nariams išsamiai apsvarsčius net 31 sprendimų projektą, iš kurių 18 buvo ataskaitos, posėdis vyko laikantis reglamento ir užtruko ilgiau nei darbo diena.
Apie praėjusius metus
Pirmąjį sprendimo projektą „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ teikė administracijos direktorė Jekaterina Goličenko. Gražiai specialistės Dianos Krilavičienės parengtose skaidrėse atsispindi sudėtingas administracijos darbas, kurį išsamiai komentavo direktorė:
„2025-ieji metai buvo pilni darbo, sprendimų ir kartais netikėtų iššūkių. Matome, kaip savivaldybė keičiasi, nors ne viskas vyksta taip greitai, kaip norėtume, ir ne visiems viskas patinka, bet kiekviena iniciatyva, kiekvienas veiksmas buvo skirtas mūsų bendruomenės gerovei. Mūsų darbas – ne tik projektai ir biudžetai. Tai gyventojų poreikiai, jų idėjos, rūpesčiai ir pasiekimai. Per metus gavome daugiau nei 28 tūkstančius prašymų ir užklausų – kiekvienas jų primena, kad savivalda yra ne tik pastatai ar dokumentai, o žmonės ir jų gyvenimai. Investicijos į infrastruktūrą, socialines paslaugas, švietimą ir aplinką nėra tik skaičiai – tai mūsų įsipareigojimas kiekvienam, kuris gyvena ir kuria savo istoriją savivaldybėje. Tai, ką darome šiandien, kuria rytojų. Siekiame patrauklios, draugiškos ir gyvybingos savivaldybės. Elektrėnų savivaldybės administracija – tai žmonės, kurie dirba Jums kiekvieną dieną. Stiprinome komandą, ieškojome naujų galimybių, įsiklausėme į Jūsų poreikius ir kartu kūrėme geresnę savivaldą. Kiekviena iniciatyva, kiekvienas projektas – tai bendras mūsų visų darbas. Dėkoju visiems darbuotojams už atsidavimą, savivaldybės tarybai – už partnerystę, o Jums, gyventojams, už pasitikėjimą, idėjas ir energiją. Kartu mes ne tik tvarkome savivaldybę, bet ir kuriame bendruomenę, kurioje gera gyventi, svajoti ir augti“, – tokiais žodžiais ataskaitos pristatymą pradėjo administracijos direktorė J. Goličenko. Visa ataskaita sudaro 267 puslapius, su kuriais galima susipažinti svetainėje
www.elektrenai.lt.
Tarybos narys Edvardas Baleišis ataskaitoje pasigedo informacijos apie teismuose baigtą nagrinėti civilinę bylą dėl Geibonių 3D sklypo, kurioje savivaldybė nedėjusi pastangų sklypo Elektrėnų marių pakrantėje susigrąžinti. Taip pat ataskaitoje pasigedo informacijos apie Kazokiškių sąvartyno problemą ir bendrąjį planą. Jam atsakyta, kad apie žemės sklypą Geibonių g. informacija bus mero ataskaitoje, Kazokiškių sąvartyno problemos nėra administracijos apimtyse, o Bendrasis planas svarstymui bus pateiktas tarybai. Rimantas Baravykas pasigedo informacijos apie neišnaudotas projektines lėšas. Jam buvo atsakyta, kad nespėtos įsisavinti lėšos perkeltos į 2026 metus. Tarybos nariai gyrė gražiai iliustruotą ataskaitą, bet priminė, kad tobulėti vietos visada lieka. Pavyzdžiui, Rimantas Baravykas domėjosi, ar gerai užduotis vykdo administracijos skyriaus darbuotojai, E. Baleišis klausė, kodėl išaugo baseino renovacijos kaina. Administracijos direktorė tarybos nariams atsakė, kad baseino renovacijos kaina išaugo dėl nenumatytų darbų, kuriuos rado ardant vonią ir pan.
Strateginio plano ataskaita
2025–2027 metų Strateginio plano įgyvendinimo 2025 metais ataskaitą pristatė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė. Ši ataskaita užima 89 puslapius, kuriuose sujungtas savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas, susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Elektrėnų savivaldybės 2025−2027 metų strateginį veiklos planą sudaro 6 įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Elektrėnų savivaldybės 2025–2027 m. strateginio veiklos plano misija – informuoti, sutelkti ir atstovauti bendruomenei užtikrinant darnią Elektrėnų savivaldybės plėtrą. Pranešėja pažymėjo, kad planas vykdomas sėkmingai, nes praėjusiais metais keistas buvo tik vieną kartą. 2025 metais nebuvo poreikio vykdyti šias priemones: „Vienkartinės išmokos įsikurti ir ugdymo kompensacijos laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams“, „Alkoholio, tabako bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės tobulinimas“, „Ekstremalių ekologinių situacijų valdymo priemonių vykdymas“. Projektas „Alternatyvių investicijų detektorius (AID2)“ atidėtas, nes nutraukta pasirašyta sutartis, projektinė veikla ir sutarties sudarymas nukeltas į 2026 m. Priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai. Bendruomeniniai šeimos namai“ – tai įgyvendintas projektas, buvo planuojama veiklą tęsti, tačiau neatsirado šeimų lankymo specialisto. Priemonė „Elektrinių transporto priemonių įsigijimas (mokyklinių autobusų ir savivaldybės administracijos bei pavaldžių įstaigų/įmonių automobilių keitimas į elektromobilius)“ nebuvo vykdoma dėl savivaldybės biudžeto lėšų trūkumo. Priemonė „Pėsčiųjų viaduko ties Elektrėnais (preliminariai susikerta su A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 48,1 km) nauja statyba“ nevykdyta, vyksta komunikacija su AB „ViaLietuva“.
2025 metais buvo numatyta įgyvendinti 197 priemones, iš jų vykdytos 189.
Kad ir kaip gerai būtų vykdytas planas, tarybos nariai turėjo pasiūlymų. E. Baleišis siūlė į planą įtraukti stebėjimo kamerų atnaujinimą, nes dabartinėms trūksta kokybės, turėjo priekaištų dėl neefektyvių ekstremalių situacijų įvedimo, dėl esą daug gautų pinigų, kurių panaudojimas gyventojams atnešęs mažai naudos. Tarybos narys atkreipė dėmesį į švietimo įstaigų vertinimą, kur savivaldybė liko tarp vidutiniokų, ir siūlė situacijai pagerinti skirti papildomai lėšų. Meras padėkojo už pastabas ir pažadėjo į pasiūlymus atsižvelgti.
Didėja biudžetas
O. Salecienė taip pat pristatė sprendimo projektą dėl biudžeto pakeitimo. Biudžetas padidintas per 2,1 mln. eurų. Aiškinamajame rašte rašoma: „Padidintos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto lėšos projektams, pasirašius finansavimo sutartis: „Apsaugoto būsto plėtra“ – 170 tūkst. Eur. Elektrėnų savivaldybėje nėra išplėtota tikslinės grupės – asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia – poreikius atitinkanti apsaugoto būsto infrastruktūra. Tai tiesiogiai siejasi su 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plane nustatyta problema „Nepakankama socialinė įtrauktis“, kurios viena iš priežasčių – gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos. Pasirašius projekto „Apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ finansavimo sutartį, padidintos ir skolintos lėšos 30 tūkst. Eur savivaldybės nuosavam indėliui užtikrinti įgyvendinant projektą. Už tuos pinigus neįgaliems žmonėms apgyvendinti bus perkami butai.
Lėšų taip pat gauta projektams „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose 2026“ – 9 tūkst. Eur (vykdytojas Vievio kultūros centras), „Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2026“ – 13,5 tūkst. Eur (vykdytojas Vievio kultūros centras); „Miko Petrausko „Eglė- žalčių karalienė“ mano scenoje“ – 10 tūkst. Eur (vykdytojas Vievio kultūros centras).
Skirti valstybės biudžeto asignavimai profesiniam orientavimui – 87,05 tūkst. Eur, taip pat papildomai numatyta mobilizacijos administravimui 3,3 tūkst. Eur. Biudžetas didinamas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis – 1765,3 tūkst. Eur, iš kurių 847,30 tūkst. Eur yra skiriama einamiesiems tikslams, 918 tūkst. Eur kapitalui formuoti ir pan.
Pranešėja informavo apie perskirstytas savivaldybės biudžeto lėšas, kurių dalis paskirta „Ąžuolyno“ progimnazijos vidaus remonto darbams. E. Baleišis siūlė peržiūrėti skiriamas lėšas seniūnijoms.
Vaikų paieškos
Įdomus buvo projekto „Dėl savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus 2026–2027 mokslo metams nustatymo ir lėšų skyrimo“ svarstymas. Klausimą svarstymui teikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Svarstymas užsitęsė dėl ugdymo Semeliškių gimnazijoje. Šioje gimnazijoje 2026–2027 mokslo metais siūloma sudaryti III–IV gimnazijos klases, kuriose būtų užtikrinamas mažiausias mokinių skaičius – 12. Dėl per mažo moksleivių skaičiaus patvirtinta jungtinė 1–2 klasė. Klasių sujungti nereikėtų, jei būtų galima kažkur surasti bent du pirmokus. Dėl tų pirmokų paieškų prasidėjo keistos tarybos narių diskusijos. Giedrius Leskauskas primygtinai siūlė merui imtis lyderystės vaikų paieškai. Juos būtų galima surasti gretimose savivaldybėse, pavyzdžiui, Trakų. Bet Trakų savivaldybės mokyklos taip pat kovoja dėl kiekvieno vaiko, nes kiekvienas vaikas į mokyklą atsineša ir pinigų krepšelį. Meras, atsakydamas į G. Leskausko kalbas, ironizavo, kad lyderystę reikia skirti nuo kvailystės.
Geroji žinia iš posėdžio vaikus su negalia auginantiems tėveliams – kovo mėnesio tarybos posėdyje nebuvo pritarta sprendimo projektui mokykloje-darželyje „Žiogelis“ neformuoti lavinamosios klasės, o mokinius vežioti į Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centrą. Šiame posėdyje teiktas naujas sprendimo projektas, kuriuo mokyklai-darželiui „Žiogelis“ leista formuoti lavinamąją klasę vaikams su negalia. Joje mokysis vos du mokiniai, tačiau neatmetama galimybė, kad iki mokslo metų pradžios vaikų skaičius padidės.
Ataskaitos
Popietinėje posėdžio dalyje į salę rinkosi biudžetinių įstaigų vadovai, kurie pristatė metinių ataskaitų rinkinius. Kadangi ataskaitos atidžiau svarstomos komitetų posėdžiuose, tai taryboje ilgiau užsitęsė vos keletas klausimų. Vienas iš tokių klausimų – Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro (ESSC) direktorės Editos Paberalienės ataskaita. Daugiausiai piktų klausimų kliuvo dėl Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės uždarymo. Šiai ataskaitai pritarta buvo vos vieno balso persvara. O ligoninės ataskaitai pritarti balsų neužteko dėl vienos priežasties – net 5 tarybos nariai vienaip ar kitaip yra susieti su darbu ligoninėje, todėl nuo klausimo svarstymo nusišalino. Nors meras G. Ratkevičius į tarybos narius apeliavo, kad nepritardami ataskaitai nevertina viso ligoninės personalo darbo, už pritarimą ataskaitai balsavo tik 6 tarybos nariai – Edita Kircūnienė, Ramūnas Kartenis, Kęstutis Jasukaitis, Kęstutis Vaitukaitis, Vaidas Ratkevičius ir Virgilijus Pruskas. Penki tarybos nariai susilaikė, o aštuoni balsavo prieš. Nepritariantys ataskaitai savo apsisprendimą grindė sumažėjusiu paslaugų kiekiu, specialistų trūkumu, neapmokėtų viršplaninių paslaugų krize metų pabaigoje, neigiamais finansiniais rodikliais ir kt. Ataskaitai nepritarta jau antrus metus.
Švietimo įstaigų visoms ataskaitoms pritarta, tik ilgiau diskutuota dėl Pylimų lopšelio-darželio direktorės veiklos.
Taryba patvirtino Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Pagal šią programą vasaros laikotarpiu darbdaviai įdarbina moksleivius, o savivaldybė jiems kompensuoja pusę minimalaus atlyginimo sumą.
Mano Elektrėnai
Savivaldybėje sukurta programėlė „Mano Elektrėnai“, su kuria elektrėniečiams bus suteikta 20 proc. nuolaida baseino paslaugoms. Apie tai buvo diskutuojama svarstant sprendimo projektą dėl baseino teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Taryba posėdyje pritarė pakoreguoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinę eilę, dėl to kelių infrastruktūros remontui bus panaudota valstybės KPP programa. Šiems metams finansavimo užteks tik Vievyje pabaigti Vilniaus g. remontą ir suremontuoti Stoties g., Elektrėnuose įrengti apšvietimą Elektrinės g. ir suremontuoti P. Noreikos g.
Taryba pakoregavo Aplinkos apsaugos rėmimo tvarkos aprašą, Apleisto ir neprižiūrimo NT nustatymo tvarkos aprašą, perėmė nuosavybėn kelis kelius, perdavė patalpas Kazokiškių bendruomenei, o „Ąžuolyno“ progimnazijai – treniruoklį, kurį mindami mokiniai galės įkrauti savo mobiliuosius įrenginius. Elektrėnų socialinės globos namams taryba perdavė automobilį, o Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 200 vnt. dūmų jutiklių, kurie bus sumontuoti socialiai pažeidžiamų žmonių namuose.
Taryba išklausė išsamią futbolininkų bendruomenės atstovo Lino Baublio informaciją apie „Ąžuolyno“ stadiono būklę ir sportininkų ribotas galimybes treniruotis stadione, kuris po lietaus būna užliejamas vandeniu. Stadiono rekonstrukcijai reikėtų apie 500 tūkst. Eur, o Lietuvos sporto federacija skyrė 200 tūkst. Eur vertės dirbtinę dangą. Tarybos posėdis užbaigtas buvo Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjos Živilės Dastikienės informacija apie baigtus teisminius procesus byloje dėl turto pasisavinimo Vievio seniūnijoje. Elektrėnų administracija, kuri teisme buvo ieškovė, prašė iš atsakovo priteisti per 46 tūkst. Eur, tačiau ieškinys patenkintas iš dalies – priteista 28 225 Eur suma, mat, mirus atsakovui, žalą galima išieškoti tik už trejus paskutiniuosius metus. Dėl buvusio Vievio seniūno Z. Pukėno įtarimo aplaidžiu tarnybinių funkcijų vykdymu tyrimas buvo nutrauktas. Civilinėje byloje teismas pasisakė, jog civilinės atsakomybės taikymas seniūnui neturi teisinio pagrindo, nors tarnybinė atsakomybė (atleidimas iš darbo) yra pritaikyta tinkamai. Meras taip pat informavo, kad į opozicijos klausimą dėl gal būt neskaidriai laimėto konkurso į Elektrėnų komunalinio ūkio direktoriaus pareigas Specialiųjų tyrimų tarnyba atsakyme rašė, kad nusižengimų nenustatyta. Deja, pati opozicija apie gautą raštą informacijos niekur nepaskelbė.